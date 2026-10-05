'Ruben Amorim'e yardımcı olacak' - Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, AC Milan'ın golcüsü Goncalo Ramos'un İtalya'da parlayacağına inanıyor

Jesus, Ramos'a tam desteğini verdiğini belirterek golcünün Milan'da başarılı olmak için son derece uygun bir konumda olduğunu söyledi. Forvet, ülkesi adına sergilediği performansla göz kamaştırıyor ve yakın zamandaki Uluslar Ligi başarısında kilit bir rol oynadı. Daha önce Benfica'da hücum oyuncusuyla çalışan Jesus, onun gelişiminin AC Milan ve teknik direktörü Amorim için büyük bir destek olacağından emin.

Portekiz'in Norveç'i 2-1 yenerek Uluslar Ligi çeyrek finallerinde yerini garantilemesinin ardından konuşan Jesus, golcünün Lizbon'daki ilk günlerinden bu yana kaydettiği önemli gelişime dikkat çekti. Jesus, "Danimarka'ya karşı da bir asist yaptı. Benfica'da kariyerine başladığında durum farklıydı çünkü muazzam şekilde gelişti. O dönemde teknik direktör bendim. Çok geliştiği için Milan'a ve Ruben Amorim'e yardımcı olacağını biliyorum" dedi.