Atalanta cephesinde, Jonathan Rowe'un tanıtım basın toplantısının günü geldi. Ansa'nın aktardığına göre, Inter'in bu yaz transfer dönemindeki son transferi, geçen hafta "karakter sorunları" ve "kampta huzursuzluk" ifadelerini kullanan Bologna CEO'su Claudio Fenucci'ye dolaylı bir yanıt verdi.





"Beni tanıyanlar için, Bologna'da gerçeğin ne olduğunu biliyorlar ve hakkımdaki sözlerle ilgili yorum yapmamayı tercih ediyorum", diyerek konuyu kapattı İngiliz hücum oyuncusu.





"Bergamo'ya gelmek için yürütülen görüşmeler oldukça uzun sürdü ama istediğimizi aldık. Sarri'nin gelişimim açısından önemli olacağını biliyordum: Bergamo'da büyük işler başarabiliriz, özelliklerimle takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum", diye açıkladı.