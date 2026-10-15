İlk 11’de dikkat çekici değişiklikler var. Genç forvet Francesco Camarda, bu sezon ilk kez ilk 11’de sahaya çıkacak. Hücumda ona Alphadjo Cisse, Ruben Loftus-Cheek ve Omari Hutchinson destek verecek. Luka Modric ve Goncalo Ramos gibi deneyimli isimler ise dinlendirilecek.

Fikayo Tomori de bu sezonki ilk maçına çıkmak üzere dikkat çekici bir şekilde ilk 11’e dönüyor. Yaz transfer döneminde takımdan uzak tutulan savunma oyuncusunu Amorim, savunma hattını güçlendirmek için yeniden kadroya dahil etti. Milan’ın maça Tomori, Koni De Winter ve Strahinja Pavlovic’ten oluşan esnek bir üçlü savunmayla başlaması bekleniyor.