Ruben Amorim, Manchester United'dan kovulduktan sonra nadir görülen bir kamuoyu görünümünde tenis şampiyonasında Carlos Alcaraz'ı izlerken görüldü

United'ın forveti Matheus Cunha, eski menajerinin etkisi hakkında düşünürken DAZN'a "Ruben'in yaptığı her şey için ona her zaman çok minnettarım" dedi. "İşler değiştiğinde geçmişi sadece sorunlar olarak görmek çok kolaydır, ama tam tersi; o inanılmaz bir insandı.

"Onun sayesinde birçok yeni oyuncu geldi, bu yüzden şu anda elde ettiğimiz başarının da büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum," diye devam eden Cunha, Amorim'in attığı temellerin, yeni teknik kadro altında Old Trafford'da yaşanan canlanmaya katkıda bulunduğunu ima etti.

Portekizli taktikçi, 2018'de Portekiz ekibi Casa Pia'da teknik direktörlük kariyerine başladığından beri nadiren futboldan uzak kaldı, ancak Manchester'dan ayrılışının niteliği zihinsel bir sıfırlamayı gerektirdi. Avrupa'da itibarı hala yüksek ve İngiltere'deki aksiliklere rağmen, kıtadaki birçok yüksek profilli boş pozisyonla bağlantılı olmaya devam ediyor.

Katar gezisinin tamamen eğlence amaçlı mı yoksa profesyonel görüşmelerin sessiz bir habercisi mi olduğu henüz belli değil. Şu an için Amorim, önemli tazminat paketini kullanarak elit futbol menajerliğini takip eden acımasız medya cümbüşünden uzak bir düşünme dönemi geçirmekten memnun görünüyor.