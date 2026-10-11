Altıncı haftanın maçları, puan durumunun lideri İttihad ile bu sezonun büyük sürprizlerine imza atan Khuloud'u karşı karşıya getiren güçlü bir mücadeleyle sona eriyor.
İttihad, geçen haftanın sonunda puan durumunun zirvesine tek başına yerleşmenin verdiği coşkuyla çıkıyor maça. İttihad bu haftada, ilk haftadaki tek beraberliğinin ardından üst üste dördüncü galibiyetini elde etmişti.
13 puanlık dağarcığıyla İttihad, bu sezon Roshn Elit Ligi'nde Al Ahli ile birlikte hiç mağlup olmayan tek takım olma özelliğini koruyor.
Ancak "Amid", bu serinin, ilk maçında Al Hilal karşısında aldığı tek yenilginin ardından son üç maçını kazanmayı başaran Khuloud önünde kırılmasından endişe ediyor.
Khuloud, geçen haftanın en dikkat çekici sonucunu elde etti; herkesi şaşırtarak Al Ettifaq'ı 3-1 mağlup etti ve rakibini zirve yarışından uzaklaştırdı.
Bu galibiyet serisi sayesinde Khuloud puanını 9'a yükselterek Roshn Elit Ligi puan durumunda yedinci sıraya yerleşti; bu da bir galibiyetin onu ilk dörde taşıyabileceği anlamına geliyor.