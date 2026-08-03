Tom Hindle: Hayır. Pochettino burada paralı asker gibi duruyor. Küresel futbol etrafındaki eğilimlerle uyumlu şekilde, başarılarını kanıtlamış yabancı bir ismi getirmek aslında çok da fazla şey sunmuyor. Bu teknik direktörlerin, turnuva futbolundaki ince farkları, yani örneğin çeyrek final ile yarı final arasındaki farkları çözmesi beklenir. ABD'nin sorunları, Brezilya'ya karşı oynanacak varsayımsal bir Copa America çeyrek finalindeki ilk 11'den çok daha derin. Onların bir inşa ediciye ihtiyacı vardı, anların teknik direktörüne değil.

Alex Labidou: Sonuçta evet, ancak bu pek de ideal bir yeniden buluşma değil. Açık konuşalım: bu, iki taraf için de çıkar evliliği.

Pochettino açısından bakıldığında, Manchester United, Tottenham ya da o seviyede başka bir kulüp kapısını çalmadığı sürece, neden ABD Erkek Milli Takımı görevinin getirdiği etki gücünden, daha hafif fikstürden ve dev maaştan vazgeçsin? Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüpten çağrı bekleyebileceği rahat bir düzende kalabiliyorken, gerçekten Fulham için ayrıldığını ya da Newcastle konusunda risk aldığını görebiliyor musunuz?

ABD Futbol Federasyonu için de mantık aynı derecede açık. B.J. Callaghan, Nashville'de güçlü bir dosya oluşturdu, ancak Pochettino'nun küresel güvenilirliğine ya da ticari cazibesine sahip değil. Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad'da zaten güçlü bir Avrupa görevine sahip ve bunu sürdürürse kıtada daha da ileri gitmemesi için bir neden yok. Michael Bradley ise New York Red Bulls ile bazı iyi dönemler yaşasa da hâlâ daha fazla deneyime ve gelişime ihtiyaç duyuyor. Pochettino, şu anda eldeki en iyi cevap.

Ryan Tolmich: Kesinlikle. Son döngüde kültür ve oyun tarzı açısından net bir ilerleme kaydedildi ve bu ilerleme, biraz devamlılıkla sırada ne olabileceğini federasyon yönetimine düşündürmüş olmalı. Ayrıca, 2026 döngüsündeki kısa hazırlık süresi göz önüne alındığında Pochettino'nun çoğu kişiye kıyasla İkinci Döngü Sendromu'na karşı daha dayanıklı olacağına inanmak için de neden var. Bu yüzden, Pochettino'nun kendisi geri dönmek istediği sürece bu her zaman çok açık bir tercihti.