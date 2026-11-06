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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
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Roshn Elit Ligi: Riyad derbisi, zirve ile dibin karşılaşması ve Hilal'in onuncu haftada dönüşü

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 - Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 - Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Ansar U21 - Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 - Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Suudi Arabistan

Çekişmeli maçlar bekleniyor

Joy Elit Ligi'nin (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) onuncu haftasında, ister zirve için yarışan takımlar açısından ister küme düşmekten kurtulmak açısından olsun, pek çok heyecanlı maç gerçekleşecek.

Onuncu hafta, Joy Elit Ligi'ndeki eleme turlarına giden yolun yarısını tamamlayacak. Lig aşaması 20 haftadan oluşuyor; ardından çeyrek final turuna götürecek olan play-off aşamasına geçilecek.

  • Jupiler Pro League'in onuncu haftası maçları

    Onuncu haftanın maçları 7 Kasım Cumartesi günü başlıyor. İlk olarak Ahud ile Tedamun, Abha'daki Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ardından El-Halic, şampiyon El-Hazm'a konuk olacak.

    Onuncu haftanın ilk günü, Nasr'ın başkent Riyad'daki stadında Riyad takımını ağırlayacağı derbi maçıyla sona erecek.

    İkinci gün, yani 8 Kasım Pazar, çok daha hararetli olacak. Hilal, başkent Riyad'daki Prenses Nora Üniversitesi Stadı'nda Damak'ı ağırlayarak sahalara geri dönecek.

    Feth, Rass'ta El-Hulud'a ağır bir konuk olacak. El-Uruba ile Kadisiye, Cevf Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Neom ise Tebük'teki El-Vatani Kulübü Stadı'nda El-Vatan'ı ağırlayacak.

    Puan durumunun lideri İttihad, zirve ile dibin karşılaşmasında, son sırada yer alan Ensar'a konuk olacak. Maç Medine'deki Abasko Stadı'nda oynanacak. Ehli ise haftanın zirve maçında İttifak'ı ağırlayacak.

    Hafta, 9 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Necme ile Vahda, Uneyze'deki Eğitim Müdürlüğü Stadı'nda karşılaşacak. Teavun ile El-Cebelin ve Faysali ile Feyha maçları ise 18 Aralık'a ertelendi.

  • Al-Nassr, Riyad derbisine çıkıyor

    Hiç şüphesiz, bu haftanın en çetin karşılaşmalarından biri, pazar günü "El-Alemi" Stadı'nda Nasr ile Riyad'ı bir araya getirecek olan ve Suudi Arabistan başkentinin derbilerinden biri olan mücadele olacak.

    Nasr, son iki haftadaki olumlu sonuçlarının verdiği coşkuyla derbiye çıkıyor; önce Kadisiye'yi 2-1 mağlup etti, ardından Halic'i iki golle ve kalesinde gol görmeden geçti.

    "El-Alemi" puan cetvelinin üst yarısına dönmeyi başardı; puanını 13'e yükseltti. Bu puanları 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetten topladı ve dokuzuncu sırada yer alıyor.

    Ne var ki Nasr, bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nde dikkat çekici bir performans sergileyen Riyad'ın gerisinde kalıyor.

    Riyad, 8 maç boyunca yalnızca tek bir yenilgi aldı; bu da ilk haftada Vahda karşısında yaşandı. Ardından iki kez berabere kaldı ve 5 maç kazandı; bu galibiyetlerin sonuncusu geçen hafta şampiyon unvanını taşıyan Hazm karşısında geldi.

    Bu dikkat çekici sonuçlar Riyad'ı 17 puanla puan cetvelinin beşinci sırasına taşıdı; lider İttihad'ın yalnızca 6 puan gerisinde ve İttihad bir maç fazla oynadı.

  • Hilal, Damac maçında geri dönüş yapıyor

    Bu haftanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Hilal'in geçen hafta Tadamon maçının ertelenmesi nedeniyle sahaya çıkamamasının ardından, Suudi Arabistan'ın başkentinde Damak ile karşılaşarak yeniden mücadele edecek olmasıdır.

    Bu erteleme, Hilal'in puan durumunda büyük ölçüde gerilemesine yol açtı; 4 galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiden topladığı 14 puanla sekizinci sırada yer alıyor ve bir ertelenmiş maçı bulunuyor.

    Ancak bu ertelemeden önce bile Hilal en iyi seviyesini sergileyemiyordu; Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'ndeki son 3 maçının 2'sinde, son oynadığı Fetih maçı dahil olmak üzere berabere kaldı.

    Hilal, Damak maçında olumlu sonuçlarına geri dönmek için bir fırsat bulabilir; özellikle de konuk ekibin Joy Elit Ligi'nin bu sezonunda büyük sıkıntılar yaşadığı göz önüne alındığında.

    Damak, Joy Elit Ligi puan durumunda 6 puanla on dokuzuncu sırada yer alıyor ve sahibini Bölgeler Ligi'ne düşüren yirmi birinci sıradaki Tadamon'un yalnızca iki puan önünde bulunuyor.

    Damak 4 maçta yenilgi, buna karşılık 3 beraberlik aldı; yalnızca tek bir galibiyet elde etti ve ilginç olan, bunun turnuvanın geçen sezonki şampiyonu Hazm karşısında gelmesidir.

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  • Al-Ittihad ve Al-Ansar: zirve ile dibin karşılaşması

    O haftanın en ilginç karşılaşmalarından biri, pazar günü Medine'deki Abasko Meydanı Stadı'nda lider İttihad ile son sırada yer alan Ensar'ı karşı karşıya getirecek zirve ile dip mücadelesi olacak.

    İttihad, geleneksel komşusu ve rakibi Ehli karşısında kazanmaya çok yaklaştığı ateşli bir derbiden geliyor; ancak maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü yedi.

    İttihad'ın yenilgisiz kaldığı doğru, ancak Ehli ile yaşanan beraberlik, ikinci haftadan sekizinci haftaya kadar 7 maç boyunca süren galibiyet serisini durdurdu.

    "Kaplanlar" 23 puanla liderlik koltuğunda otururken, bir sonraki rakibi ve puan cetvelinin son sırasında yalnızca 2 puanla yer alan Ensar ile arasında tam 21 puanlık fark bulunuyor.

    İttihad şu ana kadar hiçbir yenilgi almazken, Elit Joy Ligi'nin bu sezonunda tek galibiyet alamayan takım Ensar oldu; oynadığı 7 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.

    Ayrıca Ensar, 21 yaş altı Suudi Ligi'nin bu sezonundaki en kötü hücum hattına sahip; yalnızca 3 gol kaydederek Vatan ve Uhdud ile eşit durumda.

    Bu zayıf hücum hattı, Elit Joy Ligi'nin bu sezonundaki en güçlü savunma hattıyla karşı karşıya gelecek; İttihad şu ana kadar kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

  • Al Ahli - Ettifaq: Haftanın zirve mücadelesi

    Eğer bu haftanın zirve mücadelesi olarak adlandırılabilecek bir maç varsa, hiç şüphesiz bu, pazar günü Cidde ekibinin stadında Ahli ile Ettifak'ı karşı karşıya getirecek olan maç olacaktır.

    Ahli bu maça, Cidde derbisinde kesin bir mağlubiyetten kurtularak çıkıyor. Geçen hafta oynanan karşılaşmada maçın uzun bir bölümünde skorda geride kalmasının ardından Ittihad ile son dakika golüyle berabere kaldı.

    Bu son dakika beraberliği, Ahli'yi Roshn Suudi Pro Ligi'nin bu sezonunda yenilgisiz tutmaya devam etti, ancak aynı zamanda onu zirve için Ittihad ile rekabet etmekten de mahrum bıraktı. Takım, 19 puanla ikinci sırada, "Lider"in 4 puan gerisinde yer aldı.

    Ateşli bir derbiden çıktıktan sonra Ahli, son derece çetin bir maçla randevulaşacak; özellikle de en güçlü hücum hattına sahip olan Ettifak, ondan daha fazla gol atan tek takım olduğu için. Gol sayısı 30'a karşı 22.

    Buna rağmen Ettifak en iyi seviyesini sergileyemiyor; sonuçlarda belirgin bir istikrarsızlık yaşıyor. 5 galibiyet elde ettiği dönemde buna karşılık 4 mağlubiyet aldı; bunların 2'si son 3 haftada geldi.

    Ancak Dammam'dan gelen takım geçen hafta kendine geldi; Ensar'ı 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve puan cetvelinde altıncı sıraya yerleşti.

    Bu da şu anlama geliyor: Ettifak, Ahli'ye ilk yenilgisini tattırmayı başarması halinde puanını 18'e yükseltecek ve ondan yalnızca bir puan geride olacak; bu da onu güçlü bir şekilde yeniden yarışa döndürecek.

  • Jwai Elit Ligi'nde en iyi ve en kötü

    Genel olarak, bu sezonki Roshn Suudi Pro Ligi'nde hiç mağlubiyet almayan tek takımların İttihad ve Ahli olduğu söylenebilir; aralarında oynanan derbi maçında da berabere kalmışlardı.

    Buna karşılık, bu sezon hiç galibiyet elde edemeyen tek takım El-Ensar oldu; 5 maçta mağlubiyet alıp 2 kez berabere kalan takım, 2 puanla puan durumunun son sırasında yer alıyor.

    El-İttifak ise bu sezonun hücumda en güçlü takımı olmaya devam ediyor; 30 gol kaydetti. İttihad ise yalnızca 4 gol yiyerek en güçlü savunma hattına sahip.

    Bireysel düzeyde ise Ahli'nin yıldızı Musa Adem, Cidde derbisinde geleneksel komşu ve ezeli rakip İttihad'a attığı son dakika golünün ardından 9 golle bu sezonki Roshn Suudi Pro Ligi'nin gol kralı oldu.

    Ahli'nin genç yıldızı, El-İttifak oyuncusu Muhammed el-İsa ile Fetih'in Yeşil Burun'dan gelen forveti Jefferson Ramos'un önünde yer alıyor; her ikisi de 8 gol kaydetti.