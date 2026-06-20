Ruben Amorim’in geri dönüşü gündemde mi? Sporting CP kaptanı takım arkadaşlarına veda ederken, AC Milan ise Premier League ve La Liga’dan gelen ilgiyi püskürtmeyi umuyor

Record gazetesine göre, Hjulmand takım arkadaşlarına ve teknik kadroya çoktan veda etti. Sporting’de geçirdiği üç yılın ardından, 26 yaşındaki kaptan, Estadio José Alvalade’deki serüveninin doğal bir sonuca ulaştığını düşünüyor. Danimarka milli takım oyuncusu, daha geçen yıl transfer olmak istemişti, ancak kulüp o dönemde ayrılmasını engellemişti.

2025 yılında Manchester United ve Ruben Amorim ilk kez ilgi gösterdiğinde, Sporting kaptanını elinde tutmak için kararlı bir tutum sergilemişti. Ancak bu direnişin önemli bir şartı vardı: Hjulmand’a bu yaz “uygun bir bedel” karşılığında ayrılmasına izin verileceğine dair bir söz verilmişti. Bu anlaşma artık yürürlüğe girdiğinden, eski Lecce oyuncusu kendini bir kez daha daha yüksek bir seviyede sınamaya hazır ve muhtemelen daha önce başarılı olduğu bir lige geri dönebilir.