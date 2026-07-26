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Ruben Amorim, AC Milan oyuncularının pres yapma taleplerini “anlamadıklarını” kabul ederken, eski Manchester United teknik direktörü Celtic ile berabere kaldıkları maçla yeni görevine başladı
Glasgow’daki taktiksel mücadeleler berabere sonuçlandı
AC Milan’da Amorim dönemi başladı, ancak Portekizli teknik direktör önündeki görevin büyüklüğü konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor. Celtic ile 2-2 biten hazırlık maçı sonrasında teknik direktör, takımının selefinin oyun tarzından uzaklaşmaya çalışırken karşılaştığı zorluklar konusunda samimi açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Amorim, takımın şu anki kimliğinin bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti. "Bence iyi bir antrenman maçıydı," dedi Amorim maçın ardından. "Elbette hâlâ yapmamız gereken çok iş var, ancak oyuncularımız yeni fikirleri uygulamaya çalıştılar. Tam da bu nedenle gol yedik, ancak kimliğini biraz değiştirmek isteyen bir takım görmek hoşuma gitti. Bazı anlarda, özellikle de kalemize yakın durumlarda daha iyi olmamız gerekiyor, ama bu normal."
- Getty Images Sport
Acil sorunlar ve taktiksel kimlik
En önemli engel, Amorim’in tercih ettiği savunma sisteminin fiziksel ve zihinsel olarak yarattığı yük gibi görünüyor. Rossoneri oyuncuları, sık sık iki ateş arasında kalmış gibi görünüyordu; yüksek pres yapmaya çalışırken arkalarında boşluklar bırakıyorlardı ve İskoç şampiyonları bu boşluklardan yararlanmayı başardı. Amorim bu uyumsuzluğu kabul ederek, takımın pres sistemine ilişkin kavrayışının şu anda eksik olduğunu itiraf etti; bu durum, Glasgow’daki maç boyunca birkaç kez uyumsuz anların yaşanmasına neden oldu.
Eski United teknik direktörü, “Maçın büyük bir bölümünde pres yapma zihniyeti takım tarafından henüz tam olarak kavranmadı, ancak fikir ortada ve ben bunu hissettim,” diye ekledi. “Sahanın her yerinde pres yapmaya çalıştığımız için biraz zorlandık ve her durumda topun peşinden gitmek istediğimiz açıktı. Bu, hâlâ benimsememiz gereken bir kavram. Fiziksel olarak gelişeceğiz, maç durumlarını daha iyi anlayacağız ve bunu daha tutarlı bir şekilde yapabileceğiz.
"Daha uzun süreli top hakimiyetiyle maçı daha iyi kontrol etmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz: Şu anda hâlâ zorlanıyoruz ve bazen rakip yarı sahasına girmemiz çok uzun sürüyor, ancak süreç başladı."
Camarda, Amorim'in kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmayarak Milan'ın geleceğini güvence altına aldı
Taktiksel açıdan yaşanan zorluklara rağmen, maç Francesco Camarda sayesinde büyük bir moral kaynağı oldu. Aylardır yoğun kiralama spekülasyonlarının odağında olan 18 yaşındaki yıldız aday, yedi dakika içinde attığı iki golle beraberliği kurtardı ve Amorim’in kalıcı planlarında yerini sağlamlaştırmış görünüyor.
"Camarda ne olursa olsun bizimle kalacak," diye vurguladı Amorim. "Ona ve genç oyuncularımıza büyük güvenim var. Gösterdikleri performanstan çok memnunum; bu kulüpte parlak bir gelecekleri olduğunu düşünüyorum. Bireyler hakkında konuşmayı sevmem, ancak Camarda'nın tüm sezon boyunca kadroda yer alacağını kesin olarak söyleyebilirim."
Maçtan sonra performansını değerlendiren Camarda, Sky Sports Italia’ya şunları söyledi: “Sevdiğim forması için çok çalışıyorum. Antrenmanda ya da maçta sahaya her çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Böyle fırsatları kaçıramayacağımı biliyorum. Çok daha iyi olacağımı umuyorum. AC Milan’da büyüdüm ve sözleşmemi yenileyerek attığım bu adımdan gurur duyuyorum. Teknik direktörün bana duyduğu güven mi? Mutluyum.”
- IPA Sport
Gila'nın sakatlığıyla ilgili son durum
Ancak bu akşamda da sakatlıklar yaşanmadı değil; yaz transfer döneminde takıma katılan Mario Gila, kas rahatsızlığı nedeniyle erken bir şekilde sahadan çıkmak zorunda kaldı. Merkez savunmacının topallayarak yürümesi, özellikle takımın büyük bir uluslararası turneye çıkmaya hazırlandığı bu dönemde, deplasmana gelen Milan taraftarları için endişe kaynağı oldu.
İspanyol oyuncunun durumu hakkında güven verici bir açıklama yapan Amorim, savunma oyuncusunun bir an önce kadroya geri dönmesini umuyor. “Küçük bir sorunu vardı, ancak ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde durumunu değerlendireceğiz, ancak umarım çabuk iyileşir,” diye konuştu teknik direktör.
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