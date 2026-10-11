Nassr da altıncı haftada kolay bir görevle karşı karşıya; Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Tadamon'u konuk edecek.

Nassr, bu maça geçen hafta Dhamk'ı tek golle mağlup ederek toparlandıktan sonra çıkıyor. Bu galibiyet, Fatih'e 2-1 ve Feyha'ya 3-2 kaybettiği üst üste iki yenilginin ardından geldi.

Galibiyet, Nassr'ın puan durumundaki konumunu değiştirmemiş olsa da (6 puanla on dördüncü sırada yer alıyor), takıma galibiyetleri sürdürmesi için bir motivasyon kazandırıyor.

Rakip göz önüne alındığında bu motivasyonun daha da büyük olduğuna şüphe yok; zira Tadamon, puan durumunda yirmi dördüncü ve son sırada bulunuyor ve oynadığı 4 maçın tamamını kaybederek henüz hiç puan toplayamadı.

Tadamon, bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nin en kötü savunma hattına sahip takımı olmaya devam ediyor; kalesinde 16 gol gördü ve bu sayı, en yakın rakibinin tam 5 gol önünde.