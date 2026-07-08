Ruben Amorim, AC Milan’ın yeni teknik direktörü olarak göreve başlarken Manchester United’daki hatalarını kabul etti

Amorim, Manchester United’da son derece zayıf bir istatistiksel performans sergiledi. Tüm turnuvalarda geçirdiği süre boyunca Amorim, 63 maça çıktı; 25 galibiyet, 15 beraberlik elde ederken 23 mağlubiyet yaşadı. Özellikle Premier Lig'de Amorim, 47 maçta sadece 15 galibiyet elde ederek maç başına ortalama 1,23 puanla yetindi. Bu, Premier Lig döneminde Manchester United'ın teknik direktörleri arasında en düşük puan ortalamasıdır.

Bu zorluklara rağmen Amorim iyimserliğini koruyor. "Herkes deneyimlerinden ders çıkarır," diye tekrarladı Amorim. "Ben çok şey öğrendim. Bazı hatalar yaptım. Değiştirmeye çalışacağım bazı şeyler var, ama asla değiştirilemeyecek şeyler de var. Ancak daha iyi bir (teknik direktör) olacağıma inanıyorum."