Ruben Amorim göreve getirildi! Eski Manchester United teknik direktörünün, Serie A yetkilileriyle yaptığı son görüşmenin ardından Oliver Glasner'in yerine AC Milan'ın başına geçmesi bekleniyor

AC Milan’ın yeni teknik direktör arayışındaki tablo, son 24 saat içinde önemli ölçüde değişti. San Siro’daki boş pozisyonla birçok isim anılırken, Ruben Amorim bugün kulüp yönetimi ile yaptığı uzun ve verimli görüşmenin ardından en güçlü aday konumuna yükseldi. Premier Lig’deki zorlu bir dönemin ardından itibarını yeniden kazanmaya çalışan Portekizli teknik adam, ayrılacak teknik direktörün yerine geçecek en önemli aday olarak gündemde.

La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, üçüncü sezon için opsiyon içeren geçici bir iki yıllık sözleşme teklif etti. Bu uzun vadeli taahhüt, Gerry Cardinale'nin geçen sezon aksayan projeye istikrar kazandırma niyetini gösteriyor. Paradoksal olarak, Ralf Rangnick'in potansiyel teknik direktörlük görevinin suya düşmesi, Milan yönetiminin artık görevi devralacak en güçlü aday olan Amorim'e daha rahat yönelmesini sağladı.