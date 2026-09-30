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Roy Keane, kulübün 900 milyon sterlinlik mali sahtekârlıktan suçlu bulunmasının ardından Manchester City yıldızlarına "o madalyaları çöpe atsınlar" çağrısında bulundu
Manchester City, benzeri görülmemiş bir mali skandalda suçlu bulundu
Premier League, Manchester City'yi mali hesaplarını manipüle ettiği gerekçesiyle resmen kınadı. Aralık 2024'te duruşmasını tamamlayan bağımsız bir kurul, kulübü dokuz sezonluk bir döneme ilişkin 115 suçlamanın 114'ünden suçlu buldu. İddia edilen bu usulsüzlük döneminde City, sekiz büyük kupa kazandı.
Premier League'in açıklamasına göre Etihad ekibi, geliri yapay şekilde artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için ticari ortaklarla "sahte" anlaşmalar kullandı. Bu anlaşmalar, kulübün mali durumunu tahmini 900 milyon £ tutarında yanlış şekilde değiştirdi.
Yönetim organı, sponsorların yalnızca kararlaştırılan ücretlerin küçük bir kısmını ödediğini açıkladı. Kalan tutar, kulübün sahipleri Abu Dhabi United Group (ADUG) tarafından gizlice finanse edildi ve böylece City'nin harcama kısıtlamalarını aşmasına ve yasa dışı bir sportif avantaj elde etmesine olanak sağlandı.
- Getty Images Sport
Keane ve Wright, 'hile yapan' sahipleri sert sözlerle eleştirdi
Keane, İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde Çekya'yı yenmesinin ardından ITV Sport'a konuşurken sözünü sakınmadı. Eski Manchester United kaptanı, City'nin sahadaki başarılarının artık yönetimin yaptıkları nedeniyle kalıcı olarak lekelendiğinde ısrar etti.
"Bunun birçok insana büyük zarar vereceğini biliyorlardı ama yine de yaptılar" diyen Keane, şöyle devam etti: "Ben oyuncu olsaydım, o madalyaları yüzde 100 çöpe atardım. Tabii ki atarsınız, bu hile. Onlar sahada kazandı çünkü hile yapılıyordu."
Keane ayrıca mevcut teknik direktör Enzo Maresca ile kadrosunun mevcut yönetim altında nasıl ilerleyebileceğini de sorguladı. Şunları ekledi: "Bence oyuncular, teknik direktör ve kulüp için, sahipleri hile yapmaktan memnunken, neyi temsil ettikleri açısından bu çok zor olacak. Mükemmeliyet seviyesini korumak zor."
Arsenal efsanesi Ian Wright da bu görüşlere katıldı ve öfkesini doğrudan kulüp hiyerarşisine yönelterek kendi soyunma odalarını kandırdıklarını söyledi. Wright, "Onlara kötü hiçbir şey olmadığını söylediler. Eğer bir oyuncuysanız, bir şeyler doğru değildir" dedi. "Bu, herkes için çok eşi benzeri görülmemiş ve üzücü. Sahipler ve yaptıkları, korkunç."
Premier League için dev bir gün
Bu kararın sonuçları, City'nin modern dönemdeki hakimiyetinin üzerine kara bir gölge düşürüyor. Kulüp, gelirini yapay şekilde şişirerek Premier League kurallarının izin verdiğinden çok daha fazla harcama yapabildi ve böylece mali kurallar çerçevesinde hareket eden yurt içindeki rakiplerini doğrudan etkiledi.
Wright, kararın devasa önemini vurguladı ve sistematik ihlaller için ciddi yaptırımlar talep etti. Maç yayını öncesinde konuşan Arsenal efsanesi şöyle dedi: "Burada eşi benzeri görülmemiş bir ceza gerekiyor. Premier League için çok büyük bir gün. Oldukça karmaşık."
- AFP
Maresca, Anfield deplasmanında zorlu bir sınavla karşı karşıya
City şimdi son derece düşmanca bir ortamda yolunu bulmak zorunda, üstelik buna Liverpool deplasmanındaki zorlu maçla başlayacak. Wright, bu karşılaşmanın özel önemine dikkat çekerek, Jurgen Klopp'un eski takımının zirvedeki rekabet dönemlerinde City'nin finansal ihlallerinin başlıca mağduru olduğunu belirtti. Wright, "Liverpool'a gidiyor olmaları onlar için bir sorun" dedi. "O dönemde onları kovalayan takım Liverpool'du. Jurgen Klopp'un onları yıkmak için neler yaşadığına bakın; bu muhtemelen onu da yıprattı."
Maresca, yoğun küresel inceleme altında takımının odağını korumasını sağlama konusunda devasa bir görevle karşı karşıya. Etihad'ın üzerinde benzeri görülmemiş sportif yaptırım ihtimali belirirken, City'nin hem saha içindeki hem de saha dışındaki yakın geleceği büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.
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