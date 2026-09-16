Amorim, kendisine yüklenen beklentiler konusunda hiçbir yanılsama içinde değil. Serie A sezonuna istikrarlı bir başlangıç yapılmasına rağmen, Juventus ve Lazio karşısında alınan üst üste beraberlikler Milan taraftarları arasında erken bir tartışma başlattı. Amorim, Milan'daki görev süresinin başını çevreleyen denetim dalgasına değinerek, yüksek beklentilerin bir Avrupa devini temsil etmenin doğasında olduğunu söyledi. Avrupa Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanacak Lig Aşaması açılış maçı öncesinde konuşan teknik direktör, son performansların ardından dışarıdan gelen gürültüden etkilenmedi.

"Eleştiri almak normal, bu beni endişelendirmiyor, bu bir sorun değil: bazen oyuncularımı korumak istiyorum ve istediğim de bu. Diğer kulüplerde yaşadığınız zor dönemlerin iyi tarafı, size deneyim kazandırmalarıdır. Büyük bir kulübün teknik direktörü olmanın bedeli bu, bu yüzden her şeyi çok iyi anlıyorum; benim için bu normal. Her şeyi kendi yöntemimle yapacağım ve bence bu herkes için açık," dedi Amorim, Sky Sport Italia'ya.