Alçakgönüllülük ile öne çıkma arzusu arasındaki ince çizgiyi, efsanevi Manchester United ve İngiltere Milli Takımı forveti Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney ortaya koyuyor: Babası kadar iyi olup olmadığını soranlara hayır demiyor, sadece "farklı bir oyuncu" olduğunu söylüyor. Ve aslında öyle de; zira o, ters ayakla oynayan bir sağ kanat oyuncusu. Manchester United'ın U18 takımında, yaş sınırının bir yıl altında olmasına rağmen, 140 dakikada yedi maça çıkıp iki gol attı ve FA Gençlik Kupası'nda Old Trafford'da ilk kez sahneye çıktı.
Getty Images Sport
Çeviri:
Rooney'nin oğlunun başarısı: Manchester United'ın U16 takımında bir devre, ardından U18 takımında bir devre oynadı; 5 gol attı ve 2 asist yaptı
KAI'NİN GİRİŞİMİ
Birkaç gün önce Kai, pek çok kişinin başaramayacağı bir başarıya imza attı: Önce 16 yaş altı takımında Blackburn karşısında sahaya çıktı, ilk yarıda iki gol attı ve iki asist yaptı. Ardından yine Blackburn karşısında 18 yaş altı takımında da forma giydi; 63. dakikada oyuna girerek bu maçta da gol attı.
JJ GABRIEL DE PARLIYOR
18 Yaş Altı maçında, Goal'un NXGN listesine dahil ettiği yeteneklerden biri olan JJ Gabriel de gol attı. Bu liste, dünyanın en iyi 50 genç futbolcusunu içeren ve üçüncü yıl üst üste Lamine Yamal'ın başı çektiği bir sıralamadır.