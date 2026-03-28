Ruben Amorim, Manchester United'dan acımasız bir şekilde kovulmasından iki ay sonra Manchester City yöneticisiyle padel oynarken görüldü
Yine güneşin altında
Amorim, memleketi Portekiz'de yeniden gözler önüne çıktı; Lizbon'daki Padel Expo kulübüne yaptığı ziyaret sırasında rahat ve neşeli bir görünüm sergiledi. Bu, 41 yaşındaki teknik adamın Ocak ayında Manchester United'daki 14 aylık görev süresinin sona ermesinden bu yana yaptığı nadir halka açık görünümlerden biri oldu. Eski Sporting CP teknik direktörü, Leeds United ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 berabere biten maçın ardından görevinden alındı. Bu sonuç, Carrington'da yaşanan iç gerginlik haberleriyle birleşince, United yönetimi, büyük beklentilerle gelen teknik direktörle yollarını ayırmak için 12 milyon sterlinlik tazminat ödemesi yapmaya karar verdi.
Manchesterlıların buluşması
Amorim'in bu gezisinin en dikkat çekici yanı, yanında bulunduğu kişiydi. Fotoğraflarda, Manchester City'nin sportif direktörü Viana ile birlikte sahada görülüyordu. İkili, Braga'da birlikte oynamış olmanın yanı sıra, Viana'nın daha sonra Lizbon'daki başarılı dönemlerinde Amorim'i Sporting'in teknik direktörlüğüne atamasıyla da köklü bir geçmişe sahip.
Spor kulübü, bu önemli ziyareti sosyal medyada neşeli bir paylaşımla kutladı. Paylaşımın altında "Koç kadromuzu güçlendirmek için sizinle iletişime geçmeye çalıştık, ama bu sefer olmadı!" yazıyordu. "Ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz Ruben Amorim ve Hugo Viana, Padel Expo'da sizleri ağırlamak bizim için bir zevkti."
Ayrılığa rağmen saygı devam ediyor
Amorim’in Manchester’daki son haftaları kötü sonuçlarla gölgelense de, eski oyuncular arasındaki itibarı hâlâ sarsılmamış durumda. Matheus Cunha, geçtiğimiz günlerde DAZN’a verdiği röportajda teknik direktörün mirasını savundu.
Cunha, "Ruben'in yaptığı her şey için ona her zaman minnettar oldum" dedi. "İşler değiştiğinde geçmişi sadece sorunlar olarak görmek çok kolaydır, ama tam tersi; o inanılmaz bir insandı. Onun sayesinde birçok yeni oyuncu geldi, bu yüzden şu anda elde ettiğimiz başarıda onun da büyük bir payı olduğunu düşünüyorum."
Bir sonraki hamleyi bekliyorum
Amorim, geçen ay Katar Açık'ta da görüldü; televizyon kameraları, Carlos Alcaraz'ın Karen Khachanov'u mağlup etmesini izlerken onu görüntüledi. Doha'daki varlığı yorumcuları şaşırttı; bunlardan biri şöyle dedi: "Bu aralar biraz boş vakti var. Manchester United'ın eski teknik direktörü, tenisin tadını çıkarıyor."
Eski Sporting patronu, kovulmasından bu yana Avrupa'da birçok önemli görevle anılıyor, ancak teknik direktörlük koltuğuna dönmek için acele etmiyor gibi görünüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte adı muhtemelen gündemde kalmaya devam edecek ve bir sonraki kulübü şüphesiz tartışma konusu olacak.