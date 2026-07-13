AFP
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Ruben Amorim, AC Milan’ın transfer politikasını yeniden şekillendirmek için dördüncü eski Manchester United oyuncusunu hedefliyor
Amorim, Mazraoui’yi hedefine koydu
Geçen ay Massimiliano Allegri’nin yerine Milan’ın teknik direktörlüğüne getirilen Portekizli teknik adam, eski kulübünden transferler yaparak Rossoneri kadrosunu güçlendirmeye hazır. Metro Sport'a göre, İtalya'daki haberlere göre Amorim, Milan yönetimine Mazraoui'ye duyduğu hayranlığı özellikle bildirmiş. Faslı milli oyuncu, 2024 yılında Bayern Münih'ten 17 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinden bu yana Red Devils formasıyla 77 maça çıktı ve savunma hattının her pozisyonunda oynayabilme yeteneği sayesinde takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
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United’ın baskınına engeller
Amorim eski oyuncularıyla yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklerken, Milan’ın öncelikli hedeflerini kadrosuna katma konusunda önemli engellerle karşı karşıya olduğu görülüyor. Amorim’in Manchester’a getirmeden önce Sporting CP’de çalıştırdığı Ugarte, Dünya Kupası sırasında geçirdiği ciddi sakatlık yaz transferi umutlarını sona erdirene kadar en önemli hedeflerden biriydi.
Ayrıca, haberlere göre Manchester United, Mason Mount veya Amad için gelen teklifleri değerlendirmek istemiyor. Transfer uzmanı Matteo Moretto, Mazraoui’nin teknik direktörün en gözde isimlerinden biri olmasına rağmen, kulüpler arası resmi görüşmelerin henüz başlamadığını belirtiyor. Moretto, Fabrizio Romano’nun YouTube kanalında şunları söyledi: “Noussair Mazraoui, Amorim’in en gözde isimlerinden biri. Şu an itibarıyla devam eden bir görüşme yok, kulüpler arasında doğrudan bir temas da bulunmuyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki, 28 yaşında olan ve 2028’de sona eren, opsiyonlu bir sözleşmesi bulunan Mazraoui, Amorim tarafından çok takdir edilen bir oyuncu. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Milan’ın onu hedef alıp almayacağını göreceğiz. Bugünkü durum itibariyle, teknik direktörün onu onayladığından bahsediyorum – Amorim, Mazraoui’nin niteliklerini takdir ediyor."
Faslı oyuncuya büyük övgü
Amorim’in bu defans oyuncusu hakkında daha önce yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, Mazraoui’ye gösterilen ilgi pek de şaşırtıcı değil. Old Trafford’da görev yaptığı süre boyunca, teknik direktör Mazraoui’nin teknik kalitesini ve taktiksel zekasını sık sık dile getirmişti.
United’a atandıktan kısa bir süre sonra konuşan Amorim, “O birinci sınıf bir oyuncu. Oyunu iyi anlıyor. Nasıl hücum edileceğini biliyor, teknik açıdan çok yetenekli, savunmada çok iyi ve bire birde çok başarılı. Modern bir oyuncu. Bence o, takımımızın geleceği. Onu düşündüğünüzde, tempoyu kontrol edebilen Nous gibi daha fazla oyuncuya ihtiyacımız olduğunu anlarsınız; bu oyuncular gerçekten çok iyidir ve topla çok rahattır. Bu yüzden, Nous’tan gerçekten çok memnunum."
- Getty Images
Old Trafford’dan Alınacak Dersler
Amorim, Premier Lig’de geçirdiği zorlu 14 aylık dönemin ardından San Siro’daki görevini yeni bir başlangıç olarak görüyor. Milan’daki tanıtım töreninde İngiltere’de geçirdiği süreyi değerlendiren teknik direktör, Manchester’dan ayrılışının tekrarlanmaması için yöntemlerini geliştirmeye odaklandığını itiraf etti.
"Öncelikle, hataları açıklamak zor çünkü bunun için son maceramın bağlamını anlatmam gerekir," diye itiraf etti Amorim. "Her hatayı size anlatmak zor. Tek söyleyebileceğim şey, çok şey öğrendiğim ve bazı hatalar yaptığım."
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