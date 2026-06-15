Ruben Amorim'in AC Milan'a transfer olmasıyla Manchester United tazminat masraflarından MİLYONLARCA STERLİN tasarruf edecek – ve Ağustos ayında eski teknik direktörüyle karşı karşıya gelecek

Telegraph’ın haberine göre, Manchester United kulübü eski teknik direktörü Amorim’e ödemesi gereken devasa tazminat tutarını önemli ölçüde azaltmaya hazırlanırken, kulübün mali tablosu çok daha sağlıklı bir hal almak üzere. Kırmızı Şeytanlar, bu yılın başlarında Portekizli teknik direktör ve yardımcı ekibini görevden almak için 16,7 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir maliyet hesaplamıştı. Ancak Amorim’in artık Serie A’da göreve dönmeye hazır olmasıyla birlikte, United bu devam eden tazminat ödemelerinin önemli bir kısmından kurtulmuş olacak.

41 yaşındaki teknik direktör, göreve geldikten sadece 14 ay sonra görevinden alındı ve Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro ve Jorge Vital'ın da aralarında bulunduğu teknik ekibini geride bıraktı. Bu işten çıkarmaların mali yükü, kulübün Erik ten Hag'dan ayrılmak için 14,5 milyon sterlin ödemesinin hemen ardından geldi.