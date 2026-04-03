Çeviri:
Roy Hodgson, 44 yıl sonra Bristol City'deki ilk maçını kazandı; tecrübeli teknik direktör, Sir Alex Ferguson'dan gelen özel mesajı paylaştı
Hodgson için uzun zamandır beklenen dönüş
Hodgson, Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından iki yılı aşkın bir süre futbol dünyasından uzak kaldıktan sonra teknik direktörlük kariyerinin sona erdiğini düşünmüş olabilir. Ancak Robins, ona yedi maçlık bir görev teklif ederek, 1982'de sona eren ilk görevinden tam 44 yıl sonra Ashton Gate'te ikinci bir görev fırsatı sundu.
Bristol City, bu sezonun bitmesine çok az bir süre kala Championship'te orta sıralarda kalmaya devam etse de, bu zorlu 2-1'lik galibiyet, takıma kesinlikle moral verecektir. Bu sonuç, altı maçta beş mağlubiyetlik hayal kırıklığı yaratan seriyi sonlandırdı ve tecrübeli teknik direktöre kısa vadeli kurtarma görevine mükemmel bir başlangıç sağladı.
Olağanüstü bir dönüm noktası olarak Hodgson, 44 yıl 35 gün sonra Bristol City teknik direktörü olarak ilk galibiyetini elde etti; kulüpteki son galibiyeti Şubat 1982'de Preston'ı 3-1 yendikleri maça dayanıyordu.
Erken dönemdeki üstünlük, şüphecileri susturuyor
Maçın başlangıcında gergin bir hava hakimdi; deplasman taraftarları, görevden alınan Gerhard Struber’in adını haykırarak tepkilerini dile getiriyorlardı. Ancak Hodgson, Robins’in maça fırtına gibi başlamasıyla kısa sürede taraftarları kendi tarafına çekti; takım, ev sahibi takımdan çok daha tehlikeli göründüğü dengesiz geçen ilk çeyrek saatte sahayı domine etti.
Emil Riis, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaçırsa da, takım daha akıcı ve mücadeleye çok daha istekliydi. 11. dakikada Max Bird, Scott Twine'ı buldu ve Twine, sağ ayağıyla soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek deplasman tribünlerinde sevinç patlamasına neden oldu.
Charlton geri dönüşe geçiyor ama Robins buna karşılık veriyor
Bristol ekibinin maçın başındaki coşkusu biraz azalmış gibi göründüğü sırada, Charlton sonunda durumu dengeledi. İlk yarı bitmeden, sanki birdenbire bir gol geldi: Lyndon Dykes ile Charlie Kelman arasındaki akıcı bir paslaşmanın ardından Dykes için bir fırsat doğdu ve Dykes topu uzak direğin içinden ağlara gönderdi.
İkinci yarıda City tekrar tehlikeli ataklar yaptı ve Neto Borges, arka alandan yaptığı cesur bir koşunun ardından topu üstten dışarı attı. Karar anı Noah Eile'ye geldi; Hodgson'ın İskandinavya'daki efsanevi statüsü göz önüne alındığında, İsveçli oyuncu tam da olması gereken yerdeydi ve kaleci Will Mannion, Twine'ın bir başka alçak serbest vuruşunu kontrol edemeyince topu ağlara gönderdi.
Ferguson'un Hodgson'a mesajı
Maçın son dakikaları da heyecan dolu geçti; City, galibiyeti kıl payı kurtarmak için fazlasıyla şansa ihtiyaç duydu. Son dakikalarda Charlton’ın üst üste attığı şutlarda oyuna sonradan giren Matt Godden, Tyreece Campbell ve Joe Rankin-Costello golü çok yaklaştı, ancak Hodgson’ın kurduğu savunma düzeni maçın son düdüğüne kadar sağlam kaldı.
Bu galibiyet, İngiliz futbolunun en saygın isimlerinden biri olmaya devam eden 78 yaşındaki teknik adam için duygusal bir dönüm noktası oldu. Maç öncesinde meslektaşlarından iyi dilekler alan Hodgson, geçici teknik direktörlük görevini kabul etme kararıyla ilgili Sir Alex Ferguson ile yaşadığı esprili bir diyaloğu paylaştı. "O sadece 'Bence sen delisin' dedi ve bence muhtemelen haklı," diye gülümseyerek itiraf eden Hodgson, saha kenarından uzak kaldığı süre boyunca taktiksel zekası ve keskin esprisinin hiç de azalmadığını kanıtladı.