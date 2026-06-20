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Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Ruben Amorim’in geri dönüşü gündemde mi? Sporting CP kaptanı takım arkadaşlarına veda ederken, AC Milan ise Premier League ve La Liga’dan gelen ilgiyi püskürtmeyi umuyor

Transfers
AC Milan
Sporting CP
R. Amorim
M. Hjulmand
Premier Lig
La Liga

Sporting CP kaptanı Morten Hjulmand’ın, yaz aylarında büyük yankı uyandıracak bir transfer öncesinde takım arkadaşlarına veda ettiği bildirildi. Ruben Amorim ile yeniden bir araya gelmesi gündemdeyken, AC Milan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin yoğun rekabeti karşısında bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

  • Lizbon’a Veda

    Record gazetesine göre, Hjulmand takım arkadaşlarına ve teknik kadroya çoktan veda etti. Sporting’de geçirdiği üç yılın ardından, 26 yaşındaki kaptan, Estadio José Alvalade’deki serüveninin doğal bir sonuca ulaştığını düşünüyor. Danimarka milli takım oyuncusu, daha geçen yıl transfer olmak istemişti, ancak kulüp o dönemde ayrılmasını engellemişti.

    2025 yılında Manchester United ve Ruben Amorim ilk kez ilgi gösterdiğinde, Sporting kaptanını elinde tutmak için kararlı bir tutum sergilemişti. Ancak bu direnişin önemli bir şartı vardı: Hjulmand’a bu yaz “uygun bir bedel” karşılığında ayrılmasına izin verileceğine dair bir söz verilmişti. Bu anlaşma artık yürürlüğe girdiğinden, eski Lecce oyuncusu kendini bir kez daha daha yüksek bir seviyede sınamaya hazır ve muhtemelen daha önce başarılı olduğu bir lige geri dönebilir.

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  • Sporting CP v CF Estrela da Amadora - Liga Portugal BetclicGetty Images Sport

    Amorim bağlantısı

    Hjulmand’ın bir sonraki potansiyel durağında en önemli etken, AC Milan’da Amorim’in varlığıdır. 2023 yılında Hjulmand’ı Lizbon’a getiren ve kısa sürede ona kaptanlık pazubandını takan teknik direktör, bu orta saha oyuncusuna büyük hayranlık duyuyor. Amorim’in, Hjulmand’ı gelecek sezon Rossoneri’nin orta sahasını sağlamlaştıracak ideal profil olarak gördüğü ve Milan yönetimi ile bu konuyu şimdiden görüştüğü söyleniyor.

    Oyuncu ile teknik direktör arasındaki saygı karşılıklıdır ve Serie A’da birlikte çalışma ihtimali her iki taraf için de caziptir. Amorim, Hjulmand’ın dünya çapındaki herhangi bir takım için taktiksel açıdan mükemmel bir seçim olduğuna inanıyor ve güvendiği bu “komutanını” San Siro’ya seve seve getirecektir. Hjulmand gibi liderlik vasıflarına sahip ve teknik direktörün sistemine aşina bir oyuncuyu kadroya katma fırsatı, kaçırılmayacak kadar cazip olabilir.

  • Milan, Hjulmand için rekabetle karşı karşıya

    “Uygun fiyat” vaadi olsa da, bir anlaşmanın sağlanması hiç de kolay değil. Sporting, geçmişte de benzer vaatlerde bulunmuştu; özellikle Viktor Gyokeres örneğinde olduğu gibi, ancak sonuçta bir teklif savaşı patlak vermiş ve forvet oyuncusu sonunda dev bir bedel karşılığında Arsenal’e transfer olmuştu. Durumu takip eden tek kulüp Milan değil; Atlético Madrid ve birkaç Premier Lig devi de Danimarkalı oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor.

    İngiltere'nin en üst liginden veya İspanya'dan somut bir teklif gelmezse, Milan 35-40 milyon avro civarında bir teklifle devreye girebilir. Kulüp içinde, zaten kadro derinliği bulunan bir pozisyon için bu rakamın çok yüksek olup olmadığına dair şüpheler var, ancak "Amorim etkisi" belirleyici olabilir. Teknik direktör, yeniden bir araya gelme umudunu koruyor ve Hjulmand'ın da İtalya'ya dönme fikrinden çok memnun olduğu bildiriliyor.

  • AC Monza v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Serie A’da kendini kanıtlamış bir yetenek

    Hjulmand, Portekiz’e transfer olmadan önce Lecce’de adını duyurmuş olması nedeniyle İtalyan futbolunun zorluklarına yabancı değildir. Taktiksel zekası ve defans disiplini, Puglia’da geçirdiği dönemin en belirgin özellikleriydi ve Lizbon’da Amorim’in rehberliğinde bu özelliklerini daha da geliştirmiştir. Serie A’daki bu mevcut deneyimi, uyum sürecini önemli ölçüde kısaltacak ve onu Rossoneri için “tak ve çalıştır” tarzında bir seçenek haline getirecektir.