Alman Matthias Jaissle'nin birkaç gün önce Suudi Al Ahli'den ayrılması sıradan bir teknik değişiklik değildi; aksine yaz transfer döneminde "Er Raki" içinde yaşananlara dair pek çok soru işaretinin kapısını aralayan bir zamanlamada geldi.

Kulüp, kadrosunu güçlendirmek için güçlü bir hamle yaptı ve sezon başlamadan önce endişe kaynağı olan mevkileri büyük ölçüde başarıyla giderdi; ancak bu projeyi yönetmesi gereken teknik direktör, istenen parçaların büyük çoğunluğunun elinin altında hazır olduğu anda ayrılmaya karar verdi.

İşin ilginç yanı, Al Ahli transfer dönemine gelişigüzel girmedi; aksine geçen sezon ortaya çıkan zayıf noktaları gidermek için net bir yönde hareket etti ve Jaissle teknik önceliklerin belirlenmesinde temel bir parçaydı.

Piyasanın kapanmasıyla birlikte en önemli soru ortaya çıktı: Teknik direktörün ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu karşılandıysa, son neden bu kadar hızlı geldi?