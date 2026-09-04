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Roy Keane'e darbe! Manchester United efsanesinin damadı, Avrupa futbolu için heyecanını dile getirmesinin ardından Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı
Harwood-Bellis, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı
Emery, Aston Villa’nın yaklaşan Şampiyonlar Ligi lig aşaması için belirlediği 25 kişilik kadroya savunmacı Harwood-Bellis’i almama yönünde cesur bir karar verdi. Bu şaşırtıcı tercih, stoperin transferin son gününde Southampton’dan £25 milyon karşılığında transferini tamamlamasından yalnızca 48 saat sonra geldi.
Villa, yaz başında Manchester United efsanesi Keane’in kızı Leah ile evlenen 24 yaşındaki oyuncuyu, Ezri Konsa’nın Premier League şampiyonu Arsenal’a £55 milyonluk ayrılığının ardından savunma hattını güçlendirmek için kadrosuna kattı. Ancak Harwood-Bellis ve bir diğer yeni transfer Modou Keba Cisse, kısa süre önce Paris Saint-Germain’e karşı oynanan Süper Kupa yenilgisinde gol atan genç forvet Brian Madjo ile birlikte Avrupa listesine alınmadı.
Buna karşılık Emery, Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho ve Joao Gomes gibi yüksek profilli isimlerin de yer aldığı diğer dokuz yeni transfer için kadroda yer buldu.
- Getty Images Sport
Savunmacı, Avrupa'nın en büyük sahnesinde mücadele etmeye hevesliydi
Bu dışarıda kalma kararı, salı günü tanıtım röportajında Avrupa’da kendini test etme konusunda büyük heyecan duyduğunu dile getiren Harwood-Bellis için acı bir darbe oldu.
Stoper oyuncu, dışarıda bırakıldığını öğrenmeden önce Villa’nın resmî X hesabında paylaşılan bir videoda şöyle konuştu: "Bence her şeyden önce kulübün genel olarak Premier League’in böylesine saygın bir kulübü olduğunu öğrendiğimde ve ardından Şampiyonlar Ligi gibi ekstra bir artı da varken, bu bende heyecandan başka bir şey uyandırmıyor."
Şöyle devam etti: "Sahaya çıkıp bunu umarım en büyük sahnede yapabildiğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Kulübün Avrupa’daki başarısını gördük; Avrupa Ligi’ni kazanması ve Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar ileri gitmesi, PSG’ye muhtemelen o sezonki en zorlu maçını yaşatması çok büyüktü. Yani evet, bu kulübün Avrupa’da başarılı olabileceğini biliyorum ve umarım bir adım daha ileri gider."
Kadro kayıt sınırlamaları zorlu kararları beraberinde getiriyor
Villa'nın hareketli yaz transfer dönemi, kadroda önemli bir sirkülasyona yol açtı ve bu da Emery'yi UEFA'ya nihai listesini sunarken zorlu taktiksel kararlar almaya zorladı. Yarışma için dokuz yeni isim başarıyla kaydedilirken, Harwood-Bellis kendisini kadro büyüklüğü kısıtlamalarının en dikkat çeken mağduru olarak buluyor. Eski Southampton oyuncusu, Konsa'nın ardından oluşan boşluğu doldurmaya yardımcı olması için transfer edilmişti, ancak Emery'nin kararı Villa'nın Avrupa'nın bir numaralı turnuvasının açılış aşamasında onsuz yol alacağı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Eleme aşaması, Avrupa'ya kalan yolu sunuyor
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kampanyasına gelecek salı Belçika ekibi Club Brugge deplasmanında başlayacak. Harwood-Bellis, ilk aşama boyunca bunu kenardan izlemek ve odağını tamamen yurt içi maçlara vermek zorunda kalacak.
Ancak Villa Park'taki Avrupa hayali tamamen bitmiş değil. Emery'nin ekibi eleme turlarına kalırsa, UEFA kuralları kulüplerin en fazla üç ek oyuncu kaydetmesine izin veriyor ve bu da Harwood-Bellis'e kampanyanın ilerleyen bölümünde kadroya dahil edilmek için ikinci bir şans sunuyor.
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