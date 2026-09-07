Ruben Amorim, Rossoneri'nin Torino'da puan kaybettiği maçta AC Milan'ın Juventus'u yenmeyi hak etmediğini kabul etti

Cisse'nin golü, Milan'ın Juventus'a karşı Serie A'da Mayıs 2023'ten bu yana süren gol hasretine son verirken, onu aynı zamanda üç puanlı galibiyet döneminde deplasmandaki ilk iki maçında gol atan en genç oyuncu yaptı.

Topa sahip olma konusunda temel zaaflara dikkat çeken Amorim, şöyle ekledi: "Bireysel kalitemiz var ama en önemli şeyler basit olanlar; topu alış ve veriş şeklimiz, futbolun temelleri, bugün iyi değildik.

"Benim hissiyatım şu: Takımım topa sahip olmadığında zorlanıyoruz. Juve öne çok sayıda forvet koyduğunda iyi savunduk ama topu kaybettiğimizde ve onlar geçiş hücumlarına çıktığında daha çok sıkıntı yaşadık.

"Nasıl oynadığımızı değiştirmeyeceğiz, çünkü biliyoruz ki bazı maçlarda iyi gidecek, bazılarında gitmeyecek ama önemli olan kazanmak için savaşmamız. Bugün kazanabilirdik ama yine de Juventus da kaybetmeyi hak etmedi."