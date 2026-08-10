Suudi Roshn Ligi oyuncularının piyasa değerindeki düşüş, artık yalnızca oyuncu değerlendirme sitelerinde görünen rakamlar olmaktan çıktı; özellikle geçtiğimiz yıllarda Suudi kulüplerinin transferi için büyük meblağlar ödediği büyük isimlerin varlığıyla birlikte, üzerinde durulmayı hak eden bir gösterge hâline geldi.

Yeni bir sezonun başlamasıyla birlikte, son güncellemeler ligin bir dizi yıldızının piyasa değerinde dikkat çekici mali kayıpları ortaya koydu. Bunların başında Darwin Nunez ve Youssef En-Nesyri geliyor; ayrıca Mateo Retegui ve Theo Hernandez gibi diğer önemli isimler de bu isimlere ekleniyor.

Bu düşüşler, söz konusu oyuncuların mutlaka daha düşük kaliteli hâle geldiği anlamına gelmiyor; ancak piyasanın onların yaşlarına, seviyelerine ve son dönemdeki performanslarına bakışının değiştiğini yansıtıyor. Buna ek olarak, büyük Avrupa liglerine kıyasla Roshn Ligi'nde oynamanın etkisi de söz konusu.

Bazı yıldızların değeri milyonlarca euro düşerken, Suudi kulüplerinin geçtiğimiz sezonlarda gerçekleştirdiği büyük transferlerden sportif ve yatırım getirisi elde etmeyi ne ölçüde başardığına dair sorular da artıyor.