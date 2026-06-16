Ruben Amorim’in teknik direktör olarak kazandığı kupaların neredeyse tamamı Sporting Lizbon’un başında elde edildi: 2 Portekiz şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası (buna ek olarak Braga ile kazandığı bir kupa daha) ve bir Portekiz Süper Kupası. Mart 2020'de, tam da Covid salgınının ortasında Braga'dan Sporting Lizbon'a transfer oldu ve o sezon, onu serbest bırakmak için 10 milyonluk bir bedel ödeyen Sporting Lizbon'un dördüncü teknik direktörü oldu. Kasım 2024'e kadar bu görevde kaldı ve ardından Manchester United ile sözleşme imzaladı. Dört buçuk yıl süren gülümsemeler ve zaferlerle dolu bu dönemde, Sporting’in son şampiyonluğundan 19 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandı ve Nuno Mendes’ten Pedro Porro’ya, Hjulmand, Palhinha ve Quenda’ya kadar sayısız oyuncuyu geliştirip değer kattı. En iyisi kim miydi? İngiliz ikinci ligindeki Coventry City’den keşfedilen ve 102 maçta 97 gol attıktan sonra toplam 70 milyon karşılığında Arsenal’e satılan Viktor Gyökeres.