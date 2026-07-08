AFP
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Ruben Amorim, AC Milan’ın yeni teknik direktörü olarak göreve başlarken Manchester United’daki hatalarını kabul etti
Old Trafford’daki zorluklar üzerine düşünceler
Amorim, kulübün onu Ocak 2026’da görevden almasıyla sona eren Manchester United’daki kısa dönemi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Amorim, Kasım 2024’te göreve gelmiş, ancak zorlu geçen 14 ay boyunca vizyonunu hayata geçirmekte zorlanmıştı. AC Milan’daki tanıtım basın toplantısında Amorim’e önceki görevi hakkında sorular yöneltildi.
"Hataları açıklamak zor çünkü bunun için son maceramın tüm bağlamını anlatmam gerekir," diyen Amorim, "Her hatayı size tek tek saymak zor. Tek söyleyebileceğim, çok şey öğrendiğim ve bazı hatalar yaptığımdır."
- AFP
Manchester United taraftarlarından özür dileme
Amorim ayrıca Çarşamba günü, İngiltere’de geride bıraktığı taraftarlara bir mesaj gönderme fırsatını da değerlendirdi. Amorim, taktiksel yaklaşımı ve akademi oyuncularını takıma entegre edememesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldığı bir sezonun ardından, United’ın Premier Lig’de altıncı sırada yer aldığı sırada görevinden alındı.
Ancak Amorim, ani ayrılışının bu şekilde gerçekleşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Amorim, basına yaptığı açıklamada, “Manchester United taraftarlarına bir şeyler söyleme fırsatım olmadı ve bunun için üzgünüm. O dönemde bir yıl boyunca onların teknik direktörü olmaktan gerçekten gurur duyuyorum,” dedi.
Premier Lig’de kötü bir performans
Amorim, Manchester United’da son derece zayıf bir istatistiksel performans sergiledi. Tüm turnuvalarda geçirdiği süre boyunca Amorim, 63 maça çıktı; 25 galibiyet, 15 beraberlik elde ederken 23 mağlubiyet yaşadı. Özellikle Premier Lig'de Amorim, 47 maçta sadece 15 galibiyet elde ederek maç başına ortalama 1,23 puanla yetindi. Bu, Premier Lig döneminde Manchester United'ın teknik direktörleri arasında en düşük puan ortalamasıdır.
Bu zorluklara rağmen Amorim iyimserliğini koruyor. "Herkes deneyimlerinden ders çıkarır," diye tekrarladı Amorim. "Ben çok şey öğrendim. Bazı hatalar yaptım. Değiştirmeye çalışacağım bazı şeyler var, ama asla değiştirilemeyecek şeyler de var. Ancak daha iyi bir (teknik direktör) olacağıma inanıyorum."
- Getty Images Sport
Yeni bir döneme doğru
Amorim, AC Milan’da Massimiliano Allegri’nin yerine geçmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra artık dikkatini tamamen İtalya’ya yöneltecek. İtalyan kulübü, Amorim’e San Siro’ya hem ulusal hem de Avrupa’da başarıyı geri getirme görevini verdi. Amorim, İngiltere’de edindiği zorlu dersleri Serie A’da hemen sonuç almaya dönüştürmek umuduyla yeni kadrosunu hazırlamaya hemen başlayacak.
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