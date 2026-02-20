Getty/GOAL
Ruben Amorim, Manchester United'dan kovulduktan sonra nadir görülen bir kamuoyu görünümünde tenis şampiyonasında Carlos Alcaraz'ı izlerken görüldü
Eski Red Devils patronu Doha'nın güneşinin tadını çıkarıyor
Amorim, Premier Lig'in yüksek baskı ortamını Doha'da kort kenarındaki koltuğuyla takas ederken görüldü ve Perşembe günü Katar Açık tenis şampiyonasında dünya çapındaki maçı izlerken rahat görünüyordu. Portekizli teknik direktör, Carlos Alcaraz'ın Karen Khachanov'u üç sette mağlup ettiği maç sırasında televizyon kameralarına yakalandı. Siyah bir ceket giyen Amorim, 14 aylık görev süresi boyunca İngiltere'nin en üst liginde teknik alanlarda koşturan hareketli figürden çok uzak görünüyordu.
Bu nadir görüntü, Amorim'in United ile 12 milyon sterlinlik tazminat anlaşmasına vardığı bildirilmesinden yaklaşık altı hafta sonra ortaya çıktı. Amorim'in ayrılığı, Leeds United ile 1-1 berabere kaldıkları ve ardından kulüp yönetimine yönelik eleştirilerin patlak verdiği maçın ardından kesinleşti. Bu sonuç, sonunda Amorim'in görevinden alınmasına neden oldu.
Old Trafford'un kaynayan atmosferinden sonraki hayat
Amorim'in Orta Doğu'daki varlığı, yayın ekibinin hemen ilgisini çekti ve Sky Sports yorumcuları bu beklenmedik konuk oyuncuya şaşırdıklarını ifade ettiler. Amorim'in Alcaraz'ın kusursuz performansını izlediği görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı ve taraftarlar teknik direktörün bir sonraki hamlesini tahmin etmeye başladı. Bazı taraftarlar onu gördüklerine şaşırırken, diğerleri şakayla karışık bir şekilde onun Doha'daki varlığının bölgedeki veya hatta Katar milli takımındaki gelecekteki rolünü ima edip etmediğini sorguladı.
Koç dinlenmenin tadını çıkarırken, United onun halefi Michael Carrick yönetiminde önemli bir canlanma yaşadı. Kırmızı Şeytanlar, Manchester City ve Arsenal dahil olmak üzere son beş maçında dört galibiyet elde etti, bu da Amorim döneminin son haftalarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Ancak Portekizli koç, geride bıraktığı soyunma odasında hala bir saygı görüyor.
United soyunma odasından destek
United'ın forveti Matheus Cunha, eski menajerinin etkisi hakkında düşünürken DAZN'a "Ruben'in yaptığı her şey için ona her zaman çok minnettarım" dedi. "İşler değiştiğinde geçmişi sadece sorunlar olarak görmek çok kolaydır, ama tam tersi; o inanılmaz bir insandı.
"Onun sayesinde birçok yeni oyuncu geldi, bu yüzden şu anda elde ettiğimiz başarının da büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum," diye devam eden Cunha, Amorim'in attığı temellerin, yeni teknik kadro altında Old Trafford'da yaşanan canlanmaya katkıda bulunduğunu ima etti.
Portekizli taktikçi, 2018'de Portekiz ekibi Casa Pia'da teknik direktörlük kariyerine başladığından beri nadiren futboldan uzak kaldı, ancak Manchester'dan ayrılışının niteliği zihinsel bir sıfırlamayı gerektirdi. Avrupa'da itibarı hala yüksek ve İngiltere'deki aksiliklere rağmen, kıtadaki birçok yüksek profilli boş pozisyonla bağlantılı olmaya devam ediyor.
Katar gezisinin tamamen eğlence amaçlı mı yoksa profesyonel görüşmelerin sessiz bir habercisi mi olduğu henüz belli değil. Şu an için Amorim, önemli tazminat paketini kullanarak elit futbol menajerliğini takip eden acımasız medya cümbüşünden uzak bir düşünme dönemi geçirmekten memnun görünüyor.
Bir sonraki bölümden önce bir ara ver
Alcaraz çölde kupa peşinde koşmaya devam ederken, Amorim spot ışıklarından uzak durup bir sporseverin sakin hayatını yaşamaktan memnun görünüyor. Eski United teknik direktörünün yaz aylarına kadar izinli kalması ve Premier League macerasının tozunun yerleşmesini beklemesi, ardından teknik direktörlük görevine dönmek için somut teklifleri değerlendirmeye başlaması bekleniyor. Transfer dönemi hızla yaklaşırken, Portekizli teknik direktörün geleceği de Avrupa'da ya da başka bir kıtada giderek netleşecek.
