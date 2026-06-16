Ruben Amorim, Milan’ın yeni teknik direktörü oldu. Rossoneri kulübünden resmi açıklama yapılması bekleniyor, ancak Portekizli teknik direktör bu sabah sözleşmeyi dijital olarak imzaladı. Sözleşme 2028 yılına kadar geçerli olup, 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Daha önce Sporting Braga, Sporting Lizbon ve Manchester United'ı çalıştıran Amorim, yıllık 3,5 milyon avro maaşın yanı sıra, bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve Avrupa Ligi'ndeki performansına bağlı bonuslar alacak. Uzun süren bir aday değerlendirme sürecinin ardından Ibrahimovic ve Cardinale, farklı nedenlerle Jaissle, Pochettino ve Glasner’i eleyerek, futbol direktörü olması beklenen Markus Krösche ile tam bir mutabakat içinde Amorim’i seçtiler. 1985 doğumlu eski orta saha oyuncusu, bu hafta içinde Napoli’nin yeni teknik direktörü olması beklenen Massimiliano Allegri’nin yerini alacak.
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Ruben Amorim, Milan’ın yeni teknik direktörü oldu: 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı
MANCHESTER UNITED'DAKİ PERFORMANSI
Amorim, İngiltere’de Manchester United’ın başında yaşadığı son zorlu deneyimin ardından kendini kanıtlama arzusunda: Teknik direktör, Ruud van Nistelrooy’un kısa süreli geçici görevinin ardından Erik ten Hag’ın yerine geçmek üzere Kasım 2024’te göreve gelmiş ve sezonu Premier League’de 15. sırada tamamlamıştı; bu, daha önce hiçbir zaman ligi sıralamanın sağ tarafında bitirmemiş olan İngiliz kulübünün tarihindeki en kötü sonuçtu; ayrıca, Avrupa Ligi finalinde Tottenham’a yenildi. Bir sonraki sezon, geçen Ocak ayında Leeds ile oynanan maçta alınan beraberliğin ardından görevden alınmasıyla sona erdi; kendisine yöneltilen başlıca eleştiriler arasında, Zirkzee, Yoro ve Sesko gibi bazı oyuncuların potansiyelini ortaya çıkaramaması yer alıyordu.
SPORTING’DEKİ GALİBİYETLER
Ruben Amorim’in teknik direktör olarak kazandığı kupaların neredeyse tamamı Sporting Lizbon’un başında elde edildi: 2 Portekiz şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası (buna ek olarak Braga ile kazandığı bir kupa daha) ve bir Portekiz Süper Kupası. Mart 2020'de, tam da Covid salgınının ortasında Braga'dan Sporting Lizbon'a transfer oldu ve o sezon, onu serbest bırakmak için 10 milyonluk bir bedel ödeyen Sporting Lizbon'un dördüncü teknik direktörü oldu. Kasım 2024'e kadar bu görevde kaldı ve ardından Manchester United ile sözleşme imzaladı. Dört buçuk yıl süren gülümsemeler ve zaferlerle dolu bu dönemde, Sporting’in son şampiyonluğundan 19 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandı ve Nuno Mendes’ten Pedro Porro’ya, Hjulmand, Palhinha ve Quenda’ya kadar sayısız oyuncuyu geliştirip değer kattı. En iyisi kim miydi? İngiliz ikinci ligindeki Coventry City’den keşfedilen ve 102 maçta 97 gol attıktan sonra toplam 70 milyon karşılığında Arsenal’e satılan Viktor Gyökeres.
AMORIM’İN FUTBOLU
Portekizli teknik direktörün felsefesi, oyunu kontrol etmeye dayanır; top hakimiyeti ve agresif pres, üçlü savunma ile oynamayı tercih etmesinin yanı sıra takımlarının en belirgin özellikleridir. Bu arada: Amorim’in en sık kullandığı dizilişler, elindeki oyunculara bağlı olarak 3-4-2-1 veya 3-4-3’tür; oyun genellikle arka hatlardan başlar ve oyununda, rakip takımları genişletip ardından orta bölgelerden atağa geçmek amacıyla neredeyse yan çizgi üzerinde oynamak zorunda olan kanat oyuncularının performansı hayati önem taşır. Bazıları, özellikle net bir şekilde tanımlanmış roller ve oyunun akıcılığındaki eksiklikten kaynaklanan taktiksel katılık nedeniyle onu eleştiriyor.
MANCHESTER UNITED TASARRUF EDİYOR
Amorim’in Milan ile imzaladığı sözleşme, Manchester United’ı memnun etti; Telegraph gazetesine göre kulüp, Portekizli teknik direktör ve ekibi için başlangıçta öngörülen 16,7 milyon sterlinin altında bir ücret ödeyecek.