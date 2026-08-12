Diaby, İttihad'dan ayrılabilecek tek oyuncu değil; özellikle hücum hattından. Ayrılacaklar listesinde, Fessing'in yeteneklerine ikna olmadığına dair bazı raporlar ışığında Faslı forvet Youssef En-Nesyri de yer alabilir.
El-Cezire filelerine giden dördüncü golü hazırlamasına rağmen, Faslı forvet istenilen seviyede görünmedi. Bu durum, ayrılığına dair konuşmaların yeniden gündeme gelmesini güçlendiriyor ve bu konu daha fazla ertelenemez.
En-Nesyri'nin ayrılması halinde İttihad'ın yeni bir forvetle anlaşması gerekecek. Bu ise Avrupa liglerinde yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken zor olacak.
Bazıları hücumun merkezinde Salih el-Şehri ve Nijeryalı George Ilenikhena ikilisiyle yetinmeyi düşünebilir. Ancak bu senaryo son derece hayalperest görünüyor ve buna güvenilmesi halinde İttihad'ın sezonunu mahvedebilir.
El-Şehri'nin büyük bir tecrübeye sahip olduğu doğru, ancak uzun süredir sahalardan uzak kalması ve tekrarlayan sakatlıkları, ona ister ilk on birde bir forvet ister yedek olarak güvenmeyi bir tür kumar haline getiriyor.
Aynı zamanda, özellikle tecrübesinin azlığı ve İttihad çapında bir takımın hücum sorumluluğunu doğrudan ona yüklemenin zorluğu göz önüne alındığında, Ilenikhena'ya tek başına bel bağlanamaz; hele geçen sezonun büyük bölümünde takımdan uzak kaldıktan sonra.
Daha da tehlikelisi, bazı Avrupa kulüplerinin hizmetlerinden yararlanma isteği nedeniyle Ilenikhena'nın kendisi de İttihad'dan ayrılabilir. Bu da, En-Nesyri'nin ayrılmaması halinde bile, İttihad'ın yeni sezondaki durumunu daha da zorlaştıracak.