İşte MLS All-Star Maçı kadrosunun temel hatları bu şekilde belirlendi. Taraftar, medya ve oyuncuların oyları sona erdi ve oldukça dengeli bir kadro ortaya çıktı. Burada beğenilecek pek çok şey var. Leo Messi elbette kadroda yer alıyor. Son Heung-Min de öyle (en iyi sezonunu geçirmemesine rağmen). Ancak Zavier Gozo, Anthony Markanich ve Nashville’in mükemmel oyuncusu Andy Najar’a da yer var.

Diğer öne çıkan isimler arasında, ikinci kez (ve ilk seçilmesinden 15 yıl sonra) kadroya seçilen Tim Ream de var. Ayrıca, korkutucu derecede zayıf bir orta sahada tek başına kalan Sebastian Berhalter'e de bir söz söylemek gerek. Ama hey, All-Star maçları da bunun için var, değil mi?

Peki bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz? Elbette, ASG'ler şu anda biraz modası geçmiş durumda. Yine de hâlâ biraz cazibeleri var: bizim en iyilerimiz, sizin en iyilerinizle karşı karşıya. Bunda hoş bir yan var. MLS'nin Liga MX'in All-Star'larıyla karşılaşmaya hazırlanmasıyla, Temmuz sonunda oldukça iyi bir maç izleyebiliriz. GOAL, bu karşılaşmayı, isimleri ve ASG'leri genel olarak başka bir sayısında... The Rondo'da ele alıyor.