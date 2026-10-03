Roy Keane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı farklı yenmesinin ardından Jude Bellingham'ın tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olabileceğini söyledi

Bellingham, Rijeka'da İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0'lık farklı bir skorla mağlup ettiği maçta Thomas Tuchel'in takımının merkezindeki isimdi. Bir gol attı ve üç golün daha hazırlayıcısı oldu; böylece olağanüstü formunu sürdürdü.

Roy Keane, maçın ardından ITV'ye konuşurken Bellingham'ın eksiksiz performansına övgüler yağdırdı. Farklı galibiyette Bukayo Saka ve Harry Kane ikişer gol atarken, Anthony Gordon ile Morgan Rogers da ağları havalandırdı ve Hırvatistan'ın çok kötü savunmasını tamamen çaresiz bıraktı. Henüz 23 yaşında olan Bellingham, ilk maçına çıktığından bu yana 59 karşılaşmada 14 gol ve 13 asist kaydederek şimdiden İngiltere'nin büyük isimlerinden biri haline geldi.