Ruben Amorim'in 2026-27 sezonu planı açıklandı; eski Manchester United teknik direktörü Portekiz'e dönüş ihtimalini reddetti
Bir yıl izin almak
A BOLA’ya göre Amorim net bir strateji belirlemiş durumda. 41 yaşındaki teknik direktör, 2026-27 sezonu boyunca resmi bir ara vermeyi planlıyor. Ana hedefi, saha kenarından uzak kalacağı bu dönemi, koçluk becerilerini geliştirmek için kullanarak daha fazla bilgi edinmeye çalışmak. Adı, Premier Lig dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok boş pozisyonla anılmaya devam etse de, yeni bir ortama aceleyle atılmak niyetinde değil. Günlük dikkat dağınıklıkları olmadan, gelişen elit futbolu incelemeyi planlıyor.
Seçkin yöneticilerle fikir alışverişinde bulunmak
Amorim, kendi isteğiyle aldığı bu ara kapsamında seyahat etmeyi ve kendisi için profesyonel birer örnek teşkil eden diğer üst düzey teknik direktörlerle vakit geçirmeyi planlıyor. Fikir alışverişinde bulunma ve taktiksel yöntemleri karşılaştırma süreci, bakış açılarını tazelemek isteyen seçkin teknik direktörler arasında yaygın bir uygulamadır. Teknik direktörlük dünyasındaki yükselişi, Casa Pia’dan SC Braga’ya ve ardından hızla büyük takımların sahnesine çıkmasıyla son derece hızlı oldu. Braga ve Sporting CP'deki başarılı dönemleri, ara vermeden doğrudan Manchester United'daki göreve yol açtı, bu da yaklaşan bu düşünme dönemini onun ilk önemli teknik direktörlük molası haline getirdi.
Portekiz'e dönüş olasılığını dışlamak
Amorim, memleketinde hâlâ son derece saygın bir isim olsa da, Portekiz birinci ligine dönüşü şimdilik gündemde değil. Eski bir oyuncu ve taraftar olarak Benfica’ya duyduğu ömür boyu süren sevgiye ve Sporting CP’deki tarihi başarılarına rağmen, geleceği yurtdışında yatıyor. Yalnızca büyük bir yabancı kulüpten gelecek olağanüstü kazançlı ya da prestijli bir teklif, onu ara verme planlarından vazgeçirebilir. Şu an için, adını duyurduğu yerel ligde teknik direktörlük yapması, artık kapanmış bir sayfa olarak görülüyor.
Şimdi ne olacak?
İleriye bakıldığında, Amorim önümüzdeki ayları resmi olarak izinli olarak geçirirken Avrupa pazarını gözlemleyecek gibi görünüyor. Çalışma ve taktiksel gelişim sürecini tamamladıktan sonra, teknik direktörün büyük bir yabancı kulüpten gelecek doğru projeyi bekleyerek, tamamen yenilenmiş bir şekilde üst düzey futbola geri dönmesi bekleniyor.
Michael Carrick yönetiminde Premier League'de üçüncü sırada yer alan ve Pazartesi gecesi Brentford ile karşılaşacak olan United'daki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam edebilir.