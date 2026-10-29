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Roshn Elit Ligi: Cidde derbisi zirve yarışını belirleyecek, Hilal dokuzuncu haftada yok

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 - Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 - Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 - Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Suudi Arabistan

Beklenen heyecanla dolu bir hafta

Joy Elit Ligi'nde (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) dokuzuncu haftanın başlamasıyla birlikte daha fazla heyecanın vakti geldi. Bu hafta, sezonun en kızışan maçlarından birine sahne olacak.

Joy Elit Ligi dokuzuncu hafta maçları önümüzdeki 1 Kasım Pazar günü başlıyor ve çekişmeli, keyifli maçlarla dolu geçecek iki gün boyunca devam ediyor.

  • Hilal, dokuzuncu haftada forma giymeyecek

    Kadisiye, hafta maçlarına pazar günü Nejme'yi Dammam'daki Nahda Kulübü Stadı'nda ağırlayarak başlayacak. Aynı saatte Nasr, Hecer'in Seyhat'teki sahasında Halic'e zorlu bir deplasman konuğu olacak.

    Cebelin, Neom'u Hail'deki Prens Abdülaziz bin Müsaid bin Celevi Stadı'nda ağırlarken, Damak ile Uhdud, Abha'daki Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri 1 No'lu Yedek Stadı'nda karşılaşacak.

    Vahda, Mekke'deki Kral Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda Uruba ile karşılaşacak; Teavun ise Abha'daki Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda Vatan'a zorlu bir deplasman konuğu olacak.

    Günün son maçı ise kapanışın en önemli karşılaşması olacak; İttihad, Cidde derbisinde komşusu ve geleneksel rakibi Ahli'yi ağırlayacak. Bu, haftanın ve belki de tüm sezonun en güçlü maçı olacak.

    İkinci gün, 2 Kasım Pazartesi, Dammam'da İttifak ile Ensar maçıyla başlayacak. Fetih ise Ahsa'daki Meydan Tamvil El-Ula Stadı'nda Faysali ile karşılaşacak.

    Riyad, Suudi başkentindeki Prenses Nura Üniversitesi Stadı'nda rakibi Hazm'ı ağırlayacak; Feyha da Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda rakibi Hulud'u ağırlayacak.

    Buna karşılık, Hilal ile Tedamün'ü Cevf'teki Uruba Kulübü Stadı'nda bir araya getirecek maç ertelendi ve bu karşılaşma önümüzdeki 18 Aralık'ta oynanacak.

  • Deniz derbisi: Zirve mücadelesi Cidde'de belirlenecek

    Cidde derbisi, deniz derbisi ya da zirve derbisi, adına ne derseniz deyin; bu, içinde bulunduğumuz sezonda şu ana kadar Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin iki şampiyonunu karşı karşıya getiren derbidir.

    İçinde bulunduğumuz sezonun başından itibaren Cidde şehrinin iki kutbu, Joy Elit Ligi'nin zirvesi için rekabet etti ve şimdi bu rekabetin yüz yüze yaşanacağı an geldi; pazar günü İttihad'ın sahasında karşı karşıya gelecekler.

    İttihad derbiye en iyi halinde giriyor; nasıl girmesin ki, ilk haftada Damak takımı karşısında alınan golsüz beraberliğin ardından son 7 maçını üst üste kazanmayı başardı.

    O günden bu yana "Amid" 7 maç oynadı ve hepsini kazandı. Oyuncuları, neredeyse her maçta iki gol ortalamasıyla 15 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü ve en güçlü savunma hattının sahibi oldu.

    22 puan, İttihad'ı zirveye yerleştiriyor; ikinci sıradaki Ahli'nin 4 puan önünde. Bu da demek oluyor ki derbinin sonucu ne olursa olsun zirveden inmeyecek, ancak kazanması halinde komşusu ve geleneksel rakibiyle arasındaki farkı 7 puana çıkarabilir.

    Ahli de iyi bir sezon geçiriyor; İttihad'la birlikte Joy Elit Ligi'nde şu ana kadar hiç yenilgi almayan tek takım.

    Ancak Ahli'nin sezonunu bozan ve onu İttihad'ın gerisine düşüren şey, beraberliklerin fazlalığı oldu. Takım 3 kez berabere kaldı ve bunların hepsi son 6 maçta gerçekleşti; bir maçı kazanıp diğerinde berabere kaldı.

    Fakat Ahli, hücum hattında İttihad'a açık bir üstünlük sağlıyor; 21 gol kaydetti, bu da maç başına 3 gole yaklaşan bir ortalama anlamına geliyor. 28 gol kaydeden İttifak'ın ardından ikinci en güçlü hücum hattının sahibi.

    Belirtmekte fayda var ki iki takım geçen sezon bir kez karşılaşmıştı; bu, üçüncü haftada Cidde'deki Ahli sahasında gerçekleşmiş ve 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

  • Et-Teavun, Ehli'nin ikinciliğini tehdit ediyor

    Al Ahli yalnızca Al Ittihad'ın zirvesine yetişmeyi ve ona yaklaşmayı ummakla kalmayacak, aynı zamanda ikinciliğini en yakın takipçisi Al Taawoun'a kaptırmaktan da endişe edecek.

    Al Taawoun, Al Ahli'nin yalnızca 3 puan gerisinde; 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu da kazanması ve "Al Raqi"nin kaybetmesi halinde, bir maçı ertelenmiş olarak, eşit puanla ikinciliğe sıçrayacağı anlamına geliyor.

    Lider Al Ittihad karşısında aldığı yenilgiye rağmen Al Taawoun, geçen haftada toparlanmayı başardı ve Al Ettifaq karşısında 5-1'lik büyük ve sürpriz bir galibiyet elde ederek kendisini güçlü bir şekilde zirve yarışındaki rakipler arasına yerleştirdi.

    Al Ettifaq karşısındaki galibiyet beş golle geldiyse, "Sukkar Al Qassim"in bir galibiyet ve iki mağlubiyetle 3 puana sahip, yirmi ikinci sıradaki Al Watan takımıyla karşılaşacağı maçta işlerin daha kolay olacağına şüphe yok.

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  • Al Nassr: Al Qadisiyah'tan Seyhat'a

    Dokuzuncu hafta maçlarına moral bulmuş olarak çıkan bir diğer takım ise geçtiğimiz hafta sonunda galibiyet nağmesini yeniden yakalayan ve başta geriye düşmesine rağmen El-Kadisiye'yi 2-1 mağlup eden Nasr.

    Nasr'ın sezon başından beri istikrarsız sonuçlardan muzdarip olduğu doğru, ancak El-Kadisiye gibi güçlü bir takım karşısında alınan galibiyet, takımın bu sezon olması gereken seviyeye dönmesi için yeni bir çıkış noktası olabilir.

    Değerli galibiyet, "El-Alemi"nin puanını 10'a yükseltti ve takım 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinde on birinci sırada yer alıyor.

    Nasr'ın bir sonraki görevi de geçen haftakinden pek daha kolay olmayacak; zira Halidž ile karşılaşmak için Sihat'a seyahat etmek zorunda kalacak.

    Halidž'in en iyi seviyesini sergilemediği doğru; nitekim 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetten topladığı yalnızca 8 puanla on beşinci sırada yer alıyor, ancak bu, görevin kolay olacağı anlamına gelmiyor.

  • Jwai Elit Ligi'nde en iyiler ve en kötüler

    Genel olarak, aralarında oynanacak derbi öncesinde Joy Elit Ligi'nin bu sezonunda hiç mağlubiyet almayan tek takımların İttihad ve Ahli olduğunu söylemek mümkün.

    Buna karşılık, bu sezon hiç puan toplayamayan tek takım El-Ahdud oldu; takım 3 maçta mağlup oldu. Ensar ise hiç galibiyet alamama konusunda onunla aynı durumda, ancak 6 maçta 2 beraberlik elde etti.

    El-Ahdud ayrıca Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonunda hiç gol atamayan tek takım.

    Bu sezonun hücumda en güçlü takımı ise 28 golle İttifak olmaya devam ediyor; İttihad ise yalnızca 3 gol yiyerek en güçlü savunma hattına sahip.

    Bireysel düzeyde, İttifak'ın yıldızı Muhammed el-İsa, Joy Elit Ligi'nin bu sezonunun gol kralı olmaya devam ediyor; ancak Ahli'nin yetenekli ismi Musa Adem, 8'er golle onunla bu unvanı paylaşır hale geldi.

    İkiliye yalnızca İttihad'ın forveti Ammar el-Gamidi ile Yeşil Burun'dan gelen Fetih'in yıldızı Jefferson Ramos yaklaşıyor; her ikisi de 7'şer gol atmayı başardı.