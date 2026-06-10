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Roy Keane, Premier Lig asist rekorunu kırma yolunda Manchester United kaptanını eleştirdikten sonra Bruno Fernandes ile yaptığı 'olgun sohbeti' anlattı
Keane ve Fernandes aralarındaki husumeti sona erdirdi
Fernandes'in eski İrlanda Cumhuriyeti milli oyuncusuna ulaşmasının ardından, iki Manchester United figürü arasındaki gerginlik çözülmüş görünüyor. Sky Bet'in "Stick to Football" podcast'inin son bölümünde konuşan Keane, ikilinin son zamanlardaki anlaşmazlıklarını geride bırakmak için uzun bir sohbet gerçekleştirdiğini doğruladı.
Keane, "Birkaç hafta önce podcast'in ardından Bruno Fernandes hakkında söylediklerim üzerine bir tepki geldi ve o bana ulaştı, konuşmak istedi. Ben de onu aradım ve çok güzel bir sohbet ettik. Her konuda biraz sohbet ettik. Podcast'ler veya maçlar sırasında... bazen doğru bir şekilde anlaşılmayan bir şeyi anlatmaya çalışırsınız ve insanlar buna kızar. Güzel ve olgun bir sohbet ettik. Çok hoş bir sohbetti." Keane, bu anlaşma hakkında şaka bile yaptı ve şöyle dedi: "O özür diledi, ben onu affettim, sorun yok. Ama hayır, gerçekten güzel bir sohbetti."
- Getty/GOAL
Anlaşmazlığı tetikleyen 'yalan'
İkili arasındaki gerginlik, Fernandes’in “The Diary of a CEO” programına konuk olarak katılıp kulüp efsanesini, kendisinin yaptığı iddia edilen açıklamalar konusunda yalan söylemekle açıkça suçlamasıyla doruk noktasına ulaştı. Keane daha önce “The Overlap” programında, Fernandes’in kişisel rekorları kırmak için şut atmak yerine pas vermeyi tercih ettiğini itiraf ettiğini iddia etmişti; ancak Portekizli oyun kurucu bu iddiayı şiddetle yalanladı.
Fernandes şöyle dedi: "Eleştirilmeyi umursamıyorum. Hoşuma gitmeyen şey, insanların yalan söylemesi. Roy Keane hakkında söylediğiniz bu olayda, onun söyledikleri temelde bir yalan çünkü ya başka bir röportajı izlemiş ya da benim söylemediğim bir şeyi söylemişim gibi konuşuyor."
Sosyal medyada kopan fırtına ve eşek benzetmeleri
"Samimi sohbet" gerçekleşmeden önce, tartışma sosyal medyaya da sıçramıştı. Dürüstlükle ilgili suçlamaların ardından Keane, Instagram hikayesinde bir eşeğin gizemli bir resmini paylaşarak karşılık vermiş gibi görünüyordu. Bu paylaşım, genel olarak United kaptanının liderliğine yönelik doğrudan bir eleştiri olarak yorumlandı.
Sert eleştirilere rağmen Keane, şimdi doğrudan iletişimin en iyi yol olduğunu kabul ediyor. Keane, "Oyuncularla aramda sınırlar olmasını seviyorum" dedi. "Birkaç haftada bir oyuncularla konuşmak istemiyorum. Ama ara sıra bir oyuncu bana ulaşabilir, bu yüzden Bruno ile konuşmamın iyi olduğunu düşünüyorum çünkü hakkında çok şey yazıldı ve o United için önemli bir oyuncu. Ben gerçekten keyif aldım ve umarım o da almıştır. Her konuda güzel bir sohbet oldu ve sonrasında kendimi daha iyi hissettim."
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Asist rekoru hâlâ referans noktası olmaya devam ediyor
Kişisel dram geride kalmış olsa da, Fernandes’in sezon boyunca sahada sergilediği performanslar tarihe geçti. United kaptanı, 21 asistle Premier Lig’de tek sezonda en fazla asist rekorunu kırarak, daha önce Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin elinde bulunan efsanevi rekoru geride bıraktı. Keane’in öfkesini ilk başta çeken de bu rekortanımdı; Keane, takımın kaptanının bu kilometre taşına ulaşmasına yardım etmeye fazla odaklandığını sorgulamıştı.
Fernandes, bireysel başarılarına rağmen kazanmanın her zaman önceliği olduğunu ısrarla vurguladı. Kulübün en ikonik eski kaptanlarından biriyle arasındaki gerginlik giderildikten sonra, 31 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'u gölgeleyen kamuoyu kavgasının dikkatini dağıtmasına izin vermeden, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne hoş bir dönüş yapacak olan Michael Carrick'in takımını yönetmeye odaklanabilir.