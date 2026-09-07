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Adhe Makayasa

Çeviri:

Ruben Amorim, Rossoneri'nin Torino'da puan kaybettiği maçta AC Milan'ın Juventus'u yenmeyi hak etmediğini kabul etti

R. Amorim
AC Milan
Serie A
Juventus - AC Milan
Juventus

AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Allianz Stadyumu'nda Juventus ile 1-1 berabere kaldıkları dramatik maçın ardından takımının üç puanı hak etmediğini açık yüreklilikle kabul etti. AC Milan, Serie A sezonundaki kusursuz başlangıcını Federico Gatti'nin uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle bıraktı; bu gol, Alphadjo Cisse'nin fırsatçılığını konuşturarak kaydettiği golü geçersiz kıldı.

  • Uzatma dakikalarındaki kafa golü serileri bitirdi

    Milan, Serie A sezonundaki yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını sürdüremedi; Turin'de üstünlüğünü koruyamadı ve geç gelen gol her iki takımın da mükemmel başlangıcına son verdi. Oyuna sonradan giren Cisse, Pierre Kalulu'nun bacaklarının arasından yaptığı ölçülü vuruşla, oyunun gidişatına rağmen konuk ekibi öne geçirdi. Ancak Milan'ın direnci uzatma dakikalarının derinlerinde kırıldı ve Gatti, Teun Koopmeiners'in ortasını kafa vuruşuyla gole çevirerek 1-1'lik beraberliği getirdi.

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  • AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Portekizli teknik adam dürüst davranıyor

    Amorim, ev sahibi ekibin bitmeyen baskısı karşısında takımının eksikleri konusunda dikkat çekici derecede açık sözlüydü. DAZN Italia'ya konuşan Portekizli teknik adam, şu itirafta bulundu: "Dürüst olmak gerekirse galibiyeti hak etmedik, daha doğrusu Juventus kaybetmeyi hak etmedi.

    "Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık, topla iyi değildik. İlk yarıda oyunu kontrol ettiğimiz anlar oldu ama topu çok fazla kaybetmeye başladık, iyi oynamadık, ancak yine de sadece iki aydır birlikte çalışıyoruz. Daha iyi olmamız gerekiyor ama zamana ihtiyacımız var, bizim için zorlu bir maçtı."

  • Dönüm noktası, temel kusurları gizliyor

    Cisse'nin golü, Milan'ın Juventus'a karşı Serie A'da Mayıs 2023'ten bu yana süren gol hasretine son verirken, onu aynı zamanda üç puanlı galibiyet döneminde deplasmandaki ilk iki maçında gol atan en genç oyuncu yaptı.

    Topa sahip olma konusunda temel zaaflara dikkat çeken Amorim, şöyle ekledi: "Bireysel kalitemiz var ama en önemli şeyler basit olanlar; topu alış ve veriş şeklimiz, futbolun temelleri, bugün iyi değildik.

    "Benim hissiyatım şu: Takımım topa sahip olmadığında zorlanıyoruz. Juve öne çok sayıda forvet koyduğunda iyi savunduk ama topu kaybettiğimizde ve onlar geçiş hücumlarına çıktığında daha çok sıkıntı yaşadık.

    "Nasıl oynadığımızı değiştirmeyeceğiz, çünkü biliyoruz ki bazı maçlarda iyi gidecek, bazılarında gitmeyecek ama önemli olan kazanmak için savaşmamız. Bugün kazanabilirdik ama yine de Juventus da kaybetmeyi hak etmedi."

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  • imago-sport-1082504048.jpgLaPresse

    Zorlu deplasman yolculukları kapıda

    Milan, 12 Eylül Cumartesi günü Lazio deplasmanı öncesinde topa sahip olma ve geçiş oyunuyla ilgili sorunlarını hızla çözmek zorunda. Bu arada Luciano Spalletti'nin Juventus'u, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için bir sonraki gün Sassuolo deplasmanına gidiyor. Rossoneri'nin Scudetto yarışında inandırıcı bir aday olarak kalmasını sağlamak için temel hataların giderilmesi, Amorim'in önündeki en acil öncelik olmaya devam ediyor.

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