Roy Keane'in müstakbel damadı, Southampton'ın Şampiyonluk play-off yarı finalinde Middlesbrough'a karşı kazandığı zafer sırasında rakibe yönelik 'ayrımcı ifadeler' kullandığı iddiasıyla suçlandı

Şampiyonluk play-off'larının gergin atmosferi Salı gecesi Southampton'ın Middlesbrough'u 2-1 mağlup etmesiyle doruğa ulaştı, ancak bu sonuç saha içindeki ciddi iddialar nedeniyle gölgelendi. 38. dakikada, Southampton kaptanı Harwood-Bellis ile Boro savunmacısı Luke Ayling arasında yaşanan bir çatışmanın ardından hakem Andy Madley maçı durdurmak zorunda kaldı. Ayling, Leo Scienza'ya yaptığı kaba faul nedeniyle sarı kart görmüştü.

The Mirror'a göre Sky Sports muhabiri Jonathan Oakes, Ayling'in Harwood-Bellis'in kendisine "ayrımcı bir dil" kullandığını iddia ettiğini ve diğer oyuncuların da bu sözleri duyduğunu bildirdi. Bu durum, maç yetkilileri ile ilgili yönetim ekipleri arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı.