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Ruben Amorim'in AC Milan'a transfer olmasıyla Manchester United tazminat masraflarından MİLYONLARCA STERLİN tasarruf edecek – ve Ağustos ayında eski teknik direktörüyle karşı karşıya gelecek
Kırmızı Şeytanlar büyük bir mali rahatlamaya hazırlanıyor
Telegraph’ın haberine göre, Manchester United kulübü eski teknik direktörü Amorim’e ödemesi gereken devasa tazminat tutarını önemli ölçüde azaltmaya hazırlanırken, kulübün mali tablosu çok daha sağlıklı bir hal almak üzere. Kırmızı Şeytanlar, bu yılın başlarında Portekizli teknik direktör ve yardımcı ekibini görevden almak için 16,7 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir maliyet hesaplamıştı. Ancak Amorim’in artık Serie A’da göreve dönmeye hazır olmasıyla birlikte, United bu devam eden tazminat ödemelerinin önemli bir kısmından kurtulmuş olacak.
41 yaşındaki teknik direktör, göreve geldikten sadece 14 ay sonra görevinden alındı ve Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro ve Jorge Vital'ın da aralarında bulunduğu teknik ekibini geride bıraktı. Bu işten çıkarmaların mali yükü, kulübün Erik ten Hag'dan ayrılmak için 14,5 milyon sterlin ödemesinin hemen ardından geldi.
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Amorim, San Siro'nun en önemli transfer hedefi olarak öne çıkıyor
Haberlere göre AC Milan, Massimiliano Allegri yönetiminde geçirdiği hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından taktiksel bir yenilenme sürecini yönetecek ana hedef olarak Amorim'i belirledi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçıran İtalyan devi, eski Manchester United teknik direktörüyle görüşmeler yaptı ve onu bir zamanlar Oliver Glasner ve Mauricio Pochettino gibi isimlerin yer aldığı aday listesinin en başına taşıdı.
Amorim, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e transferinin ardından Benfica'daki boş pozisyonla anılmıştı, ancak Portekiz ekibi bunun yerine Marco Silva'yı tercih etmişti. Bu durum, Milan'ın üçüncü sezon opsiyonu da içeren iki yıllık geçici bir sözleşme teklif etmesinin önünü açtı. Bu hamle, Amorim için, tartışmalı 3-4-2-1 sisteminin Old Trafford'da tutunmakta zorlandığı Premier Lig'in yoğun gözetiminden uzaklaşarak itibarını yeniden kazanma şansı anlamına geliyor.
Ufukta hızlı bir yeniden birleşme
Atama kesinleşirse, Amorim tanıdık yüzleri görmek için fazla beklemek zorunda kalmayacak. United, 15 Ağustos’ta oynayacakları son hazırlık maçında AC Milan ile karşılaşacaklarını doğruladı. Karşılaşma, yeni Premier Lig sezonunun başlamasından sadece bir hafta önce Polonya’nın Wroclaw kentinde gerçekleşecek.
Bu hazırlık maçı, yazın en ilgi çekici olaylarından biri olacak ve United'ı, kulüp yönetimi ile ünlü çatışmalarına sahne olan isimle karşı karşıya getirecek. Amorim'in son haftalarında, özellikle futbol direktörü Jason Wilcox ile ilgili gerginlikler doruk noktasına ulaşmıştı. Menajerin, ayrılmasından kısa bir süre önce yapılan hararetli bir toplantı sırasında Wilcox'a öfkeyle tepki gösterdiği bildirildi. Taraftarlar şimdi, Amorim'in İngiltere'de elde edemediği taktiksel başarıyı İtalya'da yakalayabilecek mi diye yakından takip edecek.
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United, Carrick yönetiminde yoluna devam ediyor
Amorim yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, United Michael Carrick yönetiminde çarpıcı bir dönüş yaşadı. Eski orta saha oyuncusu, kulübün 15. sırada çalkantılı bir dönemden geçerken görevi devraldı ve takımı mucizevi bir şekilde üçüncü sıraya taşıdı. Bu yeniden canlanma, yayın gelirlerine büyük bir ivme kazandırdı; bu gelirler son mali çeyrekte yüzde 57’nin üzerinde artış gösterdi. Eski yönetimin görevden alınmasının getirdiği başlangıç maliyetine rağmen, bu karar sahada meyvesini vermiş görünüyor.
Genel müdür Omar Berrada, "iş dönüşümü girişimleri"nin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, kulübün mevcut gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı ve kazançlı yeni bir antrenman forması anlaşmasıyla United, transfer piyasasında Carrick'i desteklemek için güçlü bir konumda bulunuyor. Öte yandan, Amorim'in tazminat paketinde yapılacak indirim, bir kez daha kupa mücadelesi vermeyi hedefleyen Kırmızı Şeytanlar'a daha da fazla esneklik sağlayacak.