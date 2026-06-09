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Roy Keane, İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa Avustralya'ya taşınacağını açıkladı
Uzman, turnuva korkusunu ortaya koyuyor
Efsanevi eski orta saha oyuncusu, Sky Bet'e bu komik açıklamayı yaptı. Tuchel'in takımı, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada 60 yıldır süren zorlu uluslararası şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor. Keane'in Kuzey Amerika'da yorumcu olarak görev alması planlanıyor; bu da ona, her ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediği tarihi kabusu en ön sıradan izleme fırsatı verecek.
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Keane, İngiltere'nin eleme turlarını geçmesinden endişe duyuyor
Büyük bir İngiliz yayın kuruluşunda çalışmasına rağmen, İrlandalı futbolcu turnuvanın favorilerine destek vermemesi konusunda hiç pişmanlık duymuyordu. Ön izleme programında içinden geçenleri dile getiren Keane şöyle dedi: “İngiltere’nin kazanmasını istemiyorum! Ama tabii ki, orada çalışırken ve ITV’deyseniz, onların iyi performans göstermesini istersiniz. Ve biliyorsunuz ki eleme maçlarından geçiyorlar ve tur atladıklarında biraz heyecan oluyor.”
Göç planı kesinleşti
Turnuva 19 Temmuz’da dramatik bir sonuca yaklaşırken, yorumcunun endişesi giderek artıyor. Keane, turnuvanın son aşamalarında yaşadığı paniği şöyle anlattı: “İşte o zaman endişelenmeye başlıyorum, yarı finaller ve finaller geldiğinde. ‘Lütfen, şimdi bitsin! Hemen elensinler!’”
Daha sonra stüdyodaki diğer yorumcu Micah Richards'ın, İngiltere'nin zaferi onu mutlu edip etmeyeceğini sorması üzerine Keane, “Hayır, Avustralya'ya göç ederdim” diye kesin bir şekilde yanıt verdi.
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L Grubu'ndaki zorlu maçlar bizi bekliyor
Tuchel'in takımı, Çarşamba günü Kosta Rika ile oynayacağı maçla turnuva hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Hırvatistan ile oynayacakları zorlu L Grubu açılış maçı için yola çıkacak. Üç Aslanlar, son 32'ye kalma hedefiyle daha sonra Gana ve Panama ile karşılaşacak.
Grup dinamiklerini değerlendiren Keane, “İngiltere için garip bir şekilde, ilk maçları grubun en zor maçı, değil mi? Hırvatistan. Çünkü diğer takımların bazıları bu maça kadar kendilerini hazırlayabilirler. Ama İngiltere, Hırvatistan ile hemen karşı karşıya geliyor” dedi.