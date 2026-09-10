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Rowe BolognaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Rowe: “Lookman’ın Atalanta hakkında bana ne söylediğini işte burada anlattım.” Fenucci’ye yanıt

Atalanta
Bologna
J. Rowe

Atalanta cephesinde, Jonathan Rowe'un tanıtım basın toplantısının günü geldi. Ansa'nın aktardığına göre, Inter'in bu yaz transfer dönemindeki son transferi, geçen hafta "karakter sorunları" ve "kampta huzursuzluk" ifadelerini kullanan Bologna CEO'su Claudio Fenucci'ye dolaylı bir yanıt verdi.


"Beni tanıyanlar için, Bologna'da gerçeğin ne olduğunu biliyorlar ve hakkımdaki sözlerle ilgili yorum yapmamayı tercih ediyorum", diyerek konuyu kapattı İngiliz hücum oyuncusu.


"Bergamo'ya gelmek için yürütülen görüşmeler oldukça uzun sürdü ama istediğimizi aldık. Sarri'nin gelişimim açısından önemli olacağını biliyordum: Bergamo'da büyük işler başarabiliriz, özelliklerimle takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum", diye açıkladı.

  • Sol kanatta, 11 numaralı formayı giyen 2003 doğumlu oyuncu kaçınılmaz olarak Ademola Lookman ile karşılaştırılıyor: "Onu yazın tatilde gördüm, bana Atalanta hakkında sadece güzel şeyler söyledi ve onun hakkında ben de ancak iyi konuşabilirim. Onun kendine has özellikleri var, benim de var; farklı futbolcular ve farklı insanlarız".


    "Sarri çok iyi bir teknik direktör ve İtalya'da büyük saygı görüyor. Kariyerinde kupa anlamında zaten çok şey yaptı" diyerek sözlerini noktaladı Rowe. "Kişisel hedeflerim kendimle ilgili bir meydan okuma ve onları kendime saklıyorum, gol ve asist anlamında çok katkı vermek istiyorum. Cumartesi akşamı Cagliari maçında oynayacak mıyım? Kadroları bekleyelim, taraftarları ve atmosferi yaşamayı dört gözle bekliyorum. Ben kendimi basın toplantı salonunda değil, sahada ifade ederim".

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