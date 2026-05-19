Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

"Rondo", Pep Guardiola özel bölümü: Efsanevi Manchester City teknik direktörünün mirası nedir? Jürgen Klopp onun en iyi rakibi miydi? Peki o, Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyisi mi?

Haberlere göre Pep Guardiola sezon sonunda görevinden ayrılacak ve yine aynı haberlere göre yerine Enzo Marseca geçecek. GOAL yazarları, Guardiola’nın İngiliz futbolundaki mirasının ne olduğunu tartışıyor.

Ve işte bir dev daha Premier Lig'den ayrılıyor. Bu gerçekten de bir dönemin sonu gibi geliyor. Pep Guardiola ve Jürgen Klopp, neredeyse on yıl boyunca ligin gördüğü en unutulmaz mücadelelerden bazılarına imza attılar. Klopp, 2024 yılında Liverpool'dan ayrıldı. Guardiola'nın ise bir hafta içinde Manchester City'den ayrılacağı bildiriliyor; eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın onun yerine takımın başına geçeceği söyleniyor.

Elbette, odak noktası şimdiden mirasa kaydı. Guardiola'nın City'deki sicili gerçekten inanılmaz. İspanyol teknik adam, Man City menajeri olarak 20 kupa kazandı. Altı Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve sayısız ulusal kupa kazandı. Bunu, futbol stilini sürekli değiştirmesine, oyuna bakış açısını yeniden şekillendirmesine ve aslında her sezonun ilk yarısını sadece denemeler yaparak geçirmesine rağmen başardı.

Peki, Guardiola'nın mirası tam olarak nedir? Kazanma açısından en bariz karşılaştırma, Sir Alex Ferguson'dur. O, Man United'ı yeniden inşa etti ve kulüpte geçirdiği 26 yıl boyunca kazanmayı bir alışkanlık haline getirdi. Guardiola, kalmış olsaydı, onun rakamlarını az farkla geçecekti. Onun görevi farklıydı. Burada yeniden yapılanma söz konusu değildi. O sadece kazanmak zorundaydı. Ve kazandı da. GOAL yazarları, Guardiola'nın etkisini "The Rondo" serisinin bir başka sayısında inceliyor.

    Pep için ayrılmanın doğru zamanı mıydı?

    Tom Hindle: Genel olarak bakıldığında, öyle sayılır. Bu tür söylentiler bir süredir dolaşıyordu ve her zaman bu döngünün yavaş yavaş sona erdiği hissi vardı. Aslında, Kevin De Bruyne’nin ayrılışı bu süreci başlatmış olabilir. Ama Bernardo Silva da ayrılıyor. Rodri de ayrılmaktan söz ediyor. Ya şimdi gitmek ya da bir tur daha devam etmek zorundaydık. Her şey birbirini tamamlıyor.

    Ryan Tolmich: Bunu sadece kendisi biliyor, değil mi? Bunun için motivasyonlarının ne olduğu belli değil. Yoruldu mu? Sonun yaklaştığını mı görüyor? Politik oyunlar mı var? Gözüne çarpan başka bir iş mi var? Yine, bunu sadece kendisi bilebilir, ama aynı zamanda yapmak istediği her şeyi yaptığını hissettiriyor. Neden ayrılmaktan rahatsızlık duymadığını anlamak kolay: bu kulüpte, mirasını değiştirecek başka başaracak bir şeyi kalmadı.

    Enzo Maresca, onun yerine geçecek doğru kişi mi?

    TH: Doğru bir seçim var mı ki? Bu, az çok imkansız bir görev olacak; belki de futbol tarihinin en zorlu görevlerinden biri. Maresca lehine olan argümanlar oldukça ikna edici; sırf kulübü tanıdığı, Pep ile çalışmış olduğu (ama çok fazla değil) ve Chelsea FC gibi zorlu ortamlarda deneyimi olduğu için bile. Olasılıklar aleyhine olsa da, doğru seçim gibi görünüyor (Andoni Iraola'dan özür dilerim). Temel olarak, güvenli bir bahis.

    RT: Mantıklı görünüyor. Maresca'yı Chelsea'de işlerin nasıl sonuçlandığına göre çok fazla yargılayamazsınız çünkü, şey, Chelsea. O, yüksek seviyede koçluk yapabilen, iyi fikirleri olan, açıkça iyi bir koç. Peki, Pep'in sahip olduğu o enerjiye sahip mi? Çok az kişi sahiptir. Dünyada Guardiola gibi o özel yeteneğe sahip çok az teknik direktör var: Ancelotti, Klopp, Mourinho, Enrique, Simeone. Hepsi de kendi alanlarında usta, teknik direktörlükte siyah kuşak sahibi olarak görülüyor. Maresca henüz o noktada değil - Manchester City'yi zirvede tutacak şekilde o noktaya ulaşabilir mi?

    Pep için bundan sonra atılacak en iyi adım nedir?

    TH: Uzun zamandır bir plaj. Pekala, mantıklı düşünelim. İspanya, Almanya ve İngiltere'de çalıştı. Bu üç ligden herhangi birinde yeni bir göreve atanması son derece düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Geriye Fransa ve İtalya kalıyor. İkincisi bir bakıma cazip gelebilir, ama dürüst olmak gerekirse, artık bir mola verme zamanı gibi görünüyor. Bir süredir uluslararası teknik direktörlükte adı geçiyor. İspanya mantıklı bir seçenek - yıllardır Katalonya'yı çok desteklemiş olsa da. Bir noktada saçma bir ABD Milli Takımı söylentisi çıkacaktır ve bunun ne kadar saçma ve olasılık dışı olduğu azımsanamaz. 2028 Avrupa Şampiyonası için İspanya mı? Ya da 2030 Dünya Kupası mı? Neden olmasın?

    RT: Ne isterse onu yapsın. Birkaç yıl uyuyup dinlenmek mi istiyor? Bırak yatsın. Anonim kalmak için tekrar New York'ta yaşamak mı istiyor? Hak ediyor. İspanya milli takımının başına geçmek için fırsatın açılmasını mı beklemek istiyor, yoksa birkaç yıl sonra uzun zamandır beklenen Barcelona'ya dönüşü mü? Seçim senin! Hatta, Suudi Arabistan veya Inter Miami gibi bir yerde koçluk yapmak için bir servet kazanmak mı istiyor, yoksa Ancelotti'den sonra Brezilya gibi miras niteliğinde bir görevi üstlenmek mi, ya da belki de ABD milli takımı? Bunlar da masada! Seçenek sıkıntısı yok. Kendisine ne mutluluk veriyorsa onu seçmeli.

    City, Vincent Kompany veya Luis Enrique gibi daha tanınmış bir teknik direktörün peşine düşmeli miydi?

    TH: Hayır. Luis Enrique harika bir teknik direktör, ama aynı zamanda tam kontrol talep ediyor. Maresca, bu yapıya uyum sağlayacak iyi bir sistem adamı gibi görünüyor. Dünya futboluna bakarsanız, en başarılı takımlar artık "teknik direktörler" yerine "baş antrenörler" istihdam etmeye başladı. Aralarında bir fark var. Maresca, organizasyonun tepesindeki büyük beyinlere saygı gösterecek akıllı bir taktikçi. Bu önemli.

    RT: İdeal bir dünyada, elbette, Luis Enrique o kapıdan içeri girer, ama bu gerçekleşmiyor. Gerçekçi olarak bakıldığında, Pep'ten daha büyük bir isim yok, bu yüzden bunu bu şekilde taklit etmeye çalışmak asla işe yaramaz. O halde, isim değeri ve deneyimi olan ve neye imza attığını açıkça bilen Maresca'ya yönelmeyi anlayabilirsiniz. Her şey yerine oturuyor.

    Pep'in İngiltere'deki mirası nedir? O, tüm zamanların en iyi Premier Lig teknik direktörü mü?

    TH: Evet, o en iyisi. Sir Alex de kendi çapında bir dahiydi, ama çok daha az taktiksel çeşitliliğin olduğu, çok daha kolay bir ligde koçluk yaptı. Elbette, zaman zaman Arsene Wenger, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti ile rekabet etmek zorunda kaldı, ama ligin geri kalanı pek de etkileyici değildi.

    Pep çok sıkı çalıştı. Ancak, Pep'e neredeyse sınırsız kaynakların sunulduğunu belirtmek gerekir. Evet, o da bu kaynaklarla harikalar yarattı. Ama her isteği yerine getirildi. Başka hiç kimse bu lüksü yaşamadı. Diyelim ki Jürgen Klopp'a ilk günden itibaren bu seviyede oyuncular sunulmuş olsaydı, bu konuşma farklı bir hal alabilirdi.

    RT: Sir Alex'i görmezden gelmek gerçekten zor, ancak bunun bir tartışma konusu olması bile bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Pep, en azından Rushmore Dağı'nın zirvesinde yer alıyor ki, o da onun gelmeden önce Rushmore Dağı'nın ne kadar sağlam göründüğünü düşünürsek gerçekten önemli bir şey. "En büyük" kavramı bakış açısına bağlıdır ve ona bu unvanı verecek bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Bu başlı başına bir başarıdır.

    Jürgen Klopp, Pep'in gelmiş geçmiş en iyi rakibi miydi?

    TH: Evet, tabii. Klopp ve Pep'in özelliği, ne olursa olsun birbirlerine karşı herzaman futbol oynamaya çalışmış olmalarıydı. Klopp hücum etti. Pep karşılık verdi. 2017'den 2024'e kadar süren o maçlar, futbolun ulaşabileceği en üst seviyedeydi. Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki dönemi de harika bir izlemeye değerdi, ama o farklı bir tür savaşdı. Futbolun kalitesi açısından bu, zirvedir.

    RT: Sahada mı? Kesinlikle. Muhtemelen bir daha böyle düellolar görmeyeceğiz. Yıllar boyunca, iki iyi yağlanmış makine en üst seviyede birbirlerine darbe indirdi ve birbirlerini öyle bir şekilde zorladı ki, sonuçta her iki teknik direktör de çılgın bir stres ve tükenmişlik yaşadı. Saha dışında mı? Dostum, El Clasico'daki Guardiola-Mourinho savaşları La Liga'da efsaneydi. Bu ikisinden birini seçin.


