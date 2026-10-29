Cidde derbisi, deniz derbisi ya da zirve derbisi, adına ne derseniz deyin; bu, içinde bulunduğumuz sezonda şu ana kadar Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin iki şampiyonunu karşı karşıya getiren derbidir.

İçinde bulunduğumuz sezonun başından itibaren Cidde şehrinin iki kutbu, Joy Elit Ligi'nin zirvesi için rekabet etti ve şimdi bu rekabetin yüz yüze yaşanacağı an geldi; pazar günü İttihad'ın sahasında karşı karşıya gelecekler.

İttihad derbiye en iyi halinde giriyor; nasıl girmesin ki, ilk haftada Damak takımı karşısında alınan golsüz beraberliğin ardından son 7 maçını üst üste kazanmayı başardı.

O günden bu yana "Amid" 7 maç oynadı ve hepsini kazandı. Oyuncuları, neredeyse her maçta iki gol ortalamasıyla 15 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü ve en güçlü savunma hattının sahibi oldu.

22 puan, İttihad'ı zirveye yerleştiriyor; ikinci sıradaki Ahli'nin 4 puan önünde. Bu da demek oluyor ki derbinin sonucu ne olursa olsun zirveden inmeyecek, ancak kazanması halinde komşusu ve geleneksel rakibiyle arasındaki farkı 7 puana çıkarabilir.

Ahli de iyi bir sezon geçiriyor; İttihad'la birlikte Joy Elit Ligi'nde şu ana kadar hiç yenilgi almayan tek takım.

Ancak Ahli'nin sezonunu bozan ve onu İttihad'ın gerisine düşüren şey, beraberliklerin fazlalığı oldu. Takım 3 kez berabere kaldı ve bunların hepsi son 6 maçta gerçekleşti; bir maçı kazanıp diğerinde berabere kaldı.

Fakat Ahli, hücum hattında İttihad'a açık bir üstünlük sağlıyor; 21 gol kaydetti, bu da maç başına 3 gole yaklaşan bir ortalama anlamına geliyor. 28 gol kaydeden İttifak'ın ardından ikinci en güçlü hücum hattının sahibi.

Belirtmekte fayda var ki iki takım geçen sezon bir kez karşılaşmıştı; bu, üçüncü haftada Cidde'deki Ahli sahasında gerçekleşmiş ve 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.