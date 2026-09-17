Getty Images Sport
Çeviri:
Ruben Amorim, Benfica karşısındaki Avrupa Ligi felaketinin ardından AC Milan'ın zihniyetini sorguladı
Benfica, San Siro'da zafere ulaşırken baskı artıyor
Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleri, Serie A'da üst üste alınan beraberliklerin ardından Milan'a yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk yenilgiyi yaşattı. Son düdükle birlikte San Siro'daki atmosfer zehirlendi ve ev sahibi takım taraftarları hayal kırıklıklarını açıkça dile getirdi. Amorim, performansla ilgili değerlendirmesinde oldukça net konuştu ve sorunların sadece taktik hatalardan daha derinde olabileceğini öne sürdü.
"Bunun mental bir sorun olup olmadığını bilmiyorum ama üst üste ikinci maçta da ilk yarıda oyunun içinde değiliz," diyen Amorim, Sky Sports'a konuştu. “Bu golü yememeliyiz çünkü hâlâ pozisyon üretmekte çok sorun yaşıyoruz, geriliyoruz, kaygılanıyoruz, her şey daha da zorlaşıyor."
- Getty Images
Taktiksel sıkıntılar ve yaratıcılık eksikliği
Teknik direktörün topa sahip olmaya dayalı, oyuna hükmeden bir takım vizyonu, dağınık performans sırasında hiç ortada yoktu. Milan, bir önceki ilk 11’ine göre dokuz oyuncu değişikliği yapan Benfica karşısında savunmayı açmakta zorlandı ve bu durum, şu anda Milan ekibinin karşı karşıya olduğu sorunların derinliğini ortaya koydu. Amorim, oyuncularının topa sahip olduklarında sık sık kendi kendilerinin en büyük düşmanı olduğunu, bunun da tehlikeli top kayıplarına yol açtığını söyledi.
"Benim fikrimle ilgili bu konuşma futbol oynamak üzerine. Bunu yapmak için topu oynamamız gerekiyor ama top bizdeyken, rakipte olduğundan daha fazla kendi kendimize problem yaratıyoruz. Ceza sahasında daha fazla topa sahip olmak için tekrarları oluşturmaya çalışıyoruz, ikinci yarıda bunlardan bazıları oldu ama üretemiyoruz, ceza sahası çevresinde yaratıcılıktan yoksunuz," diye açıkladı Amorim.
"İlk yarıda, golü yediğimizde, yapmamız gereken şey üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybettik, her şeyi çok hızlı ve kalitesiz şekilde yapmak istedik. Maça baktığımızda, tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız gereken an top bizdeyken oluyor, çünkü onu kalemiz için tehlikeli durumlarda kaybediyoruz."
"Kimse koşu yapmıyordu"
Sporting CP'nin eski teknik direktörü, takımının hücumdaki durağan performansını sert sözlerle değerlendirdi ve topsuz alandaki hareketliliğin tamamen yok olmasını hücumdaki sorunların temel nedeni olarak gösterdi. İlk yarıdaki sinir bozucu bölümde taktik planı tamamen felç oldu; hareketsiz hücum hattı orta sahayı kilitledi ve başlıca oyun kurucuları çalışabilecekleri alandan mahrum bıraktı.
Amorim, "Bu doğru, özellikle ilk yarıda kimse savunma arkasına koşu yapmadı ve iki trequartista oyuncusuna sahip bir takım olduğumuzda, onların alanı olmuyor çünkü arkalarına kimse koşu yapmıyor. Devre arasında da bunun hakkında konuştuk" dedi. "Maçın tamamına bakmamız gerekiyor, aradan sonra daha iyi başlamıştık ama sonra ikinci golü yedik, bu yüzden onlar ceza sahasının yakınına çekildi ve bizim geçişe çıkmamızı bekledi."
- Getty Images Sport
Geleceğe uyum sağlamak
Kötü başlangıca rağmen Amorim, kulüpteki uzun vadeli projesi konusunda meydan okumayı sürdürdü, ancak daha iyi sonuçlar almak anlamına gelirse taktik yaklaşımında değişikliğe gitmeye hazır olduğunu kabul etti. Şimdi baskı, onun 3-4-2-1 sisteminin İtalyan futbolunun yüksek baskılı ortamında gerçekten işe yarayabileceğini göstermek üzerinde. Dizilişiyle ilgili sorular sürerken Amorim, tek bir felsefeye bağlı olmadığında ısrar etti ve takımı daha etkili hale getirmenin bir yolunu arayacağını söyledi.
"Sürekli değiştiriyorum, bir temel üzerinden başlamamız gerekiyor, iki aylık çalışmamız var. Bu gece kaybettik ama bu maçlara uyum sağlamak için çözümleri bulacağız, çünkü bir fikir oluşturmamız gerekiyor ama aynı zamanda kazanmamız da gerekiyor, bu yüzden elbette uyum sağlayabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun