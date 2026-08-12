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Ittihad - Moussa Diaby - Youssef En-NesyriAI - Gemini

Çeviri:

Roshn Scouting: Al-Ittihad'ın Sezonunu Çöküşün Eşiğine Getiren Bir Konumlandırma Boşluğunun Hikayesi

FEATURES
Al Ittihad
Premier Lig
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Fabinho
M. Diaby
Suudi Arabistan
Almanya
Fas
Brezilya
Fransa

"El-Amid" yeni sezonda birçok zorlukla karşı karşıya

"Şimdi bunu düşünmeyeceğim", Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wiessing, AFC Şampiyonlar Ligi Elit play-off maçında el-Cezire'yi 4-1 mağlup ettikten sonra bu kısa sözlerle takım taraftarlarının endişesini artırdı.

Wiessing'in sözleri, mevcut yaz transfer döneminde yeni transferler yapma ihtimaline yanıt olarak geldi ve eğer bu bir gerçekse, "Kaplanlar" kalesi için felaket olabilecek bir sezona işaret ediyor.

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  • Mekânsal boşluk İttihad'ın sezonunu yutuyor

    Ittihad'ın kadrosu belki de kötü görünmüyor; savunma ve hücum hatlarında bol miktarda oyuncuya sahip. Ancak bu ikisi arasında orta sahada göz ardı edilemeyecek, hiçbir şekilde görmezden gelinemeyecek belirgin bir boşluk bulunuyor.

    Ittihad, yeni sezona geçen sezon kadrosunda yer alan 3 orta saha oyuncusundan yoksun olarak girdi. Bunlar, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Brezilyalı Fabinho ile uzun süreli sakatlıklar yaşayan Malili Mamadou Doumbia ve Hamed el-Ghamdi.

    Buna ek olarak, bir diğer orta saha oyuncusu Faisal el-Ghamdi de Neom kulübüne transfer olmaya yaklaştı ve böylece takımın orta sahasından ayrılan son isim olacak.

    Bunun yerine Ittihad, Almeria'dan Senegalli Dion Lopy ile Feiha'dan Rakan el-Kaabi'yi kadrosuna katmayı başardı; ayrıca takımın aynı mevkiye yeni bir yabancı oyuncu transfer etme isteğine dair teyitler mevcut ki bu vazgeçilmez bir gereklilik.

    Rakan el-Kaabi'yi kadrosuna katmasına rağmen Vissing, ilk resmi maçında orta sahada Dion Lopy'nin yanında genç oyuncu Ferha el-Şamrani'ye güvendi. İyi bir maç çıkarmasına rağmen yaşının getirdiği bir miktar tecrübesizlik gösterdi; hatta erken bir dakikada sarı kart bile gördü.

    Bu doğal atılganlık, daha zorlu maçlarda "Kaplanlar"a pahalıya patlayabilir; bu da Lopy ve Cezayirli Hossam Aouar'ın yanında ilk 11'de yer alacak yeni bir orta saha oyuncusu bulmayı zorunlu kılıyor.

    İstenen bu yeni transferin amacı yalnızca ilk 11'de oynamak değil, aynı zamanda kadroda derinlik sağlamak; olması muhtemel bir durumda Dion Lopy'nin yokluğunu telafi edebilmek. Zira başka bir oyuncu transfer edilmeden onun yokluğu, işleri çok daha zorlaştıracaktır.

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  • Al-Ittihad kanadını mı kıracak?

    Birkaç gün öncesine kadar İttihad, Fransız Moussa Diaby, Hollandalı Steven Bergwijn, Portekizli Roger Fernandez'in yanı sıra Mervan es-Sahafi ve Abdurrahman el-Abud gibi oyuncuların varlığıyla kanat mevkiinde net bir sayısal zenginliğe sahipti.

    Ancak bu bolluk kaybolmaya başladı; Roger Fernandez'in maruz kaldığı ve sezonunu bitirme noktasına getiren ciddi ön çapraz bağ sakatlığı ile birlikte, Fransız yıldız Moussa Diaby'nin de Inter Milan ya da Bayer Leverkusen'e gitme ihtimali gündeme geldi.

    Diaby, İttihad taraftarlarından geniş çaplı eleştirilere maruz kalabilir; ancak El-Cezire maçında ortaya koyduğu performans, kalitesini ve teknik direktörün yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebildiği anda fark yaratma kabiliyetini teyit etti.

    Diaby'nin ayrılığı, İttihad'ın kanadını kırık bırakacak; çünkü Roger Fernandez'in ardından takımdan eksik olacak ikinci sağ kanat olacak ve böylece genç Mervan es-Sahafi kendini o cephede yalnız bulacak.

    Bu nedenle Fransız kanat oyuncusunun, diğer tarafta Hollandalı Steven Bergwijn ile birlikte kalması ve Mervan es-Sahafi, Abdurrahman el-Abud ve Ahmed el-Gamdi gibi güçlü alternatiflerin varlığı, kadroda daha fazla derinlik sağlayacak ve takıma birçok güçlü çözüm sunacaktır.

  • En-Nesyri: nihai cevap mı?

    Diaby, İttihad'dan ayrılabilecek tek oyuncu değil; özellikle hücum hattından. Ayrılacaklar listesinde, Fessing'in yeteneklerine ikna olmadığına dair bazı raporlar ışığında Faslı forvet Youssef En-Nesyri de yer alabilir.

    El-Cezire filelerine giden dördüncü golü hazırlamasına rağmen, Faslı forvet istenilen seviyede görünmedi. Bu durum, ayrılığına dair konuşmaların yeniden gündeme gelmesini güçlendiriyor ve bu konu daha fazla ertelenemez.

    En-Nesyri'nin ayrılması halinde İttihad'ın yeni bir forvetle anlaşması gerekecek. Bu ise Avrupa liglerinde yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken zor olacak.

    Bazıları hücumun merkezinde Salih el-Şehri ve Nijeryalı George Ilenikhena ikilisiyle yetinmeyi düşünebilir. Ancak bu senaryo son derece hayalperest görünüyor ve buna güvenilmesi halinde İttihad'ın sezonunu mahvedebilir.

    El-Şehri'nin büyük bir tecrübeye sahip olduğu doğru, ancak uzun süredir sahalardan uzak kalması ve tekrarlayan sakatlıkları, ona ister ilk on birde bir forvet ister yedek olarak güvenmeyi bir tür kumar haline getiriyor.

    Aynı zamanda, özellikle tecrübesinin azlığı ve İttihad çapında bir takımın hücum sorumluluğunu doğrudan ona yüklemenin zorluğu göz önüne alındığında, Ilenikhena'ya tek başına bel bağlanamaz; hele geçen sezonun büyük bölümünde takımdan uzak kaldıktan sonra.

    Daha da tehlikelisi, bazı Avrupa kulüplerinin hizmetlerinden yararlanma isteği nedeniyle Ilenikhena'nın kendisi de İttihad'dan ayrılabilir. Bu da, En-Nesyri'nin ayrılmaması halinde bile, İttihad'ın yeni sezondaki durumunu daha da zorlaştıracak.

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  • Gizli açık

    Bu eksiklikler herkes için apaçık ortada, ancak Ittihad'ın kadrosunda gizli kalan bir başka açık daha var: Sağ bek mevkii. Üstelik Suudi kulübünün kadrosunda bu mevkide görev yapan 3 oyuncu bulunmasına rağmen.

    Mühennid eş-Şınkiti, Suudi Ligi'nin en iyi kanat beklerinden biri olsa da, daha çok hücum yönüyle öne çıkıyor; buna karşılık arkasında rakip kulüplerin faydalanabileceği geniş boşluklar bırakıyor.

    Ancak en büyük sorun, tıpkı Cezire karşısında olduğu gibi, Şınkiti'nin kendisinin sahada olmadığı zaman ortaya çıkıyor. O maçta Feysing, onun yedeği Ahmed el-Cileydan'ı oyuna sürmedi; bunun yerine Sırp defans oyuncusu Jan-Carlo Simić'i bu mevkide denemeye çalıştı.

    Simić, Cezire'nin kanat oyuncusu Milson'un tehlikesini durdurmayı başaramadı ve el-Cileydan oyuna girmeden önce herkes, Feysing'in onu neden sahaya sürmediğinin sebebini anladı: Ceza sahasının sınırında ölümcül bir hataya mal olan atılganlığı ve pervasızlığı.

    Bu pervasızlık, el-Cileydan'ın geçen sezonki de öne çıkan özelliğiydi; hatta Harameyn'in Hizmetkârı Kupası son 16 turundaki Nasr karşılaşmasında yaptığı felaket bir müdahalenin ardından kırmızı kart bile görmüştü.

    Üçüncü yedek Fevvaz es-Sukur da savunma yönünde bariz bir sorun yaşıyor. Bu durum, güçlü maçlarda bu tarafı güvence altına almayı neredeyse imkânsız bir görev haline getiriyor ve Ittihad'a çok pahalıya patlayabilir.

  • Federasyona mesaj: Kapıyı kapat!

    Bütün bu hususlar, İttihad yönetiminin bu yaz döneminde en büyük görevinin, temel oyuncularından herhangi birinin ayrılmasının önüne geçmek, hatta yeterli sayıda oyuncu bulunmaması durumunda yedeklerin bile gitmesini engellemek olduğunu teyit ediyor.

    "El-Amid"in orta saha krizi, esasen Fabinho gibi oyuncularından vazgeçilmesiyle ve sakatlıkların da eş zamanlı yaşanmasıyla başladı; dolayısıyla bu durumun kanatlar ve santrfor gibi diğer mevkilere de sıçramaması gerekiyor.

    Tüm yıldızları elde tuttuktan sonra İttihad yönetiminin, sezon ortasında takımın kalitesini artırmak için yeni transferler yapmaya hazırlanmakla birlikte, orta sahaya en az bir transferle takımı takviye etmesi gerekecek.

    Bu, İttihad'ın geçen sezon yaşanan felaket niteliğindeki sezondan uyanmak ve özellikle Suudi Arabistan Ligi ile AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupalarında iyi sonuçlar elde etmek istemesi durumunda geçerli.

    Uygun yedekler transfer etmeden yıldızlardan vazgeçmek ya da daha düşük kaliteli yedekler getirmek ise aynı hataları tekrarlayıp yeni sonuçlar beklemekten başka bir anlama gelmeyecektir ki bu kesinlikle gerçekleşmeyecek bir durumdur.

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