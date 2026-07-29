Manchester United'ın eski orta saha oyuncusundan, Maldini ve Leonardo'nun istifalarını yorumlaması istendi ve sözlerinde hiç de yumuşak davranmadı: "Hiç hoşuma gitmedi. Bu çocukça bir davranıştı, sırf tercih ettiğin teknik direktörü alamadın diye bir projeyi yarı yolda bırakmazsın. Futbol böyle işlemez".
Çeviri:
Roy Keane, Maldini ve Leonardo'yu hedef aldı: "Çocuksu bir davranış, istediğin teknik direktörü alamadın diye bir projeyi öylece bırakmazsın"
Maldini ve Leonardo lider değil
"İnsanlar sadakat ve ilkeler hakkında konuşmaya devam ediyor, bu da normal. Fikrini koru, duruşunu savun. Ama bir karar verildikten sonra senin işin yoluna devam etmektir. Liderlerin yaptığı da budur. İşler istedikleri gibi gitmedi diye oyuncaklarını bebek arabasından dışarı atmazlar".
Sorumluluk duygusu eksik.
"Maldini ve Leonardo futbol efsaneleri. Oyuncu olarak başardıkları şeyleri kimse sorgulamıyor ama mesele itibar değil. Mesele sorumluluk. İtalya, yıllar süren hayal kırıklıklarının ardından kendini yeniden inşa etmeye çalışıyor ve gemiyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olacak futbolu bilen tecrübeli insanlara ihtiyaç duyuyordu. Sadece birkaç hafta sonra ayrılmak, işin içinde olan herkese yanlış mesajı veriyor".
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