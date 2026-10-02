San Siro Milan Store'da düzenlenen bir etkinlikte Sky Sport Italia ve diğer gazetecilere konuşan Milan'ın 11 numarası, sakatlığından dönüş sürecini ve yeni teknik direktörün yaklaşımına geçişi şöyle değerlendirdi: "Sezona garip bir başlangıç yaptım. Bir sakatlıktan dönüyordum ve gerçekten oynamak istiyordum ama bu zaman aldı.

"Sahaya dönmek için takımla ve teknik direktörle birlikte çalıştım. Onun sistemini, nasıl oynamak istediğini öğreniyoruz. Kendisi hakkında çok olumlu düşünüyorum. Son maçımız en iyilerden biriydi, bu yüzden bunun üzerine koymak istiyoruz."

Sahadaki pozisyonel yönergelere dikkat çeken oyuncu, şunları söyledi: "Özellikle top bizdeyken belirli pozisyonları bulmamızı ve belirli hareketler yapmamızı istiyor. Elbette hücumda bize biraz özgürlük de veriliyor ama uymamız gereken prensipler ve pozisyonlar var."