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Roy Keane, İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa Avustralya'ya taşınacağını açıkladı

R. Keane
İngiltere
Dünya Kupası
M. United
Premier Lig

Manchester United efsanesi Roy Keane, İngiltere'nin bu yaz Dünya Kupası'nı kazanması halinde ülkeyi temelli terk etmekle tehdit ederek herkesi güldürdü. Açık sözlü İrlandalı futbolcu, Üç Aslanlar büyük turnuvalarda ilerledikçe endişesinin doruğa çıktığını itiraf ederek, İngiliz futbolunun en büyük kutlamasına tanık olmak yerine göç etmeyi tercih edeceğini açıkladı.

  • Uzman, turnuva korkusunu ortaya koyuyor

    Efsanevi eski orta saha oyuncusu, Sky Bet'e bu komik açıklamayı yaptı. Tuchel'in takımı, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada 60 yıldır süren zorlu uluslararası şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor. Keane'in Kuzey Amerika'da yorumcu olarak görev alması planlanıyor; bu da ona, her ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediği tarihi kabusu en ön sıradan izleme fırsatı verecek.

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  • Thomas Tuchel & Roy KeaneGetty

    Keane, İngiltere'nin eleme turlarını geçmesinden endişe duyuyor

    Büyük bir İngiliz yayın kuruluşunda çalışmasına rağmen, İrlandalı futbolcu turnuvanın favorilerine destek vermemesi konusunda hiç pişmanlık duymuyordu. Ön izleme programında içinden geçenleri dile getiren Keane şöyle dedi: “İngiltere’nin kazanmasını istemiyorum! Ama tabii ki, orada çalışırken ve ITV’deyseniz, onların iyi performans göstermesini istersiniz. Ve biliyorsunuz ki eleme maçlarından geçiyorlar ve tur atladıklarında biraz heyecan oluyor.”

  • Göç planı kesinleşti

    Turnuva 19 Temmuz’da dramatik bir sonuca yaklaşırken, yorumcunun endişesi giderek artıyor. Keane, turnuvanın son aşamalarında yaşadığı paniği şöyle anlattı: “İşte o zaman endişelenmeye başlıyorum, yarı finaller ve finaller geldiğinde. ‘Lütfen, şimdi bitsin! Hemen elensinler!’”

    Daha sonra stüdyodaki diğer yorumcu Micah Richards'ın, İngiltere'nin zaferi onu mutlu edip etmeyeceğini sorması üzerine Keane, “Hayır, Avustralya'ya göç ederdim” diye kesin bir şekilde yanıt verdi.

  • Thomas Tuchel - EnglandGetty

    L Grubu'ndaki zorlu maçlar bizi bekliyor

    Tuchel'in takımı, Çarşamba günü Kosta Rika ile oynayacağı maçla turnuva hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Hırvatistan ile oynayacakları zorlu L Grubu açılış maçı için yola çıkacak. Üç Aslanlar, son 32'ye kalma hedefiyle daha sonra Gana ve Panama ile karşılaşacak.

    Grup dinamiklerini değerlendiren Keane, “İngiltere için garip bir şekilde, ilk maçları grubun en zor maçı, değil mi? Hırvatistan. Çünkü diğer takımların bazıları bu maça kadar kendilerini hazırlayabilirler. Ama İngiltere, Hırvatistan ile hemen karşı karşıya geliyor” dedi.

Hazırlık Maçları
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