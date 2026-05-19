Ve işte bir dev daha Premier Lig'den ayrılıyor. Bu gerçekten de bir dönemin sonu gibi geliyor. Pep Guardiola ve Jürgen Klopp, neredeyse on yıl boyunca ligin gördüğü en unutulmaz mücadelelerden bazılarına imza attılar. Klopp, 2024 yılında Liverpool'dan ayrıldı. Guardiola'nın ise bir hafta içinde Manchester City'den ayrılacağı bildiriliyor; eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın onun yerine takımın başına geçeceği söyleniyor.

Elbette, odak noktası şimdiden mirasa kaydı. Guardiola'nın City'deki sicili gerçekten inanılmaz. İspanyol teknik adam, Man City menajeri olarak 20 kupa kazandı. Altı Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve sayısız ulusal kupa kazandı. Bunu, futbol stilini sürekli değiştirmesine, oyuna bakış açısını yeniden şekillendirmesine ve aslında her sezonun ilk yarısını sadece denemeler yaparak geçirmesine rağmen başardı.

Peki, Guardiola'nın mirası tam olarak nedir? Kazanma açısından en bariz karşılaştırma, Sir Alex Ferguson'dur. O, Man United'ı yeniden inşa etti ve kulüpte geçirdiği 26 yıl boyunca kazanmayı bir alışkanlık haline getirdi. Guardiola, kalmış olsaydı, onun rakamlarını az farkla geçecekti. Onun görevi farklıydı. Burada yeniden yapılanma söz konusu değildi. O sadece kazanmak zorundaydı. Ve kazandı da. GOAL yazarları, Guardiola'nın etkisini "The Rondo" serisinin bir başka sayısında inceliyor.