Roy Keane, İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa Avustralya'ya taşınacağını açıkladı

Tuchel'in takımı, Çarşamba günü Kosta Rika ile oynayacağı maçla turnuva hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Hırvatistan ile oynayacakları zorlu L Grubu açılış maçı için yola çıkacak. Üç Aslanlar, son 32'ye kalma hedefiyle daha sonra Gana ve Panama ile karşılaşacak.

Grup dinamiklerini değerlendiren Keane, “İngiltere için garip bir şekilde, ilk maçları grubun en zor maçı, değil mi? Hırvatistan. Çünkü diğer takımların bazıları bu maça kadar kendilerini hazırlayabilirler. Ama İngiltere, Hırvatistan ile hemen karşı karşıya geliyor” dedi.