Ruben Amorim, Manchester United’daki başarısızlığın ardından geri dönüyor! AC Milan, Portekizli teknik adamı baş antrenör olarak atadı – ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic, San Siro’da yeni bir teknik direktörle çalışacak

Old Trafford’dan ayrıldıktan sonra bir süre ara vermeyi planlamasına rağmen, teknik direktör yedi kez Avrupa şampiyonu olmuş bu kulübün cazibesine karşı koyamadı. Hızlı dönüşü, 16,7 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir tazminat faturasıyla karşı karşıya kalan Manchester United için de önemli bir mali rahatlama sağladı. Resmi tanıtım töreninde Portekizli teknik direktör, İtalyan devine duyduğu derin hayranlığını dile getirdi. Rúben Amorim, “Kariyeriniz boyunca sizi terk etmeyen hedefler vardır ve AC Milan’ı çalıştırmak her zaman benim hedeflerimden biri olmuştur” dedi. “Bu kulübün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum: tarih, prestij ve dünya çapında olağanüstü bir taraftar kitlesi. Bu renklerin neyi temsil ettiğinin tam olarak farkında olarak, bu görevi gurur ve coşkuyla kabul ediyorum. İşe başlamak ve AC Milan’ı harekete geçiren tutkuyu her gün yaşamak için sabırsızlanıyorum.”