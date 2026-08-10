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Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Roshan'da milyonların kaybı: En büyük zarar edenlerin başında En-Nesyri ve Nunez geliyor

FEATURES
Al Hilal
Al Ittihad
D. Nunez
Y. En-Nesyri
Premier Lig
Suudi Arabistan
Uruguay
Fas

<title>Büyük şok</title>

Suudi Roshn Ligi oyuncularının piyasa değerindeki düşüş, artık yalnızca oyuncu değerlendirme sitelerinde görünen rakamlar olmaktan çıktı; özellikle geçtiğimiz yıllarda Suudi kulüplerinin transferi için büyük meblağlar ödediği büyük isimlerin varlığıyla birlikte, üzerinde durulmayı hak eden bir gösterge hâline geldi.

Yeni bir sezonun başlamasıyla birlikte, son güncellemeler ligin bir dizi yıldızının piyasa değerinde dikkat çekici mali kayıpları ortaya koydu. Bunların başında Darwin Nunez ve Youssef En-Nesyri geliyor; ayrıca Mateo Retegui ve Theo Hernandez gibi diğer önemli isimler de bu isimlere ekleniyor.

Bu düşüşler, söz konusu oyuncuların mutlaka daha düşük kaliteli hâle geldiği anlamına gelmiyor; ancak piyasanın onların yaşlarına, seviyelerine ve son dönemdeki performanslarına bakışının değiştiğini yansıtıyor. Buna ek olarak, büyük Avrupa liglerine kıyasla Roshn Ligi'nde oynamanın etkisi de söz konusu.

Bazı yıldızların değeri milyonlarca euro düşerken, Suudi kulüplerinin geçtiğimiz sezonlarda gerçekleştirdiği büyük transferlerden sportif ve yatırım getirisi elde etmeyi ne ölçüde başardığına dair sorular da artıyor.

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    Núñez zirvede: 15 milyon euroluk kayıp

    Hilal forveti Darwin Nunez, piyasa değerinden 15 milyon euro kaybederek güncel değeri yalnızca 20 milyon euroya gerilerken, piyasa değeri en çok düşen oyuncular listesinin başında yer alıyor.

    Bu düşüş, Uruguaylı forveti mercek altına alıyor; özellikle de Hilal'e transferinin, fark yaratma ve hücum hattını sırtlama becerisine dair büyük beklentiler eşliğinde, kulübün son dönemdeki en dikkat çekici transferlerinden biri olması nedeniyle.

    Durum yalnızca Nunez ile sınırlı değil; zira Kadisiye forveti Mateo Retegui, piyasa değerinin 10 milyon euro düşerek 30 milyona gerilemesiyle ikinci sırada yer aldı. Hilal oyuncusu Theo Hernandez ise 8 milyon euro kaybederek değeri 20 milyon euro oldu.

    Böylece bu üçlü tek başına piyasa değerlerinden 33 milyon euro kaybetti; bu rakam, turnuvadaki bazı büyük isimlere darbe vuran düşüşün boyutunu yansıtıyor.

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    El Nesyri ve Diaby: İttihat'ta yeni kayıplar

    İttihad'ın forveti Youssef En-Nesyri, piyasa değeri 5 milyon euro düşerek 17 milyon euroya gerilemesinin ardından en çok değer kaybedenler listesinde yer alıyor.

    En-Nesyri'nin değerindeki düşüş, oyuncunun kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamadığı bir sezonun gölgesinde geldi. Özellikle Faslı forvet, Karim Benzema'nın ayrılığının telafi edilmesi konusunda büyük umutlarla İttihad'a gelmişti; ancak performansı ve önemli maçların birçoğundaki sınırlı etkisi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

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    İttihad oyuncusu Moussa Diaby de 3 milyon euro değer kaybederek güncel değeri 25 milyon euroya geriledi. Ehli oyuncusu Enzo Millot ise yine 3 milyon kaybetti ve değeri 25 milyon euro oldu.

    Liste ayrıca, 3 milyon kaybederek değeri 12 milyon euroya gerileyen Hilal oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ile aynı miktarda düşüş yaşayarak değeri 7 milyon euroya inen Kadisiye oyuncusu Cameron Puertas'ı da kapsıyor.

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    Kayıplar hücumdaki isimler veya büyük kulüplerin oyuncularıyla sınırlı kalmadı; liste, piyasa değeri 5 milyon euro gerileyerek 12 milyona düşen Neom kalecisi Marcin Bulka'yı da kapsadı.

    Ayrıca Nassr'ın kanat oyuncusu Kingsley Coman da piyasa değerinden 2 milyon euro kaybederek 20 milyon euroda sabitlendi; bu da büyük Avrupa deneyimlerine sahip yıldızlardan yeni bir ismi gerileyenler listesine ekliyor.

    Buna karşılık, bu rakamları okurken belli bir ölçüde temkinli olmak gerekiyor; çünkü piyasa değeri, sahadaki performansın doğrudan bir ölçütü değildir ve ayrıca yaş, sözleşme süresi, rekabet seviyesi, sakatlıklar ve süreklilik gibi çok sayıda faktörden etkilenir.



    Ancak dikkat çeken nokta, gerileyenler listesinde büyük isimlere sahip çok sayıda oyuncunun bulunmasıdır; bu da Suudi transfer piyasasının doğası hakkında daha geniş bir tartışmayı açıyor: Kulüpler transferleri ve gerçek değerlerini değerlendirmede daha mı titiz hale geldi, yoksa bazı yıldızlar Roshn Ligi'ne transfer olmadan önce ulaştıkları değeri koruyamadı mı?

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