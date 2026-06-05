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MLS All-Star Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

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Rondo, MLS All-Star Maçı özel bölümü: Son Heung-Min kadroda yer almayı hak etti mi, Zavier Gozo’nun kadroya girmesinin önemi ne kadar büyük ve Lionel Messi sahneye çıkacak mı?

L. Messi
ABD 1
Z. Gozo
FEATURES
Inter Miami CF
Nashville SC
H. Son

MLS All-Star ilk 11'i açıklandı ve büyük isimler kadroda yer aldı; buna birkaç hak ettiği sürpriz isim de eşlik ediyor. GOAL yazarları, en son Rondo yazısında tüm detayları ele alıyor.

İşte MLS All-Star Maçı kadrosunun temel hatları bu şekilde belirlendi. Taraftar, medya ve oyuncuların oyları sona erdi ve oldukça dengeli bir kadro ortaya çıktı. Burada beğenilecek pek çok şey var. Leo Messi elbette kadroda yer alıyor. Son Heung-Min de öyle (en iyi sezonunu geçirmemesine rağmen). Ancak Zavier Gozo, Anthony Markanich ve Nashville’in mükemmel oyuncusu Andy Najar’a da yer var.

Diğer öne çıkan isimler arasında, ikinci kez (ve ilk seçilmesinden 15 yıl sonra) kadroya seçilen Tim Ream de var. Ayrıca, korkutucu derecede zayıf bir orta sahada tek başına kalan Sebastian Berhalter'e de bir söz söylemek gerek. Ama hey, All-Star maçları da bunun için var, değil mi?

Peki bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz? Elbette, ASG'ler şu anda biraz modası geçmiş durumda. Yine de hâlâ biraz cazibeleri var: bizim en iyilerimiz, sizin en iyilerinizle karşı karşıya. Bunda hoş bir yan var. MLS'nin Liga MX'in All-Star'larıyla karşılaşmaya hazırlanmasıyla, Temmuz sonunda oldukça iyi bir maç izleyebiliriz. GOAL, bu karşılaşmayı, isimleri ve ASG'leri genel olarak başka bir sayısında... The Rondo'da ele alıyor.

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    All-Star kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Tom Hindle: Şey, ligi oldukça iyi temsil ediyor gibi görünüyor. Muhtemelen ligin en iyi takımı olan Nashville’den üç oyuncu seçilmiş. Messi ve Son’un burada olması kaçınılmazdı. Bunun dışında, diğer yetenekler de hak ettikleri değeri bulmuş. Özellikle bu yıl muhteşem bir performans sergileyen Zavier Gozo’yu görmek beni mutlu etti. Ama orta saha konusunda bir şey söylemeliyim, çünkü… vay canına!

    Ryan Tolmich: İlk aklıma gelen, orta saha kurmaya bile zahmet etmemiş olmamızın ne kadar komik olduğu. Evet, Berhalter MLS'in en iyi orta saha oyuncusu olarak yerini hak etti, ama bu ilk 11'de orta saha pozisyonunda oynayan tek kişinin o olması eğlenceli.

    Alex Labidou: İlginç bir kadro, ancak geçen yılki kadar güçlü değil - tabii Lionel Messi ve Jordi Alba gelirse. Buna daha sonra değineceğiz. Umarım yedekler gerekli derinliği sağlar, çünkü şu anda savunma hattında bazı ciddi soru işaretleri var ve Liga MX karşısında zorlanabilir.

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  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Saha üzerinde ilk kez All-Star seçilen hangi oyuncuyu izlemeyi en çok heyecanla bekliyorsunuz?

    TH: Kesinlikle Gozo olmalı. Bu Amerikalı oyuncunun Dünya Kupası kadrosuna girmesi biraz zor gibi görünüyordu, ancak bu yıl MLS’in en iyi performans gösteren oyuncuları arasında rahatlıkla yerini aldı. Bu yeri hak ediyor ve bunu görmek güzel.

    RT: Kesinlikle Gozo. O zamana kadar MLS'de olup olmayacağı belli değil, ama bu ilk tanınmayı kesinlikle hak etti. RSL'nin yıldızı çok enerjik ve eğer bu maçta oynarsa, bölgenin en iyileriyle ilk kez birlikte ve karşı karşıya oynamak harika bir deneyim olacak.

    AL: Kesinlikle Gozo. Futbol tutkunları onu zaten tanıyor, ancak bu, Dünya Kupası'ndan sonra MLS'ye daha fazla ilgi gösterebilecek sıradan taraftarlara kendini tanıtması için ona daha büyük bir platform sunuyor.

  • Tai Baribo and MLS All-Stars 2025Getty Images

    Liga MX formatının devam ettirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

    TH: Bir MLS kulübünün Premier Lig'in köklü takımlarından birine fena halde yenilmesini izlemektense bunu izlemeyi tercih ederim. Mesela Arsenal'e yenilmelerinden kimse gerçekten bir şey öğrenmiyor. Ve bu durum temelde Avrupalı snoblara daha fazla malzeme sağlıyor.

    Gerçeği kabul edelim: MLS'nin tüm yüce hedeflerine rağmen, Liga MX zaten daha gerçek bir rakip. Eğer Leagues Cup ile tanıtım yapacaksanız, başka bir önemli etkinlikle de aynısını yapabilirsiniz. Kabul edelim, övünme hakkı açısından çok daha cazip.

    Tabii, biri J-League All Stars'ı Amerika'ya getirmek isterse, bu da eğlenceli olur.

    RT: Sorun yok, sezon öncesi bir Avrupa takımından dayak yemekten çok daha iyi. Doğu-Batı formatı dışında mantıklı olan tek düzenleme bu ve rekabetin getirdiği heyecan da göz önüne alındığında, muhtemelen en iyisi budur.

    AL: Şahsen ben pek hayranı değilim. Şu anda MLS ile Liga MX arasındaki karşılaşmalar aşırı derecede yoğun: All-Star Maçı, Leagues Cup, Campeones Cup, Concacaf Şampiyonlar Kupası ve ara sıra oynanan dostluk maçları. Bir de Nations League ve Gold Cup var ki bunlar da ABD ile Meksika arasındaki rekabeti daha da körüklüyor.

    Dünyanın her yerinde muhteşem futbol var ve Kulüpler Dünya Kupası bize bir şey öğrettiyse, o da takımlarını desteklemek için Amerika'ya seyahat edeceklerin sadece Meksikalı taraftarlar olmadığıdır. Asya, Güney Amerika, Orta Doğu ve diğer yerlerden taraftarlar da gelecektir.

    MLS'nin en iyi All-Star anlarından bazıları çeşitlilikten kaynaklandı. MLS All-Stars'ın Avrupa şampiyonu Chelsea'yi yenmesini kim unutabilir? Ya da Pep Guardiola ile Caleb Porter arasında bir el sıkışma yüzünden yaşanan çok doğal ve gergin tartışmayı? Artık bir değişiklik yapmanın zamanı geldi.

  • Lionel Messi Jordi Alba Inter Miami 2025Getty

    Geçen yılki maçta Lionel Messi ile yaşananların ışığında, ligin politikasını değiştirmemesine şaşırdınız mı?

    TH: Hayır. Messi, ligdeki tüm takımların toplamından 10.000 kat daha büyük bir isim. Elbette, bir maçlık ceza vererek kuralları uygulayabilirler. Ama başka bir şey yapamazlar. Arjantinli oyuncu dokunulmaz; o bunu biliyor ve ligin de bildiğinden şüpheleniyorum.

    RT: Bu noktada, durum neyse odur. Bir oyuncu bu ligde oynamak istemiyorsa, öyle olsun. Bunun eğlenceli olması gerekiyor ve eğer katılmaktan zevk almayacaksan, o yeri zevk alacak birine ver.

    AL: MLS'nin en büyük yıldızını kızdırmak istememesi anlaşılabilir bir durum, ancak umarım lig, Messi'nin menajerleri ve Inter Miami ile bu sefer onun katılımını garantilemek için ciddi görüşmeler yapmıştır.

    Aksi takdirde, bu durum ligin taraftarları, Charlotte şehri ve etkinliğin kendisi için kötü bir izlenim bırakır ve onlara haksızlık olur. Arjantin'in favoriler arasında yer alacağı Dünya Kupası'ndan sadece 11 gün sonra Messi'nin oynaması fikri, en iyi ihtimalle idealist bir yaklaşım olarak görünüyor.

    Ve eğer Messi çekilebilirse, Son Heung-Min'in veya hatta Tim Ream'in de çok ihtiyaç duydukları bir mola vermelerini engelleyen ne olabilir? Eğer gerçek bir sonuç yoksa, All-Star Maçı'nı kaçırmak, playofflar öncesinde dinlenmek için bir başka fırsat haline gelir.

  • LAFC Denis Bouanga MLS All-Star GameGetty Images

    All-Star maçlarına olan ilgi genel olarak azalıyor; bu, liglerin sürdürmesi gereken bir gelenek mi?

    TH: Boomer neslinin tipik tavrını bir kenara bırakırsak, ben bu geleneğin hayranıyım. Bunda bir tür çekicilik var ve biraz da Amerikan spor mirası var. Saçma ve biraz modası geçmiş mi? Evet. Ama MLS’nin kendine özgü kimliğini hissettiren bazı şeylere tutunması gerekiyorsa, daha kötü gelenekler de var...

    RT: Elbette. Ligin en iyilerini tek bir yerde toplayıp, saha içinde ve dışında etkileşimlerini izlemek eğlenceli bir şey. Aslında MLS, heyecan yaratmak için bu tür önemli etkinliklere ihtiyaç duyuyor, bu da amacına ulaştığı sürece onlar mutlu oluyor.

    AL: Hemen hemen tüm All-Star maçlarında sorun aynı: genellikle taraftarların gerçekten istediği şeyi sunamıyorlar. NBA, smaç yarışmasına uygun teşvikler sunmayı reddediyor ve sonra neden daha fazla yıldız oyuncuyu çekemediğini merak ediyor. Taraftarların spin tahtalarına ihtiyacı yok. Onların ihtiyacı olan şey yıldızlar.

    MLS için Messi'nin gelmemesi de aynı şeydi - hatta belki daha da kötüydü. Sonuçta, MLS en iyi halini yenilik yaptığında gösterir. Belki de etkinliğin zamanlamasını yeniden düşünmenin ve diğer uluslararası liglerle bir şeyler denemenin zamanı gelmiştir.

    Örneğin, MLS All-Stars ile Serie A All-Stars arasındaki bir maç kimlerin ilgisini çekmez ki? Bu, gerçek heyecanı geri getirecektir ve MLS'nin gelecekte takvimini değiştirmesi ile birlikte, lig yakında bunu yapmak için mükemmel bir fırsat yakalayabilir.

  • EvanderGetty

    Kalan seçimlerde kimlerin seçilmesini umuyorsunuz?

    TH: EVANDER! Hepsi bu kadar.

    RT: Red Bull çocukları, lütfen. Julian Hall ve Adri Mehmeti ikisi de bunu hak ediyor ve bu deneyimden gerçekten faydalanıp keyif alacaklar. Bu maçlar büyük isimler ve yükselen yıldızların bir karışımı olmalı ve bu ikisi hem yükselişte hem de bunu hak ediyor.

    AL: Duygusal nedenlerden ötürü, Thomas Müller'i Charlotte'ta görmek harika olurdu, ancak bu sezon istikrarlı bir performans sergileyememesi nedeniyle daha hak eden oyuncular var.

    Peki, lig yeniden başladığında Petar Musa hala MLS'de olursa ne dersiniz? FC Dallas'ın golcü forveti yeterince takdir görmüyor, ancak takımın şu anda Batı Konferansı'nda dördüncü sırada olmasının en önemli nedenlerinden biri o. Ona bir bilet ayırtın.