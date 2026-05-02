Rövanş maçı öncesinde heyecan verici bir söylenti: PSG, FC Bayern München'in süperstarına büyük ilgi gösteriyor

Bayern yetkilileri son zamanlarda, işbirliğinin devamı konusunda bir anlaşmaya varılacağına dair kendilerinden emin olduklarını belirttiler. "Onun bir çıkış maddesi olduğu biliniyor. Bu maddeyi kullanmadı ve böylece her halükarda Münih'te kalacağını gösterdi. Ve şimdi, operasyonel alandaki yetkili yetkililer -böyle kararlaştırıldı- sezon bittikten sonra bir ara onunla görüşecekler," diye açıkladı eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge kısa süre önce t-online'a verdiği demeçte ve şunları vurguladı: "Sözleşmesini uzatmak gibi net bir hedefle."

Spor direktörü Max Eberl de önümüzdeki haftalarda Kane'in tarafıyla görüşmeler yapılacağını duyurdu. "Kalle söyledi, ama bu kulübün görüşü. Harry ile bu şekilde konuşuldu. Dünya Kupası öncesinde bir araya gelip bir şeyler oluşturmaya çalışacağız," dedi Eberl, FC Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için Paris'e yaptığı seyahatin kenarında.

Kane ise son zamanlarda Münih'te çok rahat hissettiğini defalarca açıkça belirtti. Böylece, sürekli spekülasyonlara konu olan Premier Lig'e yakın zamanda geri dönüşü de şimdilik gündemde değil gibi görünüyor. Bunların başında, Kane'in Alan Shearer'ın gol rekorunu kırabileceği gerekçesi geliyor. Efsanevi forvet, 260 golle İngiltere'nin en golcü oyuncuları listesinin başında yer alırken, Kane 47 gol geride ikinci sırada bulunuyor.