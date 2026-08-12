Ittihad'ın kadrosu belki de kötü görünmüyor; savunma ve hücum hatlarında bol miktarda oyuncuya sahip. Ancak bu ikisi arasında orta sahada göz ardı edilemeyecek, hiçbir şekilde görmezden gelinemeyecek belirgin bir boşluk bulunuyor.

Ittihad, yeni sezona geçen sezon kadrosunda yer alan 3 orta saha oyuncusundan yoksun olarak girdi. Bunlar, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Brezilyalı Fabinho ile uzun süreli sakatlıklar yaşayan Malili Mamadou Doumbia ve Hamed el-Ghamdi.

Buna ek olarak, bir diğer orta saha oyuncusu Faisal el-Ghamdi de Neom kulübüne transfer olmaya yaklaştı ve böylece takımın orta sahasından ayrılan son isim olacak.

Bunun yerine Ittihad, Almeria'dan Senegalli Dion Lopy ile Feiha'dan Rakan el-Kaabi'yi kadrosuna katmayı başardı; ayrıca takımın aynı mevkiye yeni bir yabancı oyuncu transfer etme isteğine dair teyitler mevcut ki bu vazgeçilmez bir gereklilik.

Rakan el-Kaabi'yi kadrosuna katmasına rağmen Vissing, ilk resmi maçında orta sahada Dion Lopy'nin yanında genç oyuncu Ferha el-Şamrani'ye güvendi. İyi bir maç çıkarmasına rağmen yaşının getirdiği bir miktar tecrübesizlik gösterdi; hatta erken bir dakikada sarı kart bile gördü.

Bu doğal atılganlık, daha zorlu maçlarda "Kaplanlar"a pahalıya patlayabilir; bu da Lopy ve Cezayirli Hossam Aouar'ın yanında ilk 11'de yer alacak yeni bir orta saha oyuncusu bulmayı zorunlu kılıyor.

İstenen bu yeni transferin amacı yalnızca ilk 11'de oynamak değil, aynı zamanda kadroda derinlik sağlamak; olması muhtemel bir durumda Dion Lopy'nin yokluğunu telafi edebilmek. Zira başka bir oyuncu transfer edilmeden onun yokluğu, işleri çok daha zorlaştıracaktır.