Ruben Amorim GİTTİ! Manchester United, Portekizli teknik adamı acımasızca görevden aldı
GALİBİYET YÜZDESİ
Amorim, Kasım 2024'te Erik ten Hag'ın yerine geçerek, Premier Lig'in önde gelen görevlerinden biri olan United'ın başına geçti, ancak sadece 63 maç boyunca görevde kaldı. Kırmızı Şeytanlar, bu maçların sadece 24'ünde başarılı oldu ve son menajerleri üzücü bir şekilde yüzde 38'lik bir galibiyet oranıyla ayrıldı.
United, kulübün resmi web sitesinde yaptığı kısa bir açıklamada şunları söyledi:
"Manchester United Premier Lig'de altıncı sıradayken, kulüp yönetimi, değişikliğin yapılmasının doğru zaman olduğuna isteksizce karar vermiştir. Bu karar, takıma Premier Lig'de en yüksek olası bitiş şansı vermek için alınmıştır. Kulüp, Ruben'a kulübe yaptığı katkılar için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."
- Getty Images Sport
SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Amorim, United yönetim kurulundan aldığı desteği sorguladıktan 24 saatten kısa bir süre sonra görevden alındı. Elland Road'da 1-1 berabere kaldıktan sonra, 2027 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlamayı ve ardından ayrılmayı planladığını gazetecilere söyledi.
"Buraya Manchester United'ın menajeri olmaya geldim, baş antrenör olmaya değil. Adım [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel veya [Jose] Mourinho değil ama ben Manchester United'ın menajeriyim. 18 ay boyunca veya yönetim kurulu değişim kararı alana kadar böyle devam edecek. İstifa etmeyeceğim. İşimi, beni değiştirmeye gelecek biri olana kadar yapacağım. Sadece bu takımın menajeri olacağımı söylemek istiyorum, sadece antrenör değil. Bu konuda gerçekten açık oldum ve 18 ay içinde bu sona erecek, sonra herkes devam edecek. Anlaşma buydu. Bu benim işim. Antrenör olmak değil.
Eğer insanlar Gary Neville'ları ve her şeyin eleştirilerini kaldıramazsa, kulübü değiştirmemiz gerekir. Sadece buraya menajer olmaya geldiğimi söylemek istiyorum, antrenör olmaya değil. Her departmanda - keşif departmanı, sportif direktör kendi işlerini yapmalı, ben de 18 ay boyunca kendi işimi yapacağım ve sonra devam edeceğiz
RESMEN AÇIKLANDI
Amorim'in görevden alınması kararı öncesinde herhangi bir güç mücadelesi veya ültimatom olmadığı anlaşılıyor, çünkü 40 yaşındaki teknik direktör, zor görev süresi boyunca Sir Jim Ratcliffe ve ekibinin tam desteğine sahip oldu.
United, genç ve yetenekli kadrosunun bu sezon kulübün hedeflerine ulaşmak için iyi bir konumda olduğuna inanmakta ve yetenekli ve özverili bir gruba başarılı olma şansını en iyi şekilde vermek adına saha kenarında zorlu bir karar aldı.
Kırmızı Şeytanlar, son transfer dönemlerinde büyük yatırımlar yaparak uzun vadeli kadro evrimi üzerinde stratejik olarak çalışmaya devam ediyor. Amorim, 2026'da daha fazla takviyelerin yapılacağı vaadiyle bu işe alım sürecine dahil olmuştu.
United, kulübün en üst düzeyde faaliyet göstermesini sağlayan uzman bir liderlik ekibine sahip olduklarını düşünüyor. Baş antrenör pozisyonu, Kırmızı Şeytanlar'ın ekosisteminin önemli bir parçası, ancak gelecekteki başarının peşinden koşarken tüm departmanlar arasındaki iş birliği çok önemli.
- Getty Images Sport
SIRADAKİ İSİM KİM OLACAK?
Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer alan United, Çarşamba günü Burnley'e yapacakları yolculukla yeniden sahne alacak. Eski orta saha oyuncusu ve mevcut U18 patronu Darren Fletcher'ın geçici olarak birinci takım işlerini üstleneceğini doğruladı.
İskoç, Crystal Palace menajeri Oliver Glasner, eski Kırmızı Şeytanlar yıldızı Michael Carrick ve yakın zamanda Chelsea'den ayrılan eski teknik direktör Enzo Maresca ile birlikte Amorim'in yerini doldurmak için önde gelen adaylar arasında yer alıyor.