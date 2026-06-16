Ruben Amorim, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu: 2028'e kadar sözleşme imzaladı, 2029'a kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor

Ruben Amorim'in teknik direktör olarak kazandığı kupaların neredeyse tamamı Sporting Lizbon'un başında elde edildi: 2 Portekiz şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası (ayrıca Braga ile kazandığı bir tane daha) ve bir Portekiz Süper Kupası. Mart 2020'de, Covid salgınının tam ortasında Braga'dan gelmiş ve o sezon Sporting Lizbon'un dördüncü teknik direktörü olmuştu. Kulüp, onu transfer etmek için 10 milyonluk bir bedel ödemişti. Kasım 2024'te Manchester United ile sözleşme imzalayana kadar bu görevde kaldı. Dört buçuk yıl süren gülümsemeler ve zaferlerle, Sporting'in son şampiyonluğundan 19 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandı ve Nuno Mendes'ten Pedro Porro'ya, Hjulmand, Palhinha ve Quenda'ya kadar sayısız oyuncuyu yetiştirdi. En iyisi mi? Viktor Gyökeres, İngiltere ikinci ligindeki Coventry City'den keşfedildi ve 102 maçta 97 gol attıktan sonra toplam 70 milyon euroya Arsenal'e satıldı.