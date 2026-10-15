Getty Images Sport
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Ruben Amorim, Avrupa Ligi'ndeki RB Salzburg deplasmanı için AC Milan kadrosunda rotasyona gidiyor
Avusturya'da baskı artıyor
Milan, Avrupa Ligi'ndeki Salzburg maçına Avrupa serüvenine yaptığı kötü başlangıcın ardından büyük baskı altında çıkıyor. İlk maçında Benfica'ya sahasında 2-0 yenilmesi, İtalyan ekibini Avusturya'da puan arayışına itti.
Teknik direktör Amorim'i Red Bull Arena'da hassas bir denge kurma görevi bekliyor. Amorim, hafta sonu Atalanta ile oynanacak Serie A maçını da düşünürken kadrodaki yorgunluğu yönetmek ve Avrupa'da olumlu bir sonuç almak zorunda.
Galibiyete ihtiyaç duymasına rağmen Amorim, kadroda önemli değişiklikler yapmayı tercih etti. Portekizli teknik direktör, sakat oyuncuların sayısı artarken bazı kilit isimleri dinlendirdi. Bu da Salzburg'daki karşılaşmanın önemini artırdı.
- Getty Images Sport
Kadro seçiminde büyük riskler
İlk 11’de dikkat çekici değişiklikler var. Genç forvet Francesco Camarda, bu sezon ilk kez ilk 11’de sahaya çıkacak. Hücumda ona Alphadjo Cisse, Ruben Loftus-Cheek ve Omari Hutchinson destek verecek. Luka Modric ve Goncalo Ramos gibi deneyimli isimler ise dinlendirilecek.
Fikayo Tomori de bu sezonki ilk maçına çıkmak üzere dikkat çekici bir şekilde ilk 11’e dönüyor. Yaz transfer döneminde takımdan uzak tutulan savunma oyuncusunu Amorim, savunma hattını güçlendirmek için yeniden kadroya dahil etti. Milan’ın maça Tomori, Koni De Winter ve Strahinja Pavlovic’ten oluşan esnek bir üçlü savunmayla başlaması bekleniyor.
Form durumları ve gidişatları arasındaki tezat
Konuk ekibin aksine Salzburg, gruptaki ilk maçında Levski Sofia’yı 1-0 mağlup ederek bu karşılaşmaya formda geliyor. O maçın sonucunu belirleyen santrfor Haris Tabakovic, Avusturya ekibine ideal bir başlangıç ivmesi kazandırdı.
Salzburg, bu sezon oynadığı beş UEFA maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgisiz kalırken son üç maçında üst üste gol yemedi. Adale sakatlığını atlatan kaleci Christian Zawieschitzky, Napoli’nin bonservisine sahip olduğu kanat oyuncusu Jesper Lindstrom’un da yer aldığı takımda ilk 11’de başlayacak.
İki kulüp daha önce Avrupa kupalarında dört kez karşılaştığı için geçmiş sonuçlar konuk ekibin lehine. Milan, Avusturya ekibine karşı üç galibiyet ve bir beraberlikle ikili rekabette üstün durumda.
- Getty Images Sport
İlk 11
RB Salzburg (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic
AC Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda
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