Getty Images Sport
Çeviri:
Roy Keane, Premier League suçlamalarında suçlu bulunmasının ardından 'hile yapan' Manchester City'ye 'cezasını kabullenmesini' söyledi
Keane ağır bir ceza talep ediyor
Keane, Premier League'in kulübe yönelttiği 115 suçlamanın arasındaki esas iddiaları kanıtlamayı başarmasının ardından Manchester City'nin ağır şekilde cezalandırılmayı hak ettiğini ısrarla savundu.
Keane, duruma ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı ve Rodri'nin kısa süre önce yaptığı yorumları tamamen reddetti. Keane, ITV'ye konuşurken, "Artık zamanı geldi" dedi. "Bunun uzun zamandır sürdüğü açık. Rodri'nin oradaki mesajlarına katılmıyorum. Bu kulübün tercihiydi; hile yapmayı onlar seçti."
- Getty Images Sport
Arsenal ve Liverpool efsanelerinden tepki
Keane, takımın artık sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini de ekledi. "Son birkaç yılda ne kazandılarsa, cezalandırılmayı hak ediyorlar. Buna nereden başlayıp nerede biteceğimiz zor ama hile yapıyorlardı. Bundan suçlu bulundular ve artık sonuçlarına katlanmaları gerekiyor. Bu kadar çok suçlamadan suçlu bulunmaları büyük bir şoktu" diyen Keane, şöyle konuştu.
Ian Wright da bu görüşleri paylaştı ve rakip takımlar üzerindeki etkiyi sorguladı. Wright, "Bunun için cezalandırılmaları gerekiyor. O anıları ve birlikte yaşadıkları o harika dönemleri tecrübe etmiş olabilirler ama onları kovalayan ve her şeyi doğru yapan takımlara baktığınızda bu doğru değil. Liverpool ve Klopp'un mirasından, o takımdan neyi alıp götürdük? Onlar neler yaşayabilirdi? Bunu başarmak için hile yaptılar ve diğer oyuncular bunları kaçırdı" dedi.
Manchester City itirazına hazırlanıyor
Suçlu kararına rağmen City, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü başkan Khaldoon Al Mubarak, taraftarlara seslenerek kulübün adını temize çıkaracağına dair güçlü bir inanca sahip olduğunu vurguladı. Al Mubarak, taraftarlara yazdığı mektupta Premier League'in sürecinin "önünde hâlâ uzun bir yol olduğunu" yazdı ve "kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimizin, bu süreç başladığındaki kadar güçlü olmaya devam ettiğini" ekledi. Ayrıca, "Daha önce de zorluklarla karşılaştık ve bunların üstesinden geldik" dedi.
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City için hukuki savaşlar daha yeni başlıyor. Premier League'in zaferi, muhtemelen toplamda 800 milyon sterline kadar ulaşabilecek dev tazminat taleplerini tetikleyecek. Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Manchester United'ın tamamı hukuki adım atma haklarını saklı tuttu. Bazı kulüpler, her birinin 200 milyon sterline kadar alacağı olduğuna inanıyor. City ise hukuki süreç devam ederken küme düşürülüp düşürülmeyeceğini, şampiyonluklarının elinden alınıp alınmayacağını ya da ligden ihraç edilip edilmeyeceğini görmek için bekliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun