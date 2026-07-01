Ruben Amorim, teknik direktör olarak yaptığı ilk transferle AC Milan’ın transfer rekorunu kırdı

Milan, Ramos’un transferini, yaklaşık 60 milyon sterlin (70 milyon avro) tutarında bir kulüp rekoru olduğu bildirilen bir ücret karşılığında resmen duyurdu. 25 yaşındaki forvet, 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyi imzalayarak geleceğini İtalyan devine bağladı.

Bu transfer, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma sürecine giren Milan yönetiminin önemli bir niyet beyanı niteliğinde. Ramos'u kadrosuna katan kulüp, 2019 yılında kanat oyuncusu Rafael Leao için Lille'e ödenen 42 milyon sterlinlik ücreti aşarak önceki transfer rekorunu kırdı.







