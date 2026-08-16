AFP
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Ruben Amorim, eski kulübüne karşı AC Milan'ın galibiyetini planlamasına rağmen Manchester United'ı hâlâ "sevdiğini" vurguladı
Amorim, eski takımına karşı Milan'ın geri dönüşüne öncülük etti
Amorim, Wroclaw'da oynanan gollü hazırlık maçında Milan'ın 4-2'lik galibiyetiyle United'a karşı kazandığı buluşmadan mutlu ayrıldı. United, Harry Maguire'ın kafa golüyle öne geçse de Milan son bölgede daha yüksek verimlilik sergiledi. Samuel Chukwueze önce skora dengeyi getirdi, ardından ikinci yarıdaki hareketli bölümde İtalyan devi farkı açtı. Patrick Dorgu 51. dakikada United'ı yeniden öne geçirdi, ancak Alphadjo Cisse altı dakika sonra eşitliği sağladı. Milan, sonunda Goncalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek'in golleri sayesinde galibiyete ulaştı.
Amorim için bu karşılaşma, ocak ayında Old Trafford'dan ayrılmasından bu yana United ile ilk buluşması oldu. İngiltere'deki görevi istatistiksel açıdan zorlu geçti ve 47 lig maçında yalnızca 15 galibiyet almasının ardından ligdeki galibiyet oranı yüzde 31,9'da kaldı. Ancak 41 yaşındaki teknik adam, Polonya'daki bu başarısını bir intikam olarak görmediğini vurgulamak istedi.
- Getty Images Sport
Portekizli teknik direktör için duygusallığa yer yok
Sky Sport Italia'ya konuşan Amorim, bu galibiyetin Manchester United geçmişi nedeniyle ekstra anlam taşıdığı yönündeki iddiaları reddetti. United'la ilgili duygusal durumu sorulduğunda Amorim, dikkat çekici derecede diplomatik ve olumlu bir tavır sergiledi. "Hayır. Benim için normal bir maçtı. Milan'a imza attığımdan beri Manchester United için hiçbir şey hissetmedim. Manchester United'da bulunmuş olmaktan sadece gurur duyuyorum ve kulübü hâlâ seviyorum ama Milan'a imza attıktan sonra hiçbir şey hakkında olumsuz bir şey hissetmiyorum çünkü çok mutluyum, çünkü olmak istediğim yerdeyim. Sadece burada devam etmek istiyorum" dedi.
"Elbette onlara karşı yeniden oynamak özeldi ama ligimizde kendimizi iyi tanıtmak, taraftarlarımıza iyi bir görüntü vermek ve böylece ilk maçımızda bizi desteklemelerini sağlamak için bu sezon öncesi dönemde bir maç kazanmak istiyordum."
Dört gollük performansa rağmen savunma endişeleri
Amorim, odağının tamamen San Siro'daki yeni projesine kaydığını açıkça belirtti. Hücum performansı etkili olsa da Milan, erken geriye düştüğü kabus gibi bir başlangıcın üstesinden gelmek zorunda kaldı. Rossoneri savunması zaman zaman kırılgan göründü; özellikle açılış dakikalarında ve ikinci yarının başındaki sarsıntılı bölümde. Bu da teknik ekip için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Amorim, sonucun memnuniyet verici olduğunu ancak rekabetçi maçlar başlamadan önce savunmadaki aksaklıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.
"Bugün oynayacak daha fazla alanımız vardı. Bu yüzden farklı olacak ama açıkçası iyi oynayarak kazandığınızda takımın hissiyatı, sadece kazandığınızdakinden tamamen farklı oluyor. Ancak bence golleri yeme şeklimiz konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü hem Celtic'e karşı hem de bugün goller hediye ediyoruz. Ama onun dışında bence gelişiyoruz, fakat bunun bir önemi yok."
- Getty Images
Kadro daraltmayı açıklamak
Milan teknik direktörü, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana ve Christopher Nkunku gibi isimlerin maç kadrolarının dışında kalmasıyla ilgili son dönemde dikkat çeken tercihlerini de açıklamak için zaman ayırdı. Amorim, kendilerini takımın dışında bulan tecrübeli isimleri dışarıda bırakma kararının, etkili şekilde yönetilemeyecek kadar büyüyen kadroyu daha düzenli hâle getirmek adına gerekli bir adım olduğunu söyledi.
"Bir projenin başlangıcındayız ve süreye ihtiyaç duyan genç oyuncularımız var; onlar için bu alanı açmalıyız. Bununla birlikte, sezon öncesi dönemde harika bir iş çıkardıklarını vurgulamak istiyorum. Ancak size Jakarta'dan döndüğümüzde de söylediğim gibi, önümüzdeki sezona hazırlanmak zorundayız. Bunu neredeyse 40 oyunculuk bir kadroyla yapmak imkânsız. Bu yüzden çocuklar adına üzülüyorum, ama yapmak zorunda olduğumuz bir şey bu."
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