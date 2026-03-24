Rooney'nin oğlunun başarısı: Manchester United'ın U16 takımında bir devre, ardından U18 takımında bir devre oynadı; 5 gol attı ve 2 asist yaptı

Alçakgönüllülük ile öne çıkma arzusu arasındaki ince çizgiyi, efsanevi Manchester United ve İngiltere Milli Takımı forveti Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney ortaya koyuyor: Babası kadar iyi olup olmadığını soranlara hayır demiyor, sadece "farklı bir oyuncu" olduğunu söylüyor. Ve aslında öyle de; zira o, ters ayakla oynayan bir sağ kanat oyuncusu. Manchester United'ın U18 takımında, yaş sınırının bir yıl altında olmasına rağmen, 140 dakikada yedi maça çıkıp iki gol attı ve FA Gençlik Kupası'nda Old Trafford'da ilk kez sahneye çıktı.