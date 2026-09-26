Keane, takımın artık sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini de ekledi. "Son birkaç yılda ne kazandılarsa, cezalandırılmayı hak ediyorlar. Buna nereden başlayıp nerede biteceğimiz zor ama hile yapıyorlardı. Bundan suçlu bulundular ve artık sonuçlarına katlanmaları gerekiyor. Bu kadar çok suçlamadan suçlu bulunmaları büyük bir şoktu" diyen Keane, şöyle konuştu.

Ian Wright da bu görüşleri paylaştı ve rakip takımlar üzerindeki etkiyi sorguladı. Wright, "Bunun için cezalandırılmaları gerekiyor. O anıları ve birlikte yaşadıkları o harika dönemleri tecrübe etmiş olabilirler ama onları kovalayan ve her şeyi doğru yapan takımlara baktığınızda bu doğru değil. Liverpool ve Klopp'un mirasından, o takımdan neyi alıp götürdük? Onlar neler yaşayabilirdi? Bunu başarmak için hile yaptılar ve diğer oyuncular bunları kaçırdı" dedi.