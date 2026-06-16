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Ruben Amorim, Manchester United’daki başarısızlığın ardından geri dönüyor! AC Milan, Portekizli teknik adamı baş antrenör olarak atadı – ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic, San Siro’da yeni bir teknik direktörle çalışacak
AC Milan, yeni teknik direktörünü açıkladı
AC Milan, Amorim’in erkekler A takımının yeni baş antrenörü olarak atandığını resmen duyurdu. Bu yılın başlarında Manchester United’dan görevden alınan 41 yaşındaki teknik adam, Massimiliano Allegri’nin yerine geçmek üzere teknik direktörlük koltuğuna geri dönüyor.
Haberlere göre Amorim, 2028 yılına kadar San Siro'da kalmasını öngören iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre, teknik direktör sezon başına 3,5 milyon avro temel maaş alacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısına bağlı performans primleri de alacak. Son dönemde zor günler geçiren Rossoneri, iki sezon üst üste Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma şansını kaçırmıştı. Kulüp, Pulisic gibi önemli yeteneklerin yer aldığı kadroyu, Amorim'in modern taktik yaklaşımının yeniden canlandıracağına inanarak yıllardır bu teknik direktörü takip ediyordu.
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RedBird'ün patronu, takımın modern taktiksel kimliğini övdü
RedBird Capital Partners’ın yönetici ortağı Gerry Cardinale, anlaşma için son onayı vererek bu yeni yönelimden duyduğu heyecanı dile getirdi. Amorim, Sporting CP’de adını duyurdu; burada son derece etkili bir oyun tarzı uygulayarak iki Portekiz ligi şampiyonluğu kazandı. Gerry Cardinale, “Rúben’i yıllardır takip ediyoruz. Sporting’deki performansı son derece etkileyici ve tam da aradığımız oyun stilini yansıtıyor. O, yeni nesil Avrupalı teknik direktörler arasında en hazırlıklı ve yenilikçi isimlerden biri; genç, hırslı ve top hakimiyetiyle maçları domine etme, modern bir pres sistemi ve net bir taktiksel yaklaşımla tanımlanan modern bir futbol kimliğine sahip,” dedi. "Rúben, daha fazla gol atmayı sağlayan hızlı geçişlere dayalı, yüksek presli hücum futboluna inanıyor. Felsefesi vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde; liderlik nitelikleri ve oyuncuları geliştirmedeki başarıları da bizim dikkatimizi çekti. Rúben’e güveniyoruz ve onu kulübümüze kazandırmaktan büyük heyecan duyuyoruz."
Amorim, San Siro’daki zorlu görevi üstleniyor
Old Trafford’dan ayrıldıktan sonra bir süre ara vermeyi planlamasına rağmen, teknik direktör yedi kez Avrupa şampiyonu olmuş bu kulübün cazibesine karşı koyamadı. Hızlı dönüşü, 16,7 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir tazminat faturasıyla karşı karşıya kalan Manchester United için de önemli bir mali rahatlama sağladı. Resmi tanıtım töreninde Portekizli teknik direktör, İtalyan devine duyduğu derin hayranlığını dile getirdi. Rúben Amorim, “Kariyeriniz boyunca sizi terk etmeyen hedefler vardır ve AC Milan’ı çalıştırmak her zaman benim hedeflerimden biri olmuştur” dedi. “Bu kulübün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum: tarih, prestij ve dünya çapında olağanüstü bir taraftar kitlesi. Bu renklerin neyi temsil ettiğinin tam olarak farkında olarak, bu görevi gurur ve coşkuyla kabul ediyorum. İşe başlamak ve AC Milan’ı harekete geçiren tutkuyu her gün yaşamak için sabırsızlanıyorum.”
- Getty Images Sport
AC Milan için bundan sonra ne olacak?
Amorim, teknik ekibiyle birlikte yaklaşan Serie A ve Avrupa Ligi sezonlarına yönelik hazırlıklara başlamak üzere derhal İtalya’ya gidecek. Bu arada AC Milan, yeni bir spor direktörü atamak için aktif olarak çalışıyor; Markus Krosche ve Devin Ozek başlıca adaylar olarak öne çıkıyor. Yeni liderlik ikilisi, birlikte kadroyu yeniden inşa etmek gibi devasa bir görevle karşı karşıya kalacak.