Ruben Amorim, izliyor musun?! Michael Carrick ve Manchester United, Kobbie Mainoo'ya güvendikleri için en büyük ödülü alırken kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı; ancak Arne Slot ve Liverpool'un sorunları hâlâ çözülmedi

Matheus Cunha ve Benjamin Sesko, United'a erken bir avantaj sağlamıştı; bu durum, son beş yılda Liverpool'un elinden 5-0 ve 7-0'lık yenilgilerle geçirdikleri dönemlerin intikamını almak için sağlam bir temel oluşturacak gibi görünüyordu. Ancak ev sahibi takım, işi acımasızca bitirmek yerine, Amad Diallo ve Senne Lammens'in çılgın anları nedeniyle avantajını kaybetti ve mükemmel performans gösteren Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo bu fırsatları değerlendirdi.

United için şanslı olan şey, bu çılgınlık ortasında tek yerli oyuncusu Mainoo'ya güvenebilmeleriydi. Mainoo, ceza sahası dışından sakin bir vuruşla galibiyet golünü attı. Sadece birkaç ay önce, Ruben Amorim'in inatçılığı nedeniyle Mainoo'nun United'daki geleceği tehlikedeydi. Ancak şimdi kulübün geleceği o gibi görünüyor. Aynı şekilde Michael Carrick de öyle. Milyarder Sir Jim Ratcliffe'in ortak sahibi olarak üçüncü sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantiledikten sonra, kalıcı bir sözleşme kazanmak için kesinlikle yeterince çaba gösterdi.

Ancak Liverpool için durum farklıydı. Andy Robertson, Old Trafford'da Reds formasıyla oynadığı son maçta en kötü performansı sergileyen oyuncu oldu ve Arne Slot, büyük bir rakibe karşı alınan bir başka yenilgi için mazeretler uydurmak zorunda kaldı.

GOAL, Old Trafford'daki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...