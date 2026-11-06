Roshn Elit Ligi: Riyad derbisi, zirve ile dibin karşılaşması ve Hilal'in onuncu haftada dönüşü

Eğer bu haftanın zirve mücadelesi olarak adlandırılabilecek bir maç varsa, hiç şüphesiz bu, pazar günü Cidde ekibinin stadında Ahli ile Ettifak'ı karşı karşıya getirecek olan maç olacaktır.
Ahli bu maça, Cidde derbisinde kesin bir mağlubiyetten kurtularak çıkıyor. Geçen hafta oynanan karşılaşmada maçın uzun bir bölümünde skorda geride kalmasının ardından Ittihad ile son dakika golüyle berabere kaldı.
Bu son dakika beraberliği, Ahli'yi Roshn Suudi Pro Ligi'nin bu sezonunda yenilgisiz tutmaya devam etti, ancak aynı zamanda onu zirve için Ittihad ile rekabet etmekten de mahrum bıraktı. Takım, 19 puanla ikinci sırada, "Lider"in 4 puan gerisinde yer aldı.
Ateşli bir derbiden çıktıktan sonra Ahli, son derece çetin bir maçla randevulaşacak; özellikle de en güçlü hücum hattına sahip olan Ettifak, ondan daha fazla gol atan tek takım olduğu için. Gol sayısı 30'a karşı 22.
Buna rağmen Ettifak en iyi seviyesini sergileyemiyor; sonuçlarda belirgin bir istikrarsızlık yaşıyor. 5 galibiyet elde ettiği dönemde buna karşılık 4 mağlubiyet aldı; bunların 2'si son 3 haftada geldi.
Ancak Dammam'dan gelen takım geçen hafta kendine geldi; Ensar'ı 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve puan cetvelinde altıncı sıraya yerleşti.
Bu da şu anlama geliyor: Ettifak, Ahli'ye ilk yenilgisini tattırmayı başarması halinde puanını 18'e yükseltecek ve ondan yalnızca bir puan geride olacak; bu da onu güçlü bir şekilde yeniden yarışa döndürecek.