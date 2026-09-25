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Röveşata dehası hâlâ yerinde! Alejandro Garnacho, Aston Villa'da Premier League'deki son şans salonuna giren eski Manchester United ve Chelsea yıldızının kendi abartısına inandığını düşünmesiyle suçlandı
Garnacho, 40 milyon sterlinlik Chelsea transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Aston Villa'da
Bunun nedeni, Ruben Amorim döneminde Old Trafford'da gözden düşmesi ve Stamford Bridge'e £40 milyon (53 milyon dolar) bonservisle yaptığı transferin ardından Chelsea'de beklentileri karşılayamamasıydı. Villa'ya gitmeden önce batı Londra'da yalnızca sekiz gollü bir sezon geçirdi.
Orada kesinlikle bir oyuncu olduğunu gören Unai Emery, Garnacho için hesaplanmış bir risk almaya hazırdı. 22 yaşındaki çabuk kanat oyuncusu hala oyununu geliştirmeyi ve tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı öğreniyor.
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Garnacho, Man Utd'de Ronaldo'nun takım arkadaşıydı
Bununla birlikte, söz konusu sürecin son dönemde duraksadığı gerçeğini görmezden gelmek mümkün değil. 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte Arjantin kadrosunda yer bulamayan Madrid doğumlu forvet, bir süredir özgüven ve inançtan yoksun bir görüntü veriyor.
Manchester'da FA Youth Cup şampiyonluğu yaşamasının ardından yükselişi meteorik bir hızla gerçekleşirken, kendi zihninde sıkışıp kalmış olabilir. Çocukluk kahramanı Cristiano Ronaldo bir dönem ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda takım arkadaşıydı, ancak kariyeri hızla bir kâbusa dönüşüyor.
Garnacho'nun Premier League'deki seçenekleri tükeniyor mu?
İşleri tersine çevirmek için hâlâ bolca zaman var, ancak Garnacho İngiltere'de onu isteyen kulüpleri tüketiyor mu? Bu soru Cole'a yöneltildiğinde, eski Villa forveti, LiveScore Bet'in katkılarıyla yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Genç oyuncularla ilgili mesele şu, Manchester United'dayken büyük bir potansiyel gösterdi. Genç oyuncuların doğru şekilde yönetilmesi gerekir.
“Bana öyle geliyor ki kendini fazla kaptırdı ve genç yaşta olmuş bitmiş bir oyuncu olduğunu düşündü. Bence içinde bulunduğunuz ortamda, eğer bu genç oyuncuların arka planda yaşadıklarına kimse el atmazsa, kendilerini kaptırabiliyorlar. Kendilerini kendileri yönetiyorlar ve neyin en iyisi olduğunu bildiklerini düşünüyorlar.
“Şu anda futbolda bir oğlum var. Hatta onlarla konuşurken, aslında iki oğlum var. Biri 15, biri 18 yaşında, biri profesyonel, Middlesbrough'da yeni profesyonel oldu. Yani genç ve yetenekli bir çocuğa sahip olmanın ne olduğunu biliyorum; bazen belli bir aşamada her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Ben de öyleydim.
“Zaten futbolcu olmak için biraz hayal dünyasında yaşamanız gerekir. Ama bazen dizginleri çekmeniz gerekir. Bence Garnacho da bu kategoriye giriyor; eğer kendini işe verirse, sadece futbola odaklanırsa ve saha dışındaki şeyleri bir kenara bırakırsa harika bir oyuncu olabilir.
“Bazen sadece 6-12 aylık tamamen futbola odaklı bir dönem yeterlidir; oyunu öğrenmek, birlikte oynadığın isimleri tanımak, onların benden en iyi verimi nasıl alabileceğini ve benim onlardan en iyi verimi nasıl alabileceğimi anlamak için. Sadece futbola odaklanmak, sadece futbola."
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Garnacho zaman zaman dahiyane anlar yaratabilir
Cole şöyle ekledi: “Böyle kariyerler gerçekten de kolayca düzeltilebilir. Ama bir üst seviyeye çıkabilmesi için etrafında doğru seslerin olması gerekiyor. Ve ben gerçekten orada bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Bunu gördük. Yıllar önce Manchester United formasıyla attığı röveşatayı gördük. Bunu yeniden görmemiz gerekiyor; hazırlıksız yakalayan, spontane parlaklık gösterilerini.
“Buna bakıyorum ve orada bir oyuncu olduğunu düşünüyorum; yaptığı şey sadece o da değil, başka şeyler de yaptı. Ama biraz yardıma ve desteklenmeye ihtiyacı var. Emery ona yardım etmek için sabır gösterirse ve o da bu yardımı alırsa, bence yeniden eski seviyesine dönebilir.
“Ama önce bu ondan gelmeli. Aynaya bakıp, ‘Neyi yanlış yapıyorum ve buna nasıl geri dönebilirim?’ demesi gerekiyor. Umarım bunu yapabilir. Jadon Sancho’da da bunu gördük. Jadon Sancho başka bir örnek. Oraya gitti. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bence yanlış zamanda sakatlandı. Ama futbolda bazen her şey şansla ve işlerin nasıl geliştiğiyle ilgilidir.
“Ve kendiniz için en iyisini yapma ve maç maç daha iyi olma konusunda doğru taraftaysanız, antrenman sahasında çalışmayı ortaya koymanız ve teknik direktöre orada olmayı ne kadar istediğinizi, işi ne kadar yapmak istediğinizi göstermeniz gerekir.
“Yani her zaman işler sizin lehinize gitmeyecek. Ama ben onun içinde, ‘Bakın neler yaptım, nerelerden geldim’ deme yönünde o küçük hırsın olduğunu hissediyorum. Ve bu yardımcı olmadı. Bence sadece en başa dönmesi ve yeniden yukarı çıkmak için çalışması gerekiyor.”
Garnacho, Villa'da kariyerini yeniden rayına oturtabilir mi?
Bir zamanlar üzerine yağan övgüler yavaş yavaş kaybolurken Garnacho kendisini biraz kötü hissediyorsa, bu sorunlara çözümü ancak kendisi bulabilir. Cole'un da belirttiği gibi, bu noktadan itibaren tam odaklanma ve durmaksızın çaba gerekiyor.
Bu sezon Premier League'de üç maçta sonradan oyuna girerek sadece 31 dakika süre alması, Villa'nın onun o seviyelere çıkabileceğine henüz ikna olmadığını gösteriyor. Ancak takımın bir yerlerden hücumda ilhama şiddetle ihtiyacı var ve kiralık yıldız yeniden yükselebilir.
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