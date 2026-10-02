Buzzi
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Ruben Amorim dönemi, USMNT yıldızında yeniden yükselişi tetiklerken Christian Pulisic, AC Milan'la sözleşme uzatmayı hedefliyor
Milan'ın yıldızı daha uzun süre kalmayı hedefliyor
28 yaşındaki oyuncu, kulübün stadyum megastore'undaki bir ticari etkinlik sırasında devam eden durumunu değerlendirdi. Kısa süre önce Lecce karşısında yeniden golle buluşan oyuncu, ligde geçen aralık ayından bu yana ilk kez ağları havalandırdı. Mevcut sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olmasıyla birlikte, kulübün sahibi Gerry Cardinale'ın kanat oyuncusunu takımda tutmak için 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme teklifi hazırladığı bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Forvet, yapılandırılmış taktik talepleri benimsiyor
San Siro Milan Store'da düzenlenen bir etkinlikte Sky Sport Italia ve diğer gazetecilere konuşan Milan'ın 11 numarası, sakatlığından dönüş sürecini ve yeni teknik direktörün yaklaşımına geçişi şöyle değerlendirdi: "Sezona garip bir başlangıç yaptım. Bir sakatlıktan dönüyordum ve gerçekten oynamak istiyordum ama bu zaman aldı.
"Sahaya dönmek için takımla ve teknik direktörle birlikte çalıştım. Onun sistemini, nasıl oynamak istediğini öğreniyoruz. Kendisi hakkında çok olumlu düşünüyorum. Son maçımız en iyilerden biriydi, bu yüzden bunun üzerine koymak istiyoruz."
Sahadaki pozisyonel yönergelere dikkat çeken oyuncu, şunları söyledi: "Özellikle top bizdeyken belirli pozisyonları bulmamızı ve belirli hareketler yapmamızı istiyor. Elbette hücumda bize biraz özgürlük de veriliyor ama uymamız gereken prensipler ve pozisyonlar var."
"Milan'da çok mutluyum"
Amerikalı oyuncu, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından maç eksiğini kapatmak için bu dönemde milli takım görevini atladı ve Milanello'da kalmayı tercih etti.
Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili doğrudan yöneltilen soruya, anlaşmaya varma isteğini doğrulayarak şu yanıtı verdi: "Milan'da çok mutluyum. Kulüp bana her şeyi veriyor, bana çok yardımcı oluyor. Oynamaya odaklanmış durumdayım ama bunu konuşacağız, umarım yakında."
İtalya'daki mutluluğunun altını çizen oyuncu, şunları ekledi: "Milan'da gerçekten çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum."
- Getty Images Sport
Yeniden yükselişe geçen rakipler zirve hedefinin peşinde
Amorim'in takımı Serie A'da beşinci sırada yer alıyor; lider Roma'nın sadece iki puan gerisinde bulunurken yurt içindeki maçlarda da yenilgisizliğini sürdürüyor. Teknik direktör, Benfica'ya karşı alınan açılış yenilgisinin ivmelerini tehdit etmesinin ardından şimdi Avrupa Ligi'nde çözüm bulmak zorunda. Sonbaharda yurt içi ve kıta çapındaki maçlar üst üste gelirken, asıl oyun kurucularının tam kapasiteyle geri dönmesi hayati önem taşıyacak.
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