Roshn Elit Ligi: Riyad derbisi, zirve ile dibin karşılaşması ve Hilal'in onuncu haftada dönüşü

Hiç şüphesiz, bu haftanın en çetin karşılaşmalarından biri, pazar günü "El-Alemi" Stadı'nda Nasr ile Riyad'ı bir araya getirecek olan ve Suudi Arabistan başkentinin derbilerinden biri olan mücadele olacak.

Nasr, son iki haftadaki olumlu sonuçlarının verdiği coşkuyla derbiye çıkıyor; önce Kadisiye'yi 2-1 mağlup etti, ardından Halic'i iki golle ve kalesinde gol görmeden geçti.

"El-Alemi" puan cetvelinin üst yarısına dönmeyi başardı; puanını 13'e yükseltti. Bu puanları 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetten topladı ve dokuzuncu sırada yer alıyor.

Ne var ki Nasr, bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nde dikkat çekici bir performans sergileyen Riyad'ın gerisinde kalıyor.

Riyad, 8 maç boyunca yalnızca tek bir yenilgi aldı; bu da ilk haftada Vahda karşısında yaşandı. Ardından iki kez berabere kaldı ve 5 maç kazandı; bu galibiyetlerin sonuncusu geçen hafta şampiyon unvanını taşıyan Hazm karşısında geldi.

Bu dikkat çekici sonuçlar Riyad'ı 17 puanla puan cetvelinin beşinci sırasına taşıdı; lider İttihad'ın yalnızca 6 puan gerisinde ve İttihad bir maç fazla oynadı.