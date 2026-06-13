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Ruben Amorim göreve getirildi! Eski Manchester United teknik direktörünün, Serie A yetkilileriyle yaptığı son görüşmenin ardından Oliver Glasner'in yerine AC Milan'ın başına geçmesi bekleniyor
Amorim liderliğe yükseldi
AC Milan’ın yeni teknik direktör arayışındaki tablo, son 24 saat içinde önemli ölçüde değişti. San Siro’daki boş pozisyonla birçok isim anılırken, Ruben Amorim bugün kulüp yönetimi ile yaptığı uzun ve verimli görüşmenin ardından en güçlü aday konumuna yükseldi. Premier Lig’deki zorlu bir dönemin ardından itibarını yeniden kazanmaya çalışan Portekizli teknik adam, ayrılacak teknik direktörün yerine geçecek en önemli aday olarak gündemde.
La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, üçüncü sezon için opsiyon içeren geçici bir iki yıllık sözleşme teklif etti. Bu uzun vadeli taahhüt, Gerry Cardinale'nin geçen sezon aksayan projeye istikrar kazandırma niyetini gösteriyor. Paradoksal olarak, Ralf Rangnick'in potansiyel teknik direktörlük görevinin suya düşmesi, Milan yönetiminin artık görevi devralacak en güçlü aday olan Amorim'e daha rahat yönelmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Glasner aday listesinde geriledi
Amorim’in yükselişi, yakın zamana kadar bu görev için en güçlü aday gibi görünen Oliver Glasner’in aleyhine gerçekleşti. Glasner, Rangnick tarafından büyük ölçüde destekleniyordu; ancak Alman teknik adamın artık kulübün teknik yönlendirmelerinde etkili olmayacak olmasıyla birlikte, onun tercih ettiği adaylar önemli ölçüde zemin kaybetti. Milan’ın arayışları daha bağımsız bir hal aldı ve bu durum, Glasner’in geçmişteki başarılarına rağmen şansının “keskin bir düşüş” yaşamasına yol açtı.
Yönetim artık çok spesifik bir taktiksel kimliğe öncelik veriyor. Kulüp sahibi Gerry Cardinale, yüksek bir savunma hattıyla oynayan, geçişlerde agresif kalan ve topu anında geri kazanan bir takım istediğini dile getirdi. Amorim'in taktiksel profili, listedeki diğer isimlere kıyasla bu "proaktif" vizyona daha uygun görülüyor. İlginç bir şekilde, eski Sporting CP teknik direktörü, kulüp sonunda Paulo Fonseca'yı atamaya karar vermeden önce, iki yıl önce de Milan'ın radarındaydı.
Mali engeller ve nihai kararlar
Görüşmeler devam ederken, Matthias Jaissle önemli bir mali yük oluşturmasına rağmen hala bir alternatif olarak gündemde. Al-Ahli teknik direktörünün sözleşmesinde 6 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor; Milan ise bu rakamı teknik direktörün sözleşmesini feshetmek yerine oyuncu kadrosuna yatırmayı tercih edecektir. Bu mali gerçeklik, Amorim'in kulüp için en uygun seçenek olarak konumunu daha da güçlendiriyor.
Amorim ve Jaissle'nin yanı sıra Cardinale, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra serbest kalan Alvaro Arbeloa ile de temasa geçti.
- Getty Images Sport
Milan, Allegri'nin halefini bulmak için zamana karşı yarışıyor
2026-27 Serie A sezonu yaklaşırken ve yaz transfer dönemi hız kazanmaya hazırlanırken, Milan’ın kararını bir an önce kesinleştirmesi gerekiyor; zira kulüp, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde edememesinin ardından hâlâ Massimiliano Allegri’nin yerine geçecek bir isim bulamadı.
Huzursuzlaşan ve gelecek için net bir yön belirlenmesi talebinde bulunan taraftarların baskısıyla karşı karşıya kalan Milan, yeni bir teknik direktör atayarak eski kulüp efsanelerinin talep ettiği "yeniden yapılanma" sürecini nihayet gerçekleştirebileceğini ve sezon öncesi antrenmanlar ciddi bir şekilde başlamadan önce uyumlu bir strateji belirleyebileceğini umuyor.