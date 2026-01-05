Amorim, Kasım 2024'te Erik ten Hag'ın yerine geçerek, Premier Lig'in önde gelen görevlerinden biri olan United'ın başına geçti, ancak sadece 63 maç boyunca görevde kaldı. Kırmızı Şeytanlar, bu maçların sadece 24'ünde başarılı oldu ve son menajerleri üzücü bir şekilde yüzde 38'lik bir galibiyet oranıyla ayrıldı.

United, kulübün resmi web sitesinde yaptığı kısa bir açıklamada şunları söyledi:

"Manchester United Premier Lig'de altıncı sıradayken, kulüp yönetimi, değişikliğin yapılmasının doğru zaman olduğuna isteksizce karar vermiştir. Bu karar, takıma Premier Lig'de en yüksek olası bitiş şansı vermek için alınmıştır. Kulüp, Ruben'a kulübe yaptığı katkılar için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."