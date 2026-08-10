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Roshn Scouting: Al Ahli'nin gemisi Yayısle duvarına çarpıyor ve acil bir ihtiyaç!

FEATURES
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
M. Jaissle
Suudi Arabistan
Almanya

"Er-Raki"yi ne bekliyor?

Alman Matthias Jaissle'nin birkaç gün önce Suudi Al Ahli'den ayrılması sıradan bir teknik değişiklik değildi; aksine yaz transfer döneminde "Er Raki" içinde yaşananlara dair pek çok soru işaretinin kapısını aralayan bir zamanlamada geldi.

Kulüp, kadrosunu güçlendirmek için güçlü bir hamle yaptı ve sezon başlamadan önce endişe kaynağı olan mevkileri büyük ölçüde başarıyla giderdi; ancak bu projeyi yönetmesi gereken teknik direktör, istenen parçaların büyük çoğunluğunun elinin altında hazır olduğu anda ayrılmaya karar verdi.

İşin ilginç yanı, Al Ahli transfer dönemine gelişigüzel girmedi; aksine geçen sezon ortaya çıkan zayıf noktaları gidermek için net bir yönde hareket etti ve Jaissle teknik önceliklerin belirlenmesinde temel bir parçaydı.

Piyasanın kapanmasıyla birlikte en önemli soru ortaya çıktı: Teknik direktörün ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu karşılandıysa, son neden bu kadar hızlı geldi?

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    Riyad Mahrez'in ayrılığı, Al Ahly'nin yaz döneminde karşılaştığı en önemli zorluklardan biriydi; özellikle de Cezayirli yıldızın hücum düzeninin temel bir unsuru olması ve dolayısıyla kulübün onun teknik etkisinin bir bölümünü telafi edebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyması sebebiyle.

    Portekizli Francisco Trincao ile yapılan anlaşma, Al Ahly'ye birden fazla mevkide oynayabilen ve kanatlardan tehlike yaratma kabiliyetine sahip yeni bir hücum seçeneği kazandırdı; böylece kendisi transfer döneminde takıma katılan en önemli parçalardan biri hâline geldi.

    Dolayısıyla, sezon başlamadan önce Jaissle'ı meşgul edebilecek en önemli sorunlardan biri artık yeni çözümlere kavuştu. Bu da onun ayrılığını daha tartışmalı hâle getiriyor; çünkü kulüp onu takviyesiz bırakmadı, aksine fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olacak yeni unsurlar sağlamaya çalıştı.

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  • Speerstein ve Sidibe: Al Ahly savunma göbeğine takviye yapıyor

    Al Ahli'nin hamleleri hücum hattıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda orta saha ve savunma hattına da uzandı; bunlar takımın açıkça takviye etmeye ihtiyaç duyduğu iki mevkiydi.

    Orta sahada, Ermeni Edouard Spertsyan'ın transferi Al Ahli'ye önemli bir teknik katkı sağladı; özellikle takımın fark yaratabilecek ve sistemin oyun kuruluşu ile hücuma geçişte daha fazla seçeneğe sahip olmasını sağlayacak bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu düşünülürse.

    Savunma hattında ise Al Ahli, savunma seçeneklerini artırmak ve takım içindeki rekabet seviyesini yükseltmek amacıyla Abou Bakr Sidibé ile anlaştı; bunun yanında ön libero mevkisini takviye etmek için gelen Nayef Mesud da kadroya katıldı.

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    Bütün bu hamlelere bakıldığında, Al Ahli'nin yaşadığı sorunların çoğuna çözüm bulmayı başardığı söylenebilir; bu da Jaissle'nin bu dönemde ayrılışını daha da tuhaf kılıyor, çünkü teknik direktör henüz başlamamış bir projeyi geride bırakmadı, aksine halihazırda net bir yeniden yapılanma sürecinden geçmiş bir takımdan uzaklaştı.


  • Eksik parça: sağ bek

    Tüm bu hamlelere rağmen, Ahly içinde en net krizi temsil eden tek bir mevki geride kaldı; o da sağ bek mevkisiydi.

    Özellikle yerel ve kıtasal şampiyonluklar için verilen mücadelenin, tüm mevkilerde birden fazla çözüme sahip bir kadro gerektirdiği ve sakatlıklar ya da form düşüşü durumunda tek bir oyuncuya veya tek bir seçeneğe bel bağlamamayı zorunlu kıldığı düşünüldüğünde, bu mevki tam olarak açık bir takviyeye ihtiyaç duyuyordu.

    Dolayısıyla sağ bek, transfer sezonu kapanmadan önce çözüme kavuşturulması gereken en öne çıkan teknik dosya olarak değerlendirilebilirdi; ancak aynı zamanda takımı diğer hatlarda çözümsüz bırakacak bir kriz de değildi.

    İşte tam burada Jaissle'nin hikayesindeki büyük çelişki ortaya çıkıyor; zira Ahly, sezon boyunca gerçek bir kriz oluşturabilecek ihtiyaçların büyük bölümünü gidermeyi başardı, buna karşın tek bir mevki takviyeye muhtaç kaldı, ta ki teknik direktör ayrılmaya karar verip projeyi son derece hassas bir aşamada bırakana dek.

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    Al Ahly krizleri çözüyor: Yayisle ayrılıyor

    Nihai tablo adeta bir futbol paradoksunu andırıyor: Ahly, zayıf noktalarını gidermek için transfer piyasasında harekete geçerken, bu değişikliklerden faydalanarak takımı yeni sezonda çalıştırması beklenen teknik direktör ayrıldı.



    Yönetimin artık kararın sonuçlarıyla hızla yüzleşmekten başka çaresi yok; çünkü mesele yalnızca transferleri tamamlamak değil, aynı zamanda sıfır noktasına dönmek yerine yeni oyuncuları sisteme adapte edebilecek ve üzerine inşa edebilecek bir teknik direktör seçmekle ilgili.

    Sağ bek mevkii, Ahly'nin tablosunda tamamlanmamış tek parça olarak kalmaya devam ediyor. Ancak en büyük soru artık eksik transferle ilgili değil; Jaissle'nin, takımı tam da istediği görünüme en çok yaklaştığı anda neden ayrıldığıyla ilgili.

    Peki Jaissle, sorunun sadece yeni bir oyuncuya ihtiyaç duyan bir mevkiden çok daha büyük olduğunu mu düşünüyordu? Yoksa Alman teknik adam, en zorlu yolculuk başlamadan gemiyi terk etmeye gerçekten karar mı verdi?

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