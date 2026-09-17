Ruben Amorim, Benfica karşısındaki Avrupa Ligi felaketinin ardından AC Milan'ın zihniyetini sorguladı

Teknik direktörün topa sahip olmaya dayalı, oyuna hükmeden bir takım vizyonu, dağınık performans sırasında hiç ortada yoktu. Milan, bir önceki ilk 11’ine göre dokuz oyuncu değişikliği yapan Benfica karşısında savunmayı açmakta zorlandı ve bu durum, şu anda Milan ekibinin karşı karşıya olduğu sorunların derinliğini ortaya koydu. Amorim, oyuncularının topa sahip olduklarında sık sık kendi kendilerinin en büyük düşmanı olduğunu, bunun da tehlikeli top kayıplarına yol açtığını söyledi.

"Benim fikrimle ilgili bu konuşma futbol oynamak üzerine. Bunu yapmak için topu oynamamız gerekiyor ama top bizdeyken, rakipte olduğundan daha fazla kendi kendimize problem yaratıyoruz. Ceza sahasında daha fazla topa sahip olmak için tekrarları oluşturmaya çalışıyoruz, ikinci yarıda bunlardan bazıları oldu ama üretemiyoruz, ceza sahası çevresinde yaratıcılıktan yoksunuz," diye açıkladı Amorim.

"İlk yarıda, golü yediğimizde, yapmamız gereken şey üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybettik, her şeyi çok hızlı ve kalitesiz şekilde yapmak istedik. Maça baktığımızda, tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız gereken an top bizdeyken oluyor, çünkü onu kalemiz için tehlikeli durumlarda kaybediyoruz."