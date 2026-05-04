Man Utd-Liverpool
Richard Martin

Ruben Amorim, izliyor musun?! Michael Carrick ve Manchester United, Kobbie Mainoo'ya güvendikleri için en büyük ödülü alırken kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı; ancak Arne Slot ve Liverpool'un sorunları hâlâ çözülmedi

Manchester United için Liverpool maçının ilk yarısı, adeta bir pazar öğleden sonra parkta yapılan keyifli bir yürüyüş gibiydi. 14 dakika içinde iki gol atarak rahat bir üstünlük kurmuşlardı ve en büyük rakipleri onlara neredeyse hiç dokunamamıştı. Ancak ikinci yarı, bir bardak fazla içildikten sonra bir barda çıkan toplu kavgaya benziyordu. Ama her şey, yerel yetenek Kobbie Mainoo’nun son sözü söylemesiyle sona erdi.

Matheus Cunha ve Benjamin Sesko, United'a erken bir avantaj sağlamıştı; bu durum, son beş yılda Liverpool'un elinden 5-0 ve 7-0'lık yenilgilerle geçirdikleri dönemlerin intikamını almak için sağlam bir temel oluşturacak gibi görünüyordu. Ancak ev sahibi takım, işi acımasızca bitirmek yerine, Amad Diallo ve Senne Lammens'in çılgın anları nedeniyle avantajını kaybetti ve mükemmel performans gösteren Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo bu fırsatları değerlendirdi.

United için şanslı olan şey, bu çılgınlık ortasında tek yerli oyuncusu Mainoo'ya güvenebilmeleriydi. Mainoo, ceza sahası dışından sakin bir vuruşla galibiyet golünü attı. Sadece birkaç ay önce, Ruben Amorim'in inatçılığı nedeniyle Mainoo'nun United'daki geleceği tehlikedeydi. Ancak şimdi kulübün geleceği o gibi görünüyor. Aynı şekilde Michael Carrick de öyle. Milyarder Sir Jim Ratcliffe'in ortak sahibi olarak üçüncü sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantiledikten sonra, kalıcı bir sözleşme kazanmak için kesinlikle yeterince çaba gösterdi.

Ancak Liverpool için durum farklıydı. Andy Robertson, Old Trafford'da Reds formasıyla oynadığı son maçta en kötü performansı sergileyen oyuncu oldu ve Arne Slot, büyük bir rakibe karşı alınan bir başka yenilgi için mazeretler uydurmak zorunda kaldı.

GOAL, Old Trafford'daki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

  Kobbie Mainoo Man Utd 2:1

    KAZANAN: Kobbie Mainoo

    Yerel gururun bu kadar önemli bir rol oynadığı bir derbide, 22 kişilik ilk 11'de sadece iki oyuncu Manchester ya da Liverpool kökenli olduğunu söyleyebilirdi. Ve eğer belli bir Portekizli teknik direktör hâlâ takımın başında olsaydı, United kadrosunda hiç yerel oyuncu olmayabilirdi. Mainoo sadece kadro sayısını tamamlamakla kalmadı, bu derbinin gerektirdiği tutku ve gururla oynadı; maçın galibiyeti kapmak için uygun bir an geldiğinde ise, zaferi garantileyen gerçek bir kalite örneği sergiledi.

    Orta saha oyuncusu ilk yarıda savunma ile hücum arasındaki kritik bağlantıydı ve ikinci yarıda Liverpool maça yeniden ortak olduğunda biraz geride kaldıysa da, maçın son dakikalarında heyecan verici hücum oyunlarıyla baskıyı artırdı. Onun pozisyonundaki pek çok oyuncu topu tribünlere gönderirdi, ancak o bunun yerine bir takım arkadaşına pas atıyormuş gibi düşünerek, topu ağların alt köşesine gönderdi.

    Mainoo, uzatma dakikalarında ikinci bir golle galibiyeti taçlandırabilirdi, ancak bencil davranmayıp Diogo Dalot'a pas verdi, ancak Dalot golü kaçırdı. Önemli değildi. Mainoo, United'ın onu kulüpte tutmasının ve en azından önümüzdeki beş yıl boyunca sahanın ortasında söz sahibi olmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etmesinin neden bu kadar önemli olduğunu tam olarak göstermişti.

    MAĞLUP: Andy Robertson ve Liverpool’un başarısızlıkları

    Andy Robertson, 2021’de Old Trafford’da alınan 5-0’lık galibiyetten, kendisinin de önemli rol oynadığı 2023’teki 7-0’lık hezimete kadar, bu maçta Liverpool taraftarlarına büyük sevinç yaşatmıştı. Ancak buradaki dikkatsiz ve yavaş performansı, bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde neden Liverpool’dan ayrılacağını açıkça ortaya koydu ve kulübün en büyük derbilerinden birine veda etmesi için oldukça üzücü bir yol oldu.

    Robertson, kendi kanadında Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes tarafından paramparça edilirken, Dalot bile kötü geçen ilk yarıda onu alt etti. Liverpool'un skoru eşitledikten sadece birkaç dakika sonra Slot'un onu Milos Kerkez ile değiştirmesi, İskoç oyuncunun takımın kaydettiği tüm ilerlemeyi boşa çıkarma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyordu.

    Ancak başarısız olan tek büyük isim o değildi; Jeremie Frimpong hücum rolünde fiyasko yaşadı, Alexis Mac Allister topu Mainoo'ya kaptırdı ve Florian Wirtz, ilk yarıdaki isabetsiz şutunun dışında neredeyse hiçbir şey yapamadı.

    KAZANAN: Michael Carrick

    Geçici teknik direktör, her zamanki gibi, bu görevi kalıcı olarak almayı hak edip etmediği sorulduğunda tuzağa düşmeyi reddetti, ancak başarıları ortada. Amorim'in yerine geçtiğinden bu yana 14 maçın 10'unu kazandı ve sezon onun göreve başladığı tarihte başlamış olsaydı, takımı ligin zirvesinde olurdu. Ayrıca, United'ın "Büyük Altı" rakiplerinden beşini de mağlup etti ve takımı her seferinde yüksek riskli maçlarda beklentileri karşıladı.

    İkinci yarıdaki performans, Carrick'in hala öğrenecek çok şeyi olduğunu ve Luis Enrique veya Carlo Ancelotti gibi göz alıcı bir isim olmadığını gösteren bir başka uyarıydı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini başardı ve takım, geçen sezon 15. sırada bitirdikten sonra çoğu taraftarın sevinçle karşılayacağı bir başarı olan ilk üçte bitirme yolunda ilerliyor.

    Her şeyden öte, Carrick kulübü çok iyi tanıdığını ve oyuncularından en iyi verimi nasıl alacağını bildiğini kanıtladı. Kendisi bunu kabul etmese de, kulübü daha da ileriye taşıyabileceğini gösterme şansını hak ediyor.


    MAĞLUP: Arne Slot

    Liverpool, United ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda hala ilerliyor olabilir, ancak bu sonuç, kulübün yaz aylarında teknik direktör değişikliğine gitmesi gerektiğinin bir başka işareti oldu. Carrick tüm önemli maçları kazanırken, Slot ise neredeyse hepsini kaybetti. Onun yönetiminde United, on yıl sonra ilk kez Liverpool'a çift galibiyet aldı, ancak takımı Manchester City'ye toplamda 9-1'lik skorla üç kez yenildi. Cityzens de 23 yıl sonra ilk kez Liverpool'a çift galibiyet aldı.

    Arsenal ve Tottenham, Liverpool'un bu sezon yendiği tek "Büyük Altı" takımlarıdır; Gunners'ı yenmeleri ise Ağustos ayına dayanmaktadır. Her zamanki gibi Slot, tüm sezon boyunca izlediği senaryodan sapmadı ve yenilginin bir kısmını hakemlere yükleyerek, Sesko'nun golüne verilen kararı vurguladı ve hatta Ekim ayında Anfield'da United'a yenildikleri maçtaki bir kararı gündeme getirdi.

    Ancak kulüp efsanesi Xabi Alonso'nun bu yaz yeni bir iş araması ve Andoni Iraola gibi adayların da mevcut olması nedeniyle, Liverpool'un karar vericileri, en önemli maçlarda son zamanlarda bu kadar kötü bir sicile sahip bir menajeri hala isteyip istemediklerini tartmak zorunda kalacaklar.

    KAZANAN: Sir Jim Ratcliffe

    Sir Jim Ratcliffe nihayet istediğini elde etti: sahibi olduğu kulübün, en büyük kulüpler turnuvasında yer alması. Red Devils’ın 1,4 milyar sterlinlik hisselerini satın aldığından bu yana verdiği birçok röportajda Ratcliffe, Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın önemini, bunun en büyük gelir kaynağı olması ve beraberinde getirdiği prestij nedeniyle vurgulamıştı.

    United, Aralık 2023'ten beri Şampiyonlar Ligi'ne katılmamıştı; bu, Ratcliffe'in kulübün futbol operasyonlarının yönetimini garantilemek için Glazer ailesiyle anlaşmaya vardığı aynısıydı. O, VIP locasının konforunda Old Trafford'da yankılanan turnuva marşını hiç duymamıştı.

    Elbette, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi, onun liderliği sayesinde değil, aksine ona rağmen gerçekleşmiştir. İki teknik direktör atamasını da eline yüzüne bulaştırdı; önce Erik ten Hag'ı tutmaya karar verdi, ancak dört ay sonra onu kovdu; ardından da taktik düzeninin getirdiği zorluklara ve Premier Lig deneyimi olmamasına rağmen Amorim'i işe aldı. Ancak milyarderler genellikle sonunda kazanır ve United'ın ortak sahibi, Sir Alex Ferguson'un efsanevi sözünü ödünç alarak, Liverpool ve Man City'yi "tahtlarından indirmek" olarak ifade ettiği hedefine doğru nihayet yola çıktı.

    MAĞLUP: Ruben Amorim

    Amorim, sayısız unutulmaz basın toplantısında iki iddiasını sürekli dile getiriyordu: Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde rekabet edebilecek kadar iyi olmadığı ve Mainoo’nun Manchester United’da oynayabilecek kadar iyi olmadığı. İşte burada, her iki iddiası da kesin bir şekilde çürütüldü.

    İronik bir şekilde, Amorim'in, kendi altyapısından yetişen orta saha oyuncusu hakkındaki görüşünü yeniden değerlendirerek, ilk hedefi olan ligi ilk beşte bitirmeyi başarabileceği ortaya çıktı. Portekizli teknik direktör, Ocak ayında kovulana kadar bu sezon hiçbir Premier Lig maçında Mainoo'yu ilk 11'de oynatmayı reddetti ve eğer görevde kalsaydı, 21 yaşındaki oyuncunun devasa bir yeni sözleşme imzalamak yerine rakip kulüplerle görüşüyor olması muhtemeldi.

    Amorim, Mainoo'ya yer açmak için dizilişini değiştirmeyi reddetti ve bunun yerine kendi fikirleriyle birlikte görevinden ayrıldı. Ancak United, onun felaketle sonuçlanan ve kaotik dönemini geride bıraktı ve çok daha iyi günlere doğru ilerlemeye başladı.