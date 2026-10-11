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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
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Roshn Suudi Pro Ligi: Al-Ittihad, Al-Khuleud sürprizlerinden çekiniyor; Al-Hilal ve Al-Ahli ise altıncı haftada galibiyete dönmek istiyor

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 - Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 - Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 - Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 - Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Suudi Arabistan

Heyecan dolu bir hafta bekleniyor

Son uluslararası ara nedeniyle 3 haftadan fazla süren uzun bir aradan sonra Dawri Joy Elit Ligi (21 Yaş Altı Suudi Ligi) müsabakaları geri dönüyor.

Genç yıldızlarla dolu müsabaka, farklı sıralamalar için verilen çetin mücadelenin gölgesinde birçok güçlü maça sahne olacak altıncı hafta karşılaşmalarıyla geri dönüyor.

  • Goji Seçkinler Ligi altıncı hafta maçları

    Roshn Suudi Pro Ligi'nin altıncı hafta maçları, 12 Ekim Pazartesi günü Al-Khaleej'in sahasında Al-Taawoun'u Seyhat'ta ağırlamasıyla başlıyor; aynı gün Al-Ettifaq ise Al-Faisaly ile Dammam'da karşılaşacak.

    Al-Hilal, Suudi Arabistan'ın başkentinde Al-Watan'ı konuk ederken, Neom deplasmanda Al-Riyadh'a konuk olacak; Al-Ahli ise ilk günün kapanışında Al-Wehda ile Cidde'de karşılaşacak.

    İkinci gün ise Al-Nassr ile Al-Tadhamon arasında Riyad'da oynanacak güçlü bir maçla başlıyor; Al-Akhdoud ile Al-Jabalain Abha'da, Al-Hazem ile Damac Ar-Rass'ta, Al-Orobah ise Al-Fayha ile Cevf'te karşı karşıya gelecek.

    Al-Qadsiah deplasmanda Al-Ansar'a Medine'de konuk olurken, Al-Najma ile Al-Fateh Uneyze'deki Eğitim Müdürlüğü Stadı'nda karşılaşacak; Al-Ittihad ise Al-Khaleej'i Cidde'de ağırlayarak haftayı kapatacak.

  • Hilal'den Al-Watan'a karşı başkaldırı

    Kendi cephesinde Hilal, nispeten kolay bir karşılaşmayla elit lig maçlarına geri dönüyor; Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kendi sahasında El-Vatan'ı ağırlayacak.

    Hilal maça tek bir hedefle giriyor: galibiyet. Son üç haftada mücadele ettiği son 9 puandan 5'ini kaybetmesinin ardından dengesini yeniden bulmak istiyor.

    Hilal, Teavun'a 2-1 mağlup olmuş, ardından Neom'u 4-0 yenmiş, son maçı Cebeleyn ile ise 3-3 beraberlikle sona ermişti.

    Bu dalgalı sonuçlar "Lider"i puan tablosunda 10 puanla dördüncü sıraya yerleştirdi; zirvedeki İttihad'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

    Hilal, galibiyet temposunu yeniden yakalamak için iyi bir fırsata sahip; özellikle rakibi El-Vatan'ın puan tablosunda 1 galibiyet ve Ehli karşısında alınan 4-0'lık ağır bir yenilgiden topladığı 3 puanla on dokuzuncu sırada yer aldığı düşünülürse.

  • Al Ahly: Al Wahda karşısında kolay bir görev

    Al-Ahli de Cidde'de Al-Wehda ile oynayacağı maça aynı hedefle çıkıyor; zira Roshn Pro Lig'deki son 3 maçın 2'sinde takıldı.

    Al-Ahli, Al-Jabalain ile 2-2 berabere kaldı, ardından Al-Watan'ı 4-0 mağlup etti, sonrasında ise Al-Qadsiah ile yine 2-2 berabere kaldı.

    Son dönemdeki bu takılmalar nedeniyle Al-Ahli, zirvedeki yerini Al-Ittihad'a kaptırdı ve 11 puanla üçüncü sıraya geriledi; "Amid"in 2 puan gerisinde kaldı.

    Al-Ahli'nin galibiyetlere geri dönme görevi kolay görünüyor; özellikle rakibi Al-Wehda, 1 galibiyet ve 1 beraberlikten topladığı 4 puanla puan tablosunda on altıncı sırada yer alıyor; takım ayrıca 3 kez mağlubiyet aldı.

    Hatırlatmak gerekir ki Al-Ahli, Al-Ittihad ile birlikte, Roshn Pro Lig'in bu sezonunda hiç yenilgi almayan iki takımdan biri konumunda.

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  • Nassr sonuncu takımla karşı karşıya

    Nassr da altıncı haftada kolay bir görevle karşı karşıya; Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Tadamon'u konuk edecek.

    Nassr, bu maça geçen hafta Dhamk'ı tek golle mağlup ederek toparlandıktan sonra çıkıyor. Bu galibiyet, Fatih'e 2-1 ve Feyha'ya 3-2 kaybettiği üst üste iki yenilginin ardından geldi.

    Galibiyet, Nassr'ın puan durumundaki konumunu değiştirmemiş olsa da (6 puanla on dördüncü sırada yer alıyor), takıma galibiyetleri sürdürmesi için bir motivasyon kazandırıyor.

    Rakip göz önüne alındığında bu motivasyonun daha da büyük olduğuna şüphe yok; zira Tadamon, puan durumunda yirmi dördüncü ve son sırada bulunuyor ve oynadığı 4 maçın tamamını kaybederek henüz hiç puan toplayamadı.

    Tadamon, bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nin en kötü savunma hattına sahip takımı olmaya devam ediyor; kalesinde 16 gol gördü ve bu sayı, en yakın rakibinin tam 5 gol önünde.

  • Al-Ittihad, Al-Khuloud sürprizlerinden çekiniyor

    Altıncı haftanın maçları, puan durumunun lideri İttihad ile bu sezonun büyük sürprizlerine imza atan Khuloud'u karşı karşıya getiren güçlü bir mücadeleyle sona eriyor.

    İttihad, geçen haftanın sonunda puan durumunun zirvesine tek başına yerleşmenin verdiği coşkuyla çıkıyor maça. İttihad bu haftada, ilk haftadaki tek beraberliğinin ardından üst üste dördüncü galibiyetini elde etmişti.

    13 puanlık dağarcığıyla İttihad, bu sezon Roshn Elit Ligi'nde Al Ahli ile birlikte hiç mağlup olmayan tek takım olma özelliğini koruyor.

    Ancak "Amid", bu serinin, ilk maçında Al Hilal karşısında aldığı tek yenilginin ardından son üç maçını kazanmayı başaran Khuloud önünde kırılmasından endişe ediyor.

    Khuloud, geçen haftanın en dikkat çekici sonucunu elde etti; herkesi şaşırtarak Al Ettifaq'ı 3-1 mağlup etti ve rakibini zirve yarışından uzaklaştırdı.

    Bu galibiyet serisi sayesinde Khuloud puanını 9'a yükselterek Roshn Elit Ligi puan durumunda yedinci sıraya yerleşti; bu da bir galibiyetin onu ilk dörde taşıyabileceği anlamına geliyor.