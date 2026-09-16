Getty Images Sport
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Ruben Amorim, Rossoneri Benfica karşılaşmasına hazırlanırken yenilgisiz başlangıca rağmen AC Milan'a yönelik eleştirileri umursamıyor
Amorim, San Siro'daki baskıyı benimsiyor
Amorim, kendisine yüklenen beklentiler konusunda hiçbir yanılsama içinde değil. Serie A sezonuna istikrarlı bir başlangıç yapılmasına rağmen, Juventus ve Lazio karşısında alınan üst üste beraberlikler Milan taraftarları arasında erken bir tartışma başlattı. Amorim, Milan'daki görev süresinin başını çevreleyen denetim dalgasına değinerek, yüksek beklentilerin bir Avrupa devini temsil etmenin doğasında olduğunu söyledi. Avrupa Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanacak Lig Aşaması açılış maçı öncesinde konuşan teknik direktör, son performansların ardından dışarıdan gelen gürültüden etkilenmedi.
"Eleştiri almak normal, bu beni endişelendirmiyor, bu bir sorun değil: bazen oyuncularımı korumak istiyorum ve istediğim de bu. Diğer kulüplerde yaşadığınız zor dönemlerin iyi tarafı, size deneyim kazandırmalarıdır. Büyük bir kulübün teknik direktörü olmanın bedeli bu, bu yüzden her şeyi çok iyi anlıyorum; benim için bu normal. Her şeyi kendi yöntemimle yapacağım ve bence bu herkes için açık," dedi Amorim, Sky Sport Italia'ya.
- AFP
Tam odaklanma talep ediyor
Teknik direktör ayrıca kulüp için UEFA'nın ikinci büyük organizasyonunda bir "asgari hedef" olduğu fikrini de hızla reddetti ve Milan formasının tarihsel ağırlığını vurguladı. Turnuvadaki somut hedefleri sorulduğunda Amorim, San Siro'da gereken standarda ilişkin son derece net konuştu.
"Milan gibi büyük kulüplerde asgari hedef diye bir kavram yoktur. Ya kazanırsınız ya da kazanamazsınız ve kazanamazsanız eleştirilirsiniz. Tek hedef, bundan kaçınmak için kazanmaktır. Benim tecrübem bu. Bunu Portekiz'de de yaşadım; finale çıkamadığınızda ya da kazanamadığınızda bu bir başarısızlıktır" dedi eski Manchester United teknik direktörü.
Benfica ile duygusal bir yeniden buluşma
Bu karşılaşma, oyunculuk kariyerinin büyük bölümünü Lizbon devinde geçiren Amorim için kişisel açıdan önemli bir anı işaret ediyor. Kartallar ile duygusal bağlarına rağmen 41 yaşındaki isim, San Siro'da düdük çaldıktan sonra profesyonel sorumluluklarının her türlü nostaljinin önüne geçtiği konusunda netti.
"Açıkçası biraz özel ama ben sadece kazanmak istiyorum, dürüst olmak gerekirse. Benfica ile oynarken de başka bir takıma karşı oynarken de aynı kaygıyı hissediyorum, takıma kazanması için yardımcı olma sorumluluğunu hissediyorum, bu zor ve özel ama mesele kazanmak," itirafında bulundu.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, Avrupa hedeflerini anlattı
Avrupa Ligi yeni formatına geçerken, sahada güçlü bir başlangıç yapmanın önemi göz ardı edilemez. Teknik direktör, kulübün prestijinin son derece farkında. Uzun vadeli hedef Şampiyonlar Ligi olmaya devam etse de Amorim, takımının Avrupa Ligi'ni tam anlamıyla sahiplenmesini istiyor. Amorim, "Her şeyden önce sezona başladık ve evimizde sadece bir maç oynadık. Hâlâ ilk maçın o özel atmosferini hissetmek istiyoruz. Avrupa'da oynamanın taraftarlarımız için ne anlama geldiğini biliyoruz, bu çok önemli. Gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz ama bu turnuvaya odaklanmalıyız ve bu zor olacak" dedi.
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