Ruben Amorim, AC Milan’ın transfer politikasını yeniden şekillendirmek için dördüncü eski Manchester United oyuncusunu hedefliyor

Amorim’in bu defans oyuncusu hakkında daha önce yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, Mazraoui’ye gösterilen ilgi pek de şaşırtıcı değil. Old Trafford’da görev yaptığı süre boyunca, teknik direktör Mazraoui’nin teknik kalitesini ve taktiksel zekasını sık sık dile getirmişti.

United’a atandıktan kısa bir süre sonra konuşan Amorim, “O birinci sınıf bir oyuncu. Oyunu iyi anlıyor. Nasıl hücum edileceğini biliyor, teknik açıdan çok yetenekli, savunmada çok iyi ve bire birde çok başarılı. Modern bir oyuncu. Bence o, takımımızın geleceği. Onu düşündüğünüzde, tempoyu kontrol edebilen Nous gibi daha fazla oyuncuya ihtiyacımız olduğunu anlarsınız; bu oyuncular gerçekten çok iyidir ve topla çok rahattır. Bu yüzden, Nous’tan gerçekten çok memnunum."