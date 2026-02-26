Getty
Çeviri:
Ruben Amorim, Kobbie Mainoo'nun Dünya Kupası şansını artırdı mı? Man Utd efsanesi, İngiltere'nin ilk on birinde yer alması için 'daha taze' bir orta saha oyuncusunu öneriyor
Mainoo, Amorim yönetimindeki zorlu dönemden sonra Man Utd'da yeniden gözde oyuncu oldu.
Mainoo, Mart 2024'te 18 yaşında İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi. O yaz, Gareth Southgate'in Avrupa Şampiyonası planlarının bir parçası oldu. Genç oyuncu, Three Lions'ın kupa peşinde bir kez daha hayal kırıklığı yaşadığı İspanya ile oynanan final maçında ilk 11'de yer aldı, ancak o günden bu yana milli takımda sadece bir kez forma giydi.
Thomas Tuchel'in yönetiminde bir başka büyük turnuva hızla yaklaşırken, Mainoo, Portekizli teknik direktör Amorim yönetimindeki United'da forma şansı bulmakta zorlanırken, kadro dışında kalmış gibi görünüyordu. Ocak ayında Old Trafford'da teknik direktör değişikliği yapıldı.
- Getty
Mainoo, 6 numaralı pozisyonda Anderson ve Wharton'ı geçebilir mi?
Mainoo'ya temiz bir sayfa açıldı ve Carrick'in altında önemli bir rol üstlendi. Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson ve Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Adam Wharton gibi diğer oyuncular da İngiltere'de 6 numaralı pozisyonu almak için çaba sarf ediyorlar, ancak henüz Dünya Kupası kadrosu açıklanmadı.
Mainoo'nun yeniden zirveye çıkıp çıkamayacağı sorusuna, eski United ve Three Lions kanat oyuncusu Sharpe, BetBrain ile yaptığı röportajda GOAL'e şunları söyledi: "Bu Tuchel için gerçekten zor bir karar. Diğer iki oyuncunun çok zorlu ve uzun bir sezon geçirdiği, Kobbie Mainoo'nun ise sadece son birkaç maçta ilk 11'de yer aldığı ve bu nedenle biraz daha dinç olabileceği söylenebilir. Tam bir sezon oynamış ve istikrarlı bir performans sergilemiş birini mi, yoksa takıma yeni dönmüş ve hızla yükselişe geçmiş birini mi tercih edersiniz?
"Üçü de en iyi oyuncular. Tabii ki Kobbie'ye biraz daha yakınım ve onun oynamasını istiyorum. Wharton ve Anderson'ın olağanüstü oyuncular olduğunu düşünüyorum ve ikisinden herhangi biri oynasa da sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum, ama Kobbie'nin oynamasını istiyorum."
Tuchel, Mainoo'ya seçim kapısını açık bırakıyor
Bir başka eski İngiltere yıldızı Michael Owen, DAZN'a Mainoo'nun uluslararası sahneye geri döndüğünü şöyle anlattı: "Kesinlikle sezonun ikinci yarısında İngiltere kadrosuna girebilir.
"Elliott Anderson ve Declan Rice şu anda muhtemelen ilk 11'de yer alacaklar, peki ondan sonra ne olacak? Wharton muhtemelen gidecek, ama onun dışında Man United'da Mainoo'dan daha iyi formda olan bir orta saha oyuncusu yok.
"Takıma geri döndü ve Man United'ın şu anki performansına bakın. Büyük bir özgüvenle oynuyorlar ve Mainoo bu maçlarda orta sahanın ortasında oynadı, bu yüzden kesinlikle kadroda yer alacaktır."
Tuchel, İngiltere'nin Mart ayı sonunda Wembley'de Uruguay ve Japonya ile iki dostluk maçı oynamaya hazırlanırken, Mainoo'nun kulüp arkadaşı Harry Maguire ile birlikte kadroya geri dönmesi için kapıyı açık bıraktı.
Tuchel şöyle konuştu: "Mainoo'nun sahalara dönmesi harika. O çok büyük bir yetenek. İngiltere için bir turnuvayı baştan sona oynadı, bu yüzden tekrar gündeme geldi, Luke Shaw ve Harry [Maguire] de öyle.
"Aniden sahneye geri dönen bazı oyuncular var, şu anda dörtlü savunma oynuyorlar ve şu anda bizim yapımıza daha kolay uyum sağlayabilecek farklı bir stil ile oynuyorlar. Bu iyi bir rekabet."
- (C)Getty Images
İngiltere maç programı: Hazırlık maçları ve Dünya Kupası açılış maçı
Mainoo, Mart ayındaki uluslararası maçlarda tekrar kadroya çağrılmayı umuyor ve böylece 10 kez forma giydiği milli takım kariyerine bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Bu maçlarda gösterdiği olumlu performans, Tuchel'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer alması ve 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak maçla başlayacak olan kupa mücadelesinin bir parçası olması için ona büyük bir şans verecektir.
Reklam