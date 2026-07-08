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FBL-ITA-SERIEA-MILANAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

Ruben Amorim, AC Milan’ın yeni teknik direktörü olarak göreve başlarken Manchester United’daki hatalarını kabul etti

R. Amorim
M. United
AC Milan
Premier Lig
Serie A

Ruben Amorim, Manchester United teknik direktörü olarak geçirdiği zorlu 14 aylık görev süresi boyunca hatalar yaptığını açıkça kabul etti. AC Milan’ın yeni teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Amorim, Premier Lig’de geçirdiği dönemi değerlendirdi ve Old Trafford’daki zorlu sürecin, gelecekteki teknik direktörlük kariyeri için önemli bir öğrenme deneyimi olduğunu itiraf etti.

  • Old Trafford’daki zorluklar üzerine düşünceler

    Amorim, kulübün onu Ocak 2026’da görevden almasıyla sona eren Manchester United’daki kısa dönemi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Amorim, Kasım 2024’te göreve gelmiş, ancak zorlu geçen 14 ay boyunca vizyonunu hayata geçirmekte zorlanmıştı. AC Milan’daki tanıtım basın toplantısında Amorim’e önceki görevi hakkında sorular yöneltildi.

    "Hataları açıklamak zor çünkü bunun için son maceramın tüm bağlamını anlatmam gerekir," diyen Amorim, "Her hatayı size tek tek saymak zor. Tek söyleyebileceğim, çok şey öğrendiğim ve bazı hatalar yaptığımdır."

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  • FBL-ITA-SERIEA-MILANAFP

    Manchester United taraftarlarından özür dileme

    Amorim ayrıca Çarşamba günü, İngiltere’de geride bıraktığı taraftarlara bir mesaj gönderme fırsatını da değerlendirdi. Amorim, taktiksel yaklaşımı ve akademi oyuncularını takıma entegre edememesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldığı bir sezonun ardından, United’ın Premier Lig’de altıncı sırada yer aldığı sırada görevinden alındı.

    Ancak Amorim, ani ayrılışının bu şekilde gerçekleşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Amorim, basına yaptığı açıklamada, “Manchester United taraftarlarına bir şeyler söyleme fırsatım olmadı ve bunun için üzgünüm. O dönemde bir yıl boyunca onların teknik direktörü olmaktan gerçekten gurur duyuyorum,” dedi.

  • Premier Lig’de kötü bir performans

    Amorim, Manchester United’da son derece zayıf bir istatistiksel performans sergiledi. Tüm turnuvalarda geçirdiği süre boyunca Amorim, 63 maça çıktı; 25 galibiyet, 15 beraberlik elde ederken 23 mağlubiyet yaşadı. Özellikle Premier Lig'de Amorim, 47 maçta sadece 15 galibiyet elde ederek maç başına ortalama 1,23 puanla yetindi. Bu, Premier Lig döneminde Manchester United'ın teknik direktörleri arasında en düşük puan ortalamasıdır.

    Bu zorluklara rağmen Amorim iyimserliğini koruyor. "Herkes deneyimlerinden ders çıkarır," diye tekrarladı Amorim. "Ben çok şey öğrendim. Bazı hatalar yaptım. Değiştirmeye çalışacağım bazı şeyler var, ama asla değiştirilemeyecek şeyler de var. Ancak daha iyi bir (teknik direktör) olacağıma inanıyorum."

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  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yeni bir döneme doğru

    Amorim, AC Milan’da Massimiliano Allegri’nin yerine geçmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra artık dikkatini tamamen İtalya’ya yöneltecek. İtalyan kulübü, Amorim’e San Siro’ya hem ulusal hem de Avrupa’da başarıyı geri getirme görevini verdi. Amorim, İngiltere’de edindiği zorlu dersleri Serie A’da hemen sonuç almaya dönüştürmek umuduyla yeni kadrosunu hazırlamaya hemen başlayacak.

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