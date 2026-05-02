Bild'in "Bayern-Insider" adlı podcast'inde ortaya çıktığı üzere, bu İngiliz oyuncu Paris Saint-Germain'in transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.
Çeviri:
Rövanş maçı öncesinde heyecan verici bir söylenti: PSG, FC Bayern München'in süperstarına büyük ilgi gösteriyor
Buna göre, futbol direktörü Christian Falk kulüp çevresi kaynaklarından PSG'nin bir "süper forvet transferi" için bütçe ayırdığını öğrendi. Sonuçta, Fransız başkentine transfer olabilecek çok fazla büyük isim yok.
Kane'nin Münih'teki sözleşmesi ise 2027'de sona eriyor. Mevcut durumda, golcü yeni sezonda sözleşmesinin son yılına girecek. Ancak, Alman rekor şampiyonu takımdan ayrılacağı düşünülmüyor. Falk'ın belirttiği gibi, PSG "çok büyük paralar"la cazip tekliflerde bulunsa bile durum değişmeyecek. Aksine, sözleşmesinin uzatılması çok muhtemel görünüyor.
- Getty Images Sport
Kane, Dünya Kupası'ndan önce yeni bir sözleşme imzalayacak mı?
Bayern yetkilileri son zamanlarda, işbirliğinin devamı konusunda bir anlaşmaya varılacağına dair kendilerinden emin olduklarını belirttiler. "Onun bir çıkış maddesi olduğu biliniyor. Bu maddeyi kullanmadı ve böylece her halükarda Münih'te kalacağını gösterdi. Ve şimdi, operasyonel alandaki yetkili yetkililer -böyle kararlaştırıldı- sezon bittikten sonra bir ara onunla görüşecekler," diye açıkladı eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge kısa süre önce t-online'a verdiği demeçte ve şunları vurguladı: "Sözleşmesini uzatmak gibi net bir hedefle."
Spor direktörü Max Eberl de önümüzdeki haftalarda Kane'in tarafıyla görüşmeler yapılacağını duyurdu. "Kalle söyledi, ama bu kulübün görüşü. Harry ile bu şekilde konuşuldu. Dünya Kupası öncesinde bir araya gelip bir şeyler oluşturmaya çalışacağız," dedi Eberl, FC Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için Paris'e yaptığı seyahatin kenarında.
Kane ise son zamanlarda Münih'te çok rahat hissettiğini defalarca açıkça belirtti. Böylece, sürekli spekülasyonlara konu olan Premier Lig'e yakın zamanda geri dönüşü de şimdilik gündemde değil gibi görünüyor. Bunların başında, Kane'in Alan Shearer'ın gol rekorunu kırabileceği gerekçesi geliyor. Efsanevi forvet, 260 golle İngiltere'nin en golcü oyuncuları listesinin başında yer alırken, Kane 47 gol geride ikinci sırada bulunuyor.
Kane, FC Bayern formasıyla olağanüstü bir sezon geçiriyor
Kane, 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan Münih'e 100 milyon euroya transfer olmuştu ve o günden bu yana 141 maçta 138 gol attı. Bu sezon 32 yaşındaki oyuncu 54 gol ve 7 asist kaydetti. Michael Olise ve Luis Diaz ile birlikte şu anda Avrupa'nın en tehlikeli hücum üçlüsünü oluşturuyor.
PSG'ye karşı oynanan ve 4-5'lik skorla sonuçlanan ilk maçta da "OKD" golcü ruhunu sergilemiş ve birlikte 100 gol barajını aşmıştı. Rövanş maçı önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak.
FC Bayern Münih: Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'ın istatistikleri
İstatistik Harry Kane Michael Olise Luis Diaz Maçlar 46 47 46 Goller 54 20 26 Asist 7 29 21