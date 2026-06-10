Roy Keane, Premier Lig asist rekorunu kırma yolunda Manchester United kaptanını eleştirdikten sonra Bruno Fernandes ile yaptığı 'olgun sohbeti' anlattı

İkili arasındaki gerginlik, Fernandes’in “The Diary of a CEO” programına konuk olarak katılıp kulüp efsanesini, kendisinin yaptığı iddia edilen açıklamalar konusunda yalan söylemekle açıkça suçlamasıyla doruk noktasına ulaştı. Keane daha önce “The Overlap” programında, Fernandes’in kişisel rekorları kırmak için şut atmak yerine pas vermeyi tercih ettiğini itiraf ettiğini iddia etmişti; ancak Portekizli oyun kurucu bu iddiayı şiddetle yalanladı.

Fernandes şöyle dedi: "Eleştirilmeyi umursamıyorum. Hoşuma gitmeyen şey, insanların yalan söylemesi. Roy Keane hakkında söylediğiniz bu olayda, onun söyledikleri temelde bir yalan çünkü ya başka bir röportajı izlemiş ya da benim söylemediğim bir şeyi söylemişim gibi konuşuyor."



