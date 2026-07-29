Roy Keane, Maldini ve Leonardo'yu hedef aldı: "Çocuksu bir davranış, istediğin teknik direktörü alamadın diye bir projeyi öylece bırakmazsın"

"İnsanlar sadakat ve ilkeler hakkında konuşmaya devam ediyor, bu da normal. Fikrini koru, duruşunu savun. Ama bir karar verildikten sonra senin işin yoluna devam etmektir. Liderlerin yaptığı da budur. İşler istedikleri gibi gitmedi diye oyuncaklarını bebek arabasından dışarı atmazlar".