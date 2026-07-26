En önemli engel, Amorim’in tercih ettiği savunma sisteminin fiziksel ve zihinsel olarak yarattığı yük gibi görünüyor. Rossoneri oyuncuları, sık sık iki ateş arasında kalmış gibi görünüyordu; yüksek pres yapmaya çalışırken arkalarında boşluklar bırakıyorlardı ve İskoç şampiyonları bu boşluklardan yararlanmayı başardı. Amorim bu uyumsuzluğu kabul ederek, takımın pres sistemine ilişkin kavrayışının şu anda eksik olduğunu itiraf etti; bu durum, Glasgow’daki maç boyunca birkaç kez uyumsuz anların yaşanmasına neden oldu.

Eski United teknik direktörü, “Maçın büyük bir bölümünde pres yapma zihniyeti takım tarafından henüz tam olarak kavranmadı, ancak fikir ortada ve ben bunu hissettim,” diye ekledi. “Sahanın her yerinde pres yapmaya çalıştığımız için biraz zorlandık ve her durumda topun peşinden gitmek istediğimiz açıktı. Bu, hâlâ benimsememiz gereken bir kavram. Fiziksel olarak gelişeceğiz, maç durumlarını daha iyi anlayacağız ve bunu daha tutarlı bir şekilde yapabileceğiz.

"Daha uzun süreli top hakimiyetiyle maçı daha iyi kontrol etmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz: Şu anda hâlâ zorlanıyoruz ve bazen rakip yarı sahasına girmemiz çok uzun sürüyor, ancak süreç başladı."