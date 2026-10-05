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'Ruben Amorim'e yardımcı olacak' - Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, AC Milan'ın golcüsü Goncalo Ramos'un İtalya'da parlayacağına inanıyor
Jesus, Ramos'un San Siro'da başarılı olacağına inanıyor
Jesus, Ramos'a tam desteğini verdiğini belirterek golcünün Milan'da başarılı olmak için son derece uygun bir konumda olduğunu söyledi. Forvet, ülkesi adına sergilediği performansla göz kamaştırıyor ve yakın zamandaki Uluslar Ligi başarısında kilit bir rol oynadı. Daha önce Benfica'da hücum oyuncusuyla çalışan Jesus, onun gelişiminin AC Milan ve teknik direktörü Amorim için büyük bir destek olacağından emin.
Portekiz'in Norveç'i 2-1 yenerek Uluslar Ligi çeyrek finallerinde yerini garantilemesinin ardından konuşan Jesus, golcünün Lizbon'daki ilk günlerinden bu yana kaydettiği önemli gelişime dikkat çekti. Jesus, "Danimarka'ya karşı da bir asist yaptı. Benfica'da kariyerine başladığında durum farklıydı çünkü muazzam şekilde gelişti. O dönemde teknik direktör bendim. Çok geliştiği için Milan'a ve Ruben Amorim'e yardımcı olacağını biliyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Taktik hazırlık ve takımın gelişimi
Jesus, bireysel performansların ötesinde, milli ara sırasında kadronun toplu gelişimine de değindi. Hazırlık için yeterli zamanlarının olmamasının, taktik fikirlerini oyunculara aktarmak için onu alışılmışın dışında yöntemler kullanmaya zorladığını kabul etti. Deneyimli teknik adam, takımın oyun tarzını geliştirmek için maçların kendisini yüksek tempolu antrenman seansları gibi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Jesus, "Hazırlık için zamanımız olmadığı için maçların içinde, sanki antrenman seanslarıymış gibi gelişiyorduk. Pratik, gerçeğin ölçütüdür, bu yüzden teoriye geçmek zorunda kaldım ve bu nedenle odada birkaç antrenman seansı yaptım. Savunma anlayışını ve oyunun en zor anı olan pozisyonel hücumu geliştirmek istiyordum" dedi.
Ramos devre arasındaki talimatları açıkladı
Forvet oyuncusu, Jesus'un maçları kenardan nasıl yönettiğine dair bizzat ayrıntı verdi ve galibiyet golüne giden belirli bir talimatı açıkladı. Ramos, fileleri havalandırmasından sadece birkaç dakika önce teknik direktörün kendisinden pozisyonunu ayarlamasını istediğini anlattı. Bu diyalog, ikili arasındaki yakın ilişkiyi ve forvetin takımın genel performansına katkı sağlamak için taktik tavsiyeleri anlık olarak benimseme isteğini gözler önüne seriyor.
Forvet oyuncusu, "Golden bir iki dakika önce biraz sağ tarafa kaydım ve hoca 'ceza sahasına gir' dedi. İki dakika sonra golü attım, o da bana 'gördün mü, sana söylemiştim' dedi. Hocayla yaşadığımız bir başka komik diyalogdu" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Taktik geçiş sürecinde yüksek hedefler
Ramos, takımın şu anda yeni teknik direktörlerinin taktik anlayışına uyum sağladığını vurgularken, rekabetçi hedeflerinin hâlâ her zamanki kadar güçlü olduğunu belirtti. Maçlar arasında sınırlı antrenman süresi nedeniyle takım, oyununu geliştirmek için gerçek karşılaşmaları fırsat olarak kullanıyor. Bunun istikrarlı bir gelişim süreci olduğunu söyleyen Ramos, bunun son dört maçlarının tamamında açıkça görüldüğünü ifade etti.
Ramos, "Hedefimiz her maçı kazanmak, bu kazanmak istediğimiz bir turnuva ama aynı zamanda yeni hocanın fikirlerine uyum sağlama sürecindeyiz. Antrenman yapmak için çok fazla zamanımız olmadan maçları gelişmek için kullanıyoruz. Bu, dört maç boyunca görüldü" diye ekledi.
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