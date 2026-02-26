Ruben Amorim, Kobbie Mainoo'nun Dünya Kupası şansını artırdı mı? Man Utd efsanesi, İngiltere'nin ilk on birinde yer alması için 'daha taze' bir orta saha oyuncusunu öneriyor

Mainoo'ya temiz bir sayfa açıldı ve Carrick'in altında önemli bir rol üstlendi. Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson ve Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Adam Wharton gibi diğer oyuncular da İngiltere'de 6 numaralı pozisyonu almak için çaba sarf ediyorlar, ancak henüz Dünya Kupası kadrosu açıklanmadı.

Mainoo'nun yeniden zirveye çıkıp çıkamayacağı sorusuna, eski United ve Three Lions kanat oyuncusu Sharpe, BetBrain ile yaptığı röportajda GOAL'e şunları söyledi: "Bu Tuchel için gerçekten zor bir karar. Diğer iki oyuncunun çok zorlu ve uzun bir sezon geçirdiği, Kobbie Mainoo'nun ise sadece son birkaç maçta ilk 11'de yer aldığı ve bu nedenle biraz daha dinç olabileceği söylenebilir. Tam bir sezon oynamış ve istikrarlı bir performans sergilemiş birini mi, yoksa takıma yeni dönmüş ve hızla yükselişe geçmiş birini mi tercih edersiniz?

"Üçü de en iyi oyuncular. Tabii ki Kobbie'ye biraz daha yakınım ve onun oynamasını istiyorum. Wharton ve Anderson'ın olağanüstü oyuncular olduğunu düşünüyorum ve ikisinden herhangi biri oynasa da sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum, ama Kobbie'nin oynamasını istiyorum."