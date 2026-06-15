Ruben Amorim geri döndü! Eski Manchester United teknik direktörü, ilk etapta iki yıllık bir sözleşmeyle AC Milan'a katılmayı kabul etti

A Bola’nın haberine göre, 41 yaşındaki teknik adam, kendisini 2028 yılına kadar San Siro’da tutacak iki yıllık bir sözleşme imzaladı; anlaşmada bir sezonluk uzatma opsiyonu da yer alıyor. Old Trafford’dan ayrılmasının ardından bir süre ara vermeyi planlamasına rağmen, yedi kez Avrupa şampiyonu olmuş bu kulübün cazibesini Amorim’in görmezden gelmesi imkânsızdı.

Mali şartlar da kararlaştırıldı ve eski Sporting CP teknik direktörü sezon başına 3,5 milyon euro kazanacak. Bu temel maaşa, kupa kazanımı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşle bağlantılı performans primleri eklenecek. Milan, son iki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamamıştı.