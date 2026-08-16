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Donny Afroni

Çeviri:

Ruben Amorim, eski kulübüne karşı AC Milan'ın galibiyetini planlamasına rağmen Manchester United'ı hâlâ "sevdiğini" vurguladı

R. Amorim
AC Milan
M. United
Club Friendlies
Serie A

Ruben Amorim, Polonya'da AC Milan'ıyla Manchester United'a karşı net bir galibiyet aldıktan sonra Kırmızı Şeytanlar'a duyduğu bitmeyen sevgiyi anlattı. Old Trafford'da zorlu bir dönem geçiren Portekizli teknik adam, bu yılın başlarında kendisini görevden alan kulüple arasında herhangi bir kötü kan olmadığında ısrar ediyor.

  • Amorim, eski takımına karşı Milan'ın geri dönüşüne öncülük etti

    Amorim, Wroclaw'da oynanan gollü hazırlık maçında Milan'ın 4-2'lik galibiyetiyle United'a karşı kazandığı buluşmadan mutlu ayrıldı. United, Harry Maguire'ın kafa golüyle öne geçse de Milan son bölgede daha yüksek verimlilik sergiledi. Samuel Chukwueze önce skora dengeyi getirdi, ardından ikinci yarıdaki hareketli bölümde İtalyan devi farkı açtı. Patrick Dorgu 51. dakikada United'ı yeniden öne geçirdi, ancak Alphadjo Cisse altı dakika sonra eşitliği sağladı. Milan, sonunda Goncalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek'in golleri sayesinde galibiyete ulaştı.

    Amorim için bu karşılaşma, ocak ayında Old Trafford'dan ayrılmasından bu yana United ile ilk buluşması oldu. İngiltere'deki görevi istatistiksel açıdan zorlu geçti ve 47 lig maçında yalnızca 15 galibiyet almasının ardından ligdeki galibiyet oranı yüzde 31,9'da kaldı. Ancak 41 yaşındaki teknik adam, Polonya'daki bu başarısını bir intikam olarak görmediğini vurgulamak istedi.

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  • AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Portekizli teknik direktör için duygusallığa yer yok

    Sky Sport Italia'ya konuşan Amorim, bu galibiyetin Manchester United geçmişi nedeniyle ekstra anlam taşıdığı yönündeki iddiaları reddetti. United'la ilgili duygusal durumu sorulduğunda Amorim, dikkat çekici derecede diplomatik ve olumlu bir tavır sergiledi. "Hayır. Benim için normal bir maçtı. Milan'a imza attığımdan beri Manchester United için hiçbir şey hissetmedim. Manchester United'da bulunmuş olmaktan sadece gurur duyuyorum ve kulübü hâlâ seviyorum ama Milan'a imza attıktan sonra hiçbir şey hakkında olumsuz bir şey hissetmiyorum çünkü çok mutluyum, çünkü olmak istediğim yerdeyim. Sadece burada devam etmek istiyorum" dedi.

    "Elbette onlara karşı yeniden oynamak özeldi ama ligimizde kendimizi iyi tanıtmak, taraftarlarımıza iyi bir görüntü vermek ve böylece ilk maçımızda bizi desteklemelerini sağlamak için bu sezon öncesi dönemde bir maç kazanmak istiyordum."

  • Dört gollük performansa rağmen savunma endişeleri

    Amorim, odağının tamamen San Siro'daki yeni projesine kaydığını açıkça belirtti. Hücum performansı etkili olsa da Milan, erken geriye düştüğü kabus gibi bir başlangıcın üstesinden gelmek zorunda kaldı. Rossoneri savunması zaman zaman kırılgan göründü; özellikle açılış dakikalarında ve ikinci yarının başındaki sarsıntılı bölümde. Bu da teknik ekip için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Amorim, sonucun memnuniyet verici olduğunu ancak rekabetçi maçlar başlamadan önce savunmadaki aksaklıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.

    "Bugün oynayacak daha fazla alanımız vardı. Bu yüzden farklı olacak ama açıkçası iyi oynayarak kazandığınızda takımın hissiyatı, sadece kazandığınızdakinden tamamen farklı oluyor. Ancak bence golleri yeme şeklimiz konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü hem Celtic'e karşı hem de bugün goller hediye ediyoruz. Ama onun dışında bence gelişiyoruz, fakat bunun bir önemi yok."

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  • Manchester United MilanGetty Images

    Kadro daraltmayı açıklamak

    Milan teknik direktörü, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana ve Christopher Nkunku gibi isimlerin maç kadrolarının dışında kalmasıyla ilgili son dönemde dikkat çeken tercihlerini de açıklamak için zaman ayırdı. Amorim, kendilerini takımın dışında bulan tecrübeli isimleri dışarıda bırakma kararının, etkili şekilde yönetilemeyecek kadar büyüyen kadroyu daha düzenli hâle getirmek adına gerekli bir adım olduğunu söyledi.

    "Bir projenin başlangıcındayız ve süreye ihtiyaç duyan genç oyuncularımız var; onlar için bu alanı açmalıyız. Bununla birlikte, sezon öncesi dönemde harika bir iş çıkardıklarını vurgulamak istiyorum. Ancak size Jakarta'dan döndüğümüzde de söylediğim gibi, önümüzdeki sezona hazırlanmak zorundayız. Bunu neredeyse 40 oyunculuk bir kadroyla yapmak imkânsız. Bu yüzden çocuklar adına üzülüyorum, ama yapmak zorunda olduğumuz bir şey bu."

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