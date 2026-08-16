Sky Sport Italia'ya konuşan Amorim, bu galibiyetin Manchester United geçmişi nedeniyle ekstra anlam taşıdığı yönündeki iddiaları reddetti. United'la ilgili duygusal durumu sorulduğunda Amorim, dikkat çekici derecede diplomatik ve olumlu bir tavır sergiledi. "Hayır. Benim için normal bir maçtı. Milan'a imza attığımdan beri Manchester United için hiçbir şey hissetmedim. Manchester United'da bulunmuş olmaktan sadece gurur duyuyorum ve kulübü hâlâ seviyorum ama Milan'a imza attıktan sonra hiçbir şey hakkında olumsuz bir şey hissetmiyorum çünkü çok mutluyum, çünkü olmak istediğim yerdeyim. Sadece burada devam etmek istiyorum" dedi.

"Elbette onlara karşı yeniden oynamak özeldi ama ligimizde kendimizi iyi tanıtmak, taraftarlarımıza iyi bir görüntü vermek ve böylece ilk maçımızda bizi desteklemelerini sağlamak için bu sezon öncesi dönemde bir maç kazanmak istiyordum."