İşleri tersine çevirmek için hâlâ bolca zaman var, ancak Garnacho İngiltere'de onu isteyen kulüpleri tüketiyor mu? Bu soru Cole'a yöneltildiğinde, eski Villa forveti, LiveScore Bet'in katkılarıyla yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Genç oyuncularla ilgili mesele şu, Manchester United'dayken büyük bir potansiyel gösterdi. Genç oyuncuların doğru şekilde yönetilmesi gerekir.

“Bana öyle geliyor ki kendini fazla kaptırdı ve genç yaşta olmuş bitmiş bir oyuncu olduğunu düşündü. Bence içinde bulunduğunuz ortamda, eğer bu genç oyuncuların arka planda yaşadıklarına kimse el atmazsa, kendilerini kaptırabiliyorlar. Kendilerini kendileri yönetiyorlar ve neyin en iyisi olduğunu bildiklerini düşünüyorlar.

“Şu anda futbolda bir oğlum var. Hatta onlarla konuşurken, aslında iki oğlum var. Biri 15, biri 18 yaşında, biri profesyonel, Middlesbrough'da yeni profesyonel oldu. Yani genç ve yetenekli bir çocuğa sahip olmanın ne olduğunu biliyorum; bazen belli bir aşamada her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Ben de öyleydim.

“Zaten futbolcu olmak için biraz hayal dünyasında yaşamanız gerekir. Ama bazen dizginleri çekmeniz gerekir. Bence Garnacho da bu kategoriye giriyor; eğer kendini işe verirse, sadece futbola odaklanırsa ve saha dışındaki şeyleri bir kenara bırakırsa harika bir oyuncu olabilir.

“Bazen sadece 6-12 aylık tamamen futbola odaklı bir dönem yeterlidir; oyunu öğrenmek, birlikte oynadığın isimleri tanımak, onların benden en iyi verimi nasıl alabileceğini ve benim onlardan en iyi verimi nasıl alabileceğimi anlamak için. Sadece futbola odaklanmak, sadece futbola."