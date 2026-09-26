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Roy Keane, Premier League suçlamalarında suçlu bulunmasının ardından 'hile yapan' Manchester City'ye 'cezasını kabullenmesini' söyledi

R. Keane
M.City
Premier Lig

Roy Keane, Manchester City'ye sert bir saldırıda bulundu ve kulübün Premier League'deki 115 suçlamanın büyük çoğunluğundan suçlu bulunması halinde ağır sonuçlarla karşılaşması gerektiğini söyledi. Eski orta saha oyuncusu, son şampiyonluklarının hak edilmiş olduğu yönündeki iddiaları reddederken, son şampiyonun hile yapmayı seçtiğini ve artık ağır cezalara katlanmak zorunda olduğunu belirtti.

  • Keane ağır bir ceza talep ediyor

    Keane, Premier League'in kulübe yönelttiği 115 suçlamanın arasındaki esas iddiaları kanıtlamayı başarmasının ardından Manchester City'nin ağır şekilde cezalandırılmayı hak ettiğini ısrarla savundu.

    Keane, duruma ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı ve Rodri'nin kısa süre önce yaptığı yorumları tamamen reddetti. Keane, ITV'ye konuşurken, "Artık zamanı geldi" dedi. "Bunun uzun zamandır sürdüğü açık. Rodri'nin oradaki mesajlarına katılmıyorum. Bu kulübün tercihiydi; hile yapmayı onlar seçti."

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    Arsenal ve Liverpool efsanelerinden tepki

    Keane, takımın artık sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini de ekledi. "Son birkaç yılda ne kazandılarsa, cezalandırılmayı hak ediyorlar. Buna nereden başlayıp nerede biteceğimiz zor ama hile yapıyorlardı. Bundan suçlu bulundular ve artık sonuçlarına katlanmaları gerekiyor. Bu kadar çok suçlamadan suçlu bulunmaları büyük bir şoktu" diyen Keane, şöyle konuştu.

    Ian Wright da bu görüşleri paylaştı ve rakip takımlar üzerindeki etkiyi sorguladı. Wright, "Bunun için cezalandırılmaları gerekiyor. O anıları ve birlikte yaşadıkları o harika dönemleri tecrübe etmiş olabilirler ama onları kovalayan ve her şeyi doğru yapan takımlara baktığınızda bu doğru değil. Liverpool ve Klopp'un mirasından, o takımdan neyi alıp götürdük? Onlar neler yaşayabilirdi? Bunu başarmak için hile yaptılar ve diğer oyuncular bunları kaçırdı" dedi.

  • Manchester City itirazına hazırlanıyor

    Suçlu kararına rağmen City, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü başkan Khaldoon Al Mubarak, taraftarlara seslenerek kulübün adını temize çıkaracağına dair güçlü bir inanca sahip olduğunu vurguladı. Al Mubarak, taraftarlara yazdığı mektupta Premier League'in sürecinin "önünde hâlâ uzun bir yol olduğunu" yazdı ve "kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimizin, bu süreç başladığındaki kadar güçlü olmaya devam ettiğini" ekledi. Ayrıca, "Daha önce de zorluklarla karşılaştık ve bunların üstesinden geldik" dedi.

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    Manchester City için sırada ne var?

    Manchester City için hukuki savaşlar daha yeni başlıyor. Premier League'in zaferi, muhtemelen toplamda 800 milyon sterline kadar ulaşabilecek dev tazminat taleplerini tetikleyecek. Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Manchester United'ın tamamı hukuki adım atma haklarını saklı tuttu. Bazı kulüpler, her birinin 200 milyon sterline kadar alacağı olduğuna inanıyor. City ise hukuki süreç devam ederken küme düşürülüp düşürülmeyeceğini, şampiyonluklarının elinden alınıp alınmayacağını ya da ligden ihraç edilip edilmeyeceğini görmek için bekliyor.

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