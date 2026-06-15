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Ruben Amorim geri döndü! Eski Manchester United teknik direktörü, ilk etapta iki yıllık bir sözleşmeyle AC Milan'a katılmayı kabul etti
Sözleşme detayları ve San Siro'daki maaşı açıklandı
A Bola’nın haberine göre, 41 yaşındaki teknik adam, kendisini 2028 yılına kadar San Siro’da tutacak iki yıllık bir sözleşme imzaladı; anlaşmada bir sezonluk uzatma opsiyonu da yer alıyor. Old Trafford’dan ayrılmasının ardından bir süre ara vermeyi planlamasına rağmen, yedi kez Avrupa şampiyonu olmuş bu kulübün cazibesini Amorim’in görmezden gelmesi imkânsızdı.
Mali şartlar da kararlaştırıldı ve eski Sporting CP teknik direktörü sezon başına 3,5 milyon euro kazanacak. Bu temel maaşa, kupa kazanımı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşle bağlantılı performans primleri eklenecek. Milan, son iki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamamıştı.
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Cardinale'nin son onayı vermesi bekleniyor
Müzakerelerin en zorlu kısmı tamamlanmış olsa da, Amorim şu anda RedBird Capital'in başkanı ve İtalyan devinin sahibi Gerry Cardinale'den son onayı bekliyor. Onay verildiği anda, teknik direktörün derhal Milano'ya giderek sözleşmesini imzalaması ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlaması bekleniyor.
Milan, 38 yaşındaki Matthias Jaissle dahil olmak üzere birkaç alternatif üzerinde durmuştu, ancak Amorim'in serbest oyuncu statüsü ona avantaj sağladı. Portekizli teknik adamın seçilmesi, kulübün yüksek bir serbest kalma bedeli ödemekten kurtulmasını sağladı; aksi takdirde Al-Ahli teknik direktörünü transfer etmek isteselerdi bu sorunla karşı karşıya kalacaklardı.
Manchester United büyük bir mali rahatlama yaşayacak
Amorim’in yönetim kadrosuna bu kadar çabuk geri dönmesi, Manchester United’ın kasasına da önemli bir katkı sağlayacak. Premier Lig ekibi, bu yılın başlarında teknik direktörü ve geniş teknik ekibini görevden alması nedeniyle 16,7 milyon sterlinlik devasa bir masrafla karşı karşıya kalmıştı.
Amorim, bu kadar çabuk yeni bir göreve başlayarak, Red Devils'ın kendisine ödemesi gereken tazminatın büyük bir kısmından fiilen feragat etmiş oldu. Bu mali rahatlama, Michael Carrick'in rehberliğinde sahada kaderini çoktan değiştiren United için tam da zamanında geldi.
- Getty Images Sport
Milan'da yapısal yeniden yapılanma devam ediyor
Raporda, yeni bir teknik direktörün atanmasının Rossoneri için yapbozun sadece bir parçası olduğu belirtiliyor. Kulüp, aynı zamanda A takım kadrosunu yeniden yapılandırmak üzere yeni bir sportif direktör atama sürecinde. Eintracht Frankfurt’tan Markus Krosche ve Fenerbahçe’den Devin Ozek, bu pozisyon için başlıca adaylar arasında yer alıyor.
Özek, Bayern Münih'in Bundesliga'daki hakimiyetine son veren Bayer Leverkusen takımını kurmadaki rolüyle özellikle takdir ediliyor. Amorim'in yönetiminde ve yeni bir transfer uzmanının göreve başlamasıyla Milan taraftarları, Serie A sıralamasında hızla zirveye geri dönmeyi umuyor.