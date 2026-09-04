Emery, Aston Villa’nın yaklaşan Şampiyonlar Ligi lig aşaması için belirlediği 25 kişilik kadroya savunmacı Harwood-Bellis’i almama yönünde cesur bir karar verdi. Bu şaşırtıcı tercih, stoperin transferin son gününde Southampton’dan £25 milyon karşılığında transferini tamamlamasından yalnızca 48 saat sonra geldi.

Villa, yaz başında Manchester United efsanesi Keane’in kızı Leah ile evlenen 24 yaşındaki oyuncuyu, Ezri Konsa’nın Premier League şampiyonu Arsenal’a £55 milyonluk ayrılığının ardından savunma hattını güçlendirmek için kadrosuna kattı. Ancak Harwood-Bellis ve bir diğer yeni transfer Modou Keba Cisse, kısa süre önce Paris Saint-Germain’e karşı oynanan Süper Kupa yenilgisinde gol atan genç forvet Brian Madjo ile birlikte Avrupa listesine alınmadı.

Buna karşılık Emery, Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho ve Joao Gomes gibi yüksek profilli isimlerin de yer aldığı diğer dokuz yeni transfer için kadroda yer buldu.



