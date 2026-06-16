Ruben Amorim, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu. Rossoneri kulübünden resmi açıklama henüz yapılmadı, ancak Portekizli teknik adam bu sabah sözleşmeyi dijital olarak imzaladı. Anlaşma 2028 yılına kadar geçerli ve 2029 yılına kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Sporting Braga, Sporting Lizbon ve Manchester United'ın eski teknik direktörü, yıllık 3,5 milyon avro maaşın yanı sıra, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve Avrupa Ligi'ndeki performansına bağlı bonuslar alacak. Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından Ibrahimovic ve Cardinale, farklı nedenlerle Jaissle, Pochettino ve Glasner'i eleyerek, futbol direktörü olması beklenen Markus Krösche ile tam bir mutabakat içinde Amorim'i seçti. 1985 doğumlu eski orta saha oyuncusu, bu hafta Napoli'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Massimiliano Allegri'nin yerini alacak.
Çeviri:
Ruben Amorim, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu: 2028'e kadar sözleşme imzaladı, 2029'a kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor
MANCHESTER UNITED'DAKİ PERFORMANSI
Amorim, İngiltere'de Manchester United'ın başında yaşadığı son zorlu deneyimin ardından kendini kanıtlamak istiyor: Ruud van Nistelrooy'un kısa süreli geçici görevinin ardından Erik ten Hag'ın yerine Kasım 2024'te göreve gelen teknik direktör, sezonu Premier League'de 15. sırada tamamladı; bu, daha önce hiçbir zaman ligi sıralamanın alt yarısında bitirmemiş olan İngiliz kulübünün tarihindeki en kötü sonuçtu; ayrıca, Tottenham'a karşı oynanan Avrupa Ligi finalini de kaybetti. Bir sonraki sezon, geçen Ocak ayında Leeds ile oynanan maçta alınan beraberliğin ardından görevden alınmasıyla sona erdi; eleştirilerin başında, Zirkzee, Yoro ve Sesko gibi bazı oyuncuları değerlendirememesi geliyordu.
SPORTING'DEKİ GALİBİYETLER
Ruben Amorim'in teknik direktör olarak kazandığı kupaların neredeyse tamamı Sporting Lizbon'un başında elde edildi: 2 Portekiz şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası (ayrıca Braga ile kazandığı bir tane daha) ve bir Portekiz Süper Kupası. Mart 2020'de, Covid salgınının tam ortasında Braga'dan gelmiş ve o sezon Sporting Lizbon'un dördüncü teknik direktörü olmuştu. Kulüp, onu transfer etmek için 10 milyonluk bir bedel ödemişti. Kasım 2024'te Manchester United ile sözleşme imzalayana kadar bu görevde kaldı. Dört buçuk yıl süren gülümsemeler ve zaferlerle, Sporting'in son şampiyonluğundan 19 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandı ve Nuno Mendes'ten Pedro Porro'ya, Hjulmand, Palhinha ve Quenda'ya kadar sayısız oyuncuyu yetiştirdi. En iyisi mi? Viktor Gyökeres, İngiltere ikinci ligindeki Coventry City'den keşfedildi ve 102 maçta 97 gol attıktan sonra toplam 70 milyon euroya Arsenal'e satıldı.
AMORIM'İN FUTBOLU
Portekizli teknik direktörün felsefesi, oyunu kontrol etmeye dayanır; top hakimiyeti ve agresif pres, üçlü savunma ile oynamayı tercih etmesinin yanı sıra takımlarının en belirgin özellikleridir. Bu arada: Amorim'in en çok kullandığı dizilişler, elindeki oyunculara bağlı olarak 3-4-2-1 veya 3-4-3'tür. Hücum genellikle arka alandan başlar ve oyununda, rakip takımları genişletmek ve ardından orta sahadan vuruş yapmak amacıyla neredeyse yan çizgide oynamak zorunda olan kanat oyuncularının performansı hayati öneme sahiptir. Bazıları, özellikle rollerin çok net tanımlanmış olması ve oyunun akıcılığının az olması nedeniyle taktiksel katılık konusunda onu eleştiriyor.
MANCHESTER UNITED TASARRUF EDİYOR
Amorim'in Milan ile imzaladığı sözleşme, Manchester United'ı memnun etti; Telegraph gazetesine göre kulüp, Portekizli teknik direktör ve ekibi için başlangıçta öngörülen 16,7 milyon sterlinin altında bir ücret ödeyecek.