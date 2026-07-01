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Ruben Amorim, teknik direktör olarak yaptığı ilk transferle AC Milan’ın transfer rekorunu kırdı
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Rossoneri için tarihi bir anlaşma
Milan, Ramos’un transferini, yaklaşık 60 milyon sterlin (70 milyon avro) tutarında bir kulüp rekoru olduğu bildirilen bir ücret karşılığında resmen duyurdu. 25 yaşındaki forvet, 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyi imzalayarak geleceğini İtalyan devine bağladı.
Bu transfer, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma sürecine giren Milan yönetiminin önemli bir niyet beyanı niteliğinde. Ramos'u kadrosuna katan kulüp, 2019 yılında kanat oyuncusu Rafael Leao için Lille'e ödenen 42 milyon sterlinlik ücreti aşarak önceki transfer rekorunu kırdı.
Parlak bir kariyer yolu San Siro’ya uzanıyor
Ramos, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarılarla dolu bir geçmişe sahip olarak Milano’ya geliyor. Olhanense ve Benfica’nın altyapılarında yetişen Ramos, 2022 Dünya Kupası’nda Portekiz formasıyla İsviçre’ye karşı attığı sansasyonel hat-trick ile dünya çapında ün kazandı. Fransa’da geçirdiği dönem de verimli geçti; burada Parc des Princes’in parlak ışıkları altında arka arkaya şampiyonluklar kazanan bir oyuncu oldu.
Paris’te geçirdiği süre boyunca Ramos, 131 maçta 45 gol attı ve kulübün üç Ligue 1 şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere kupa dolu bir döneme ulaşmasına katkıda bulundu.
Rossoneri için yeni bir başlangıç
Ramos’un takıma katılması, takımın son dönemdeki zorlu süreçlerinde eksikliği hissedilen golcü gücü sağlamayı amaçlıyor. Geçen ay iki yıllık sözleşme imzalayan Amorim’in görevi, yedi kez Avrupa şampiyonu olmuş bu takımı İtalyan futbolunun zirvesine geri döndürmek. Ramos’a yapılan yatırım, yönetim kurulunun eski Manchester United teknik direktörünü önemli kaynaklarla desteklemeye hazır olduğunu gösteriyor.
Benfica formasıyla 100'ün üzerinde maça çıkan ve Portekiz'in en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak öne çıkan Ramos, fiziksel gücüyle teknik inceliği bir arada sunuyor. Milan, Serie A'nın üst sıralarındaki yerini geri kazanmak ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasına hızlı bir dönüş sağlamak için Ramos'tan forvet hattını derhal sürüklemesini bekliyor.
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Paris’teki kabine değişikliği devam ediyor
Milan yeni transferini kutlarken, PSG ise Ramos’un bıraktığı boşluğu doldurmak için şimdiden harekete geçti. Başkan Nasser Al-Khelaifi ve spor danışmanı Luis Campos’un liderliğindeki Fransa şampiyonu kulübün, Premier Lig ekibi Liverpool’un da radarında olan RB Leipzig’den Yan Diomande’yi hedeflediği bildiriliyor.
Teknik direktör Luis Enrique, PSG’nin Ligue 1’deki son şampiyonluğunun yanı sıra üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazandığı bir sezonun ardından kadrosunu yenilemek istiyor. Haberlere göre, kulüp mali dengesini sağlamak ve yüksek profilli transferler için yer açmak amacıyla Güney Koreli orta saha oyuncusu Lee Kang-in ve Fransız forvet Randal Kolo Muani’nin de takımdan ayrılması gündemde.