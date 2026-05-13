Roy Keane'in müstakbel damadı, Southampton'ın Şampiyonluk play-off yarı finalinde Middlesbrough'a karşı kazandığı zafer sırasında rakibe yönelik 'ayrımcı ifadeler' kullandığı iddiasıyla suçlandı
İddialar St Mary's'i sarsıyor
Şampiyonluk play-off'larının gergin atmosferi Salı gecesi Southampton'ın Middlesbrough'u 2-1 mağlup etmesiyle doruğa ulaştı, ancak bu sonuç saha içindeki ciddi iddialar nedeniyle gölgelendi. 38. dakikada, Southampton kaptanı Harwood-Bellis ile Boro savunmacısı Luke Ayling arasında yaşanan bir çatışmanın ardından hakem Andy Madley maçı durdurmak zorunda kaldı. Ayling, Leo Scienza'ya yaptığı kaba faul nedeniyle sarı kart görmüştü.
The Mirror'a göre Sky Sports muhabiri Jonathan Oakes, Ayling'in Harwood-Bellis'in kendisine "ayrımcı bir dil" kullandığını iddia ettiğini ve diğer oyuncuların da bu sözleri duyduğunu bildirdi. Bu durum, maç yetkilileri ile ilgili yönetim ekipleri arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı.
Keane'in müstakbel damadı gündemde
Tartışma, futbolun en efsanevi isimlerinden biriyle yakın bağları olan 24 yaşındaki Saints savunma oyuncusu etrafında dönüyor. Saha dışında Harwood-Bellis, beş yıllık bir ilişkinin ardından 2024'te evlilik teklifi ettikten sonra, yaz aylarında Manchester United efsanesi Roy Keane’in kızı Leah ile evlenmeye hazırlanıyor. Ancak Middlesbrough’dan gelen bu şikayet, büyük gün için yaptığı hazırlıkları gölgeledi. Madley, her iki teknik ekibe de olayın ayrıntılarını resmi maç raporuna dahil edeceğini bildirdi; bu da önümüzdeki günlerde Futbol Federasyonu tarafından resmi bir soruşturma açılmasına yol açabilir.
Yöneticiler saha kenarında tartışıyor
İddialar saha kenarında öfkeye yol açtı; Middlesbrough teknik direktörü Kim Hellberg ile Saints teknik direktörü Tonda Eckert'in dördüncü hakem tarafından ayrılması gerekti. Olay, Riley McGree'nin erken golüyle Boro'nun 1-0 önde olduğu sırada meydana geldi ve hafta başında yaşanan "Spygate" skandalıyla zaten gerginleşmiş olan karşılaşmaya daha da ateş kattı.
Saints, Wembley'e doğru ilerliyor
Ateşli atmosfere rağmen Southampton soğukkanlılığını korumayı başardı. Ross Stewart, devre bitmeden hemen önce McGree’nin açılış golünü dengeleyen golü attı. Maç uzatmalara gitti ve Shea Charles’ın attığı kararlı bir orta, ağları buldu; bu gol ev sahibi taraftarları coştururken, takımın finale yükselmesini de garantiledi. Southampton, 23 Mayıs'ta Wembley'de Hull City ile karşılaşacak ve Premier Lig'e yükselme şansı için mücadele edecek. Oyuncular başkente yapacakları seyahati kutlarken, yetkililer maçın heyecanı içinde sarf edildiği iddia edilen ayrımcı sözlere ilişkin delilleri incelerken, dikkatler Harwood-Bellis üzerinde kalmaya devam edecek.