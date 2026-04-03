Roy Hodgson, 44 yıl sonra Bristol City'deki ilk maçını kazandı; tecrübeli teknik direktör, Sir Alex Ferguson'dan gelen özel mesajı paylaştı

Hodgson, Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından iki yılı aşkın bir süre futbol dünyasından uzak kaldıktan sonra teknik direktörlük kariyerinin sona erdiğini düşünmüş olabilir. Ancak Robins, ona yedi maçlık bir görev teklif ederek, 1982'de sona eren ilk görevinden tam 44 yıl sonra Ashton Gate'te ikinci bir görev fırsatı sundu.

Bristol City, bu sezonun bitmesine çok az bir süre kala Championship'te orta sıralarda kalmaya devam etse de, bu zorlu 2-1'lik galibiyet, takıma kesinlikle moral verecektir. Bu sonuç, altı maçta beş mağlubiyetlik hayal kırıklığı yaratan seriyi sonlandırdı ve tecrübeli teknik direktöre kısa vadeli kurtarma görevine mükemmel bir başlangıç sağladı.

Olağanüstü bir dönüm noktası olarak Hodgson, 44 yıl 35 gün sonra Bristol City teknik direktörü olarak ilk galibiyetini elde etti; kulüpteki son galibiyeti Şubat 1982'de Preston'ı 3-1 yendikleri maça dayanıyordu.