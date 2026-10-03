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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Roy Keane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı farklı yenmesinin ardından Jude Bellingham'ın tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olabileceğini söyledi

R. Keane
J. Bellingham
Hırvatistan - İngiltere
Hırvatistan
İngiltere
UEFA Nations League A
Real Madrid

Jude Bellingham, İngiltere'yi Uluslar Ligi'nde Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyete taşırken büyüleyici bir performans ortaya koydu. Bellingham, baskın geçen maçta bir gol atıp üç asist yaptı ve bu gösterisi geleceğine dair büyük tahminleri beraberinde getirdi; oyuncunun, spor tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak mirasını sağlamlaştıracağı yönünde destek gördüğü belirtildi.

  • Bellingham, Hırvatistan hezimetinde parladı

    Bellingham, Rijeka'da İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0'lık farklı bir skorla mağlup ettiği maçta Thomas Tuchel'in takımının merkezindeki isimdi. Bir gol attı ve üç golün daha hazırlayıcısı oldu; böylece olağanüstü formunu sürdürdü.

    Roy Keane, maçın ardından ITV'ye konuşurken Bellingham'ın eksiksiz performansına övgüler yağdırdı. Farklı galibiyette Bukayo Saka ve Harry Kane ikişer gol atarken, Anthony Gordon ile Morgan Rogers da ağları havalandırdı ve Hırvatistan'ın çok kötü savunmasını tamamen çaresiz bıraktı. Henüz 23 yaşında olan Bellingham, ilk maçına çıktığından bu yana 59 karşılaşmada 14 gol ve 13 asist kaydederek şimdiden İngiltere'nin büyük isimlerinden biri haline geldi.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Keane, onun büyük başarılara ulaşacağına inanıyor

    Keane, Bellingham'ın kariyerinde neler başarabileceği konusunda hiçbir sınır olmadığını düşünüyor. Performansı değerlendiren Keane, "Bence [Bellingham]'dan gelecek daha çok şey var" dedi.

    Şunları ekledi: "Bellingham, gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri olma yolunda ilerleyebilir." Keane, Bellingham'ın ortaya koyduğu tavırdan fazlasıyla etkilendi ve bitmek bilmeyen enerjisinin standart belirlediğini savundu. Keane, "Son dönemde Bellingham'ın İngiltere için sergilediği tavır... Topa sahipken ne kadar harika olduğu konusunda onu övüyordum ama topsuz oyunda yaptıkları da öyle. Bu, tüm bu oyuncuları yukarı taşıyor" ifadelerini kullandı.

  • Tuchel, takımın ortaya koyduğu eksiksiz performansı övdü

    Bu galibiyet, Tuchel yönetimindeki İngiltere'nin ne kadar güçlü bir hücum derinliğine sahip olduğunu gösterdi. Teknik direktör, Bellingham'ın Kane'in arkasında oynadığı, kenarlarda ise Saka ve Gordon'ın yer aldığı akışkan bir dörtlü hücum hattı kullandı. Bellingham'ın milli takım düzeyindeki etkisi tartışılmaz; zira Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası turnuvalarında şimdiden 10 gol attı.

    Ayrıca iki kez takım kaptanlığı yaptı ve liderlik özelliklerini kanıtladı. Tuchel, kadronun ortaya koyduğu kolektif çabayı övdü ve cumartesi günü erken goller yedikten sonra Hırvatistan'ın maça geri dönmesinin önünü kesmek için oyuncularının taktik talimatlarını kusursuz şekilde uyguladığını belirtti.

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    İngiltere'yi şimdi ne bekliyor?

    İngiltere şimdi bu inanılmaz ivmeyi yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına taşımaya çalışacak. Bellingham ve takım arkadaşları, A3 Ligi'nde kendilerini güçlü adaylar olarak net biçimde ortaya koydu. Kadro bu yüksek standardı korumayı hedeflerken, Real Madrid ise onun tamamen sorunsuz şekilde dönmesini umacak.