Premier League, Manchester City'yi mali hesaplarını manipüle ettiği gerekçesiyle resmen kınadı. Aralık 2024'te duruşmasını tamamlayan bağımsız bir kurul, kulübü dokuz sezonluk bir döneme ilişkin 115 suçlamanın 114'ünden suçlu buldu. İddia edilen bu usulsüzlük döneminde City, sekiz büyük kupa kazandı.

Premier League'in açıklamasına göre Etihad ekibi, geliri yapay şekilde artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için ticari ortaklarla "sahte" anlaşmalar kullandı. Bu anlaşmalar, kulübün mali durumunu tahmini 900 milyon £ tutarında yanlış şekilde değiştirdi.

Yönetim organı, sponsorların yalnızca kararlaştırılan ücretlerin küçük bir kısmını ödediğini açıkladı. Kalan tutar, kulübün sahipleri Abu Dhabi United Group (ADUG) tarafından gizlice finanse edildi ve böylece City'nin harcama kısıtlamalarını aşmasına ve yasa dışı bir sportif avantaj elde etmesine olanak sağlandı.



