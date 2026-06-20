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Ruben Amorim’in geri dönüşü gündemde mi? Sporting CP kaptanı takım arkadaşlarına veda ederken, AC Milan ise Premier League ve La Liga’dan gelen ilgiyi püskürtmeyi umuyor
Lizbon’a Veda
Record gazetesine göre, Hjulmand takım arkadaşlarına ve teknik kadroya çoktan veda etti. Sporting’de geçirdiği üç yılın ardından, 26 yaşındaki kaptan, Estadio José Alvalade’deki serüveninin doğal bir sonuca ulaştığını düşünüyor. Danimarka milli takım oyuncusu, daha geçen yıl transfer olmak istemişti, ancak kulüp o dönemde ayrılmasını engellemişti.
2025 yılında Manchester United ve Ruben Amorim ilk kez ilgi gösterdiğinde, Sporting kaptanını elinde tutmak için kararlı bir tutum sergilemişti. Ancak bu direnişin önemli bir şartı vardı: Hjulmand’a bu yaz “uygun bir bedel” karşılığında ayrılmasına izin verileceğine dair bir söz verilmişti. Bu anlaşma artık yürürlüğe girdiğinden, eski Lecce oyuncusu kendini bir kez daha daha yüksek bir seviyede sınamaya hazır ve muhtemelen daha önce başarılı olduğu bir lige geri dönebilir.
- Getty Images Sport
Amorim bağlantısı
Hjulmand’ın bir sonraki potansiyel durağında en önemli etken, AC Milan’da Amorim’in varlığıdır. 2023 yılında Hjulmand’ı Lizbon’a getiren ve kısa sürede ona kaptanlık pazubandını takan teknik direktör, bu orta saha oyuncusuna büyük hayranlık duyuyor. Amorim’in, Hjulmand’ı gelecek sezon Rossoneri’nin orta sahasını sağlamlaştıracak ideal profil olarak gördüğü ve Milan yönetimi ile bu konuyu şimdiden görüştüğü söyleniyor.
Oyuncu ile teknik direktör arasındaki saygı karşılıklıdır ve Serie A’da birlikte çalışma ihtimali her iki taraf için de caziptir. Amorim, Hjulmand’ın dünya çapındaki herhangi bir takım için taktiksel açıdan mükemmel bir seçim olduğuna inanıyor ve güvendiği bu “komutanını” San Siro’ya seve seve getirecektir. Hjulmand gibi liderlik vasıflarına sahip ve teknik direktörün sistemine aşina bir oyuncuyu kadroya katma fırsatı, kaçırılmayacak kadar cazip olabilir.
Milan, Hjulmand için rekabetle karşı karşıya
“Uygun fiyat” vaadi olsa da, bir anlaşmanın sağlanması hiç de kolay değil. Sporting, geçmişte de benzer vaatlerde bulunmuştu; özellikle Viktor Gyokeres örneğinde olduğu gibi, ancak sonuçta bir teklif savaşı patlak vermiş ve forvet oyuncusu sonunda dev bir bedel karşılığında Arsenal’e transfer olmuştu. Durumu takip eden tek kulüp Milan değil; Atlético Madrid ve birkaç Premier Lig devi de Danimarkalı oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor.
İngiltere'nin en üst liginden veya İspanya'dan somut bir teklif gelmezse, Milan 35-40 milyon avro civarında bir teklifle devreye girebilir. Kulüp içinde, zaten kadro derinliği bulunan bir pozisyon için bu rakamın çok yüksek olup olmadığına dair şüpheler var, ancak "Amorim etkisi" belirleyici olabilir. Teknik direktör, yeniden bir araya gelme umudunu koruyor ve Hjulmand'ın da İtalya'ya dönme fikrinden çok memnun olduğu bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Serie A’da kendini kanıtlamış bir yetenek
Hjulmand, Portekiz’e transfer olmadan önce Lecce’de adını duyurmuş olması nedeniyle İtalyan futbolunun zorluklarına yabancı değildir. Taktiksel zekası ve defans disiplini, Puglia’da geçirdiği dönemin en belirgin özellikleriydi ve Lizbon’da Amorim’in rehberliğinde bu özelliklerini daha da geliştirmiştir. Serie A’daki bu mevcut deneyimi, uyum sürecini önemli ölçüde kısaltacak ve onu Rossoneri için “tak ve çalıştır” tarzında bir seçenek haline getirecektir.