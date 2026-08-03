TH: Evet, artık baskı var.
Beklentileri artırmak mı istiyorsunuz? Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyin, sonra da bunu yeniden yapmaya çalışın. Kronolojik sırayla ondan Gold Cup'ı kazanması, Copa America'da yarı finale çıkması ve en azından 2030 Dünya Kupası'nda bir eleme turu maçını daha kazanması beklenecek. Bir de bunu, kadronun çekirdeği muhtemelen en iyi dönemini geride bırakırken yapması gerekecek. Pochettino hem kazanmak hem de yeni bir jenerasyonu takıma kazandırmak zorunda kalacak. İkisini birden yapmayı denemekte başarılar.
AL: Bir şey kazansın ya da Copa América'da güçlü bir seri yapsın.
USMNT'nin güçlü grup aşaması performansı ve 2002'den bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk eleme turu galibiyeti, ABD Futbol Federasyonu'na Pochettino'nun bir şeyler inşa edebileceği ihtimalini açıkça kabul ettirdi. Ancak konuşulan yıllık maaşı 6 milyon doların üzerinde olduğu için artık somut sonuçlara ihtiyacı var.
Teknik direktörlük kariyeri, kazandığı kupalardan çok daha etkileyici: PSG ile bir Ligue 1 şampiyonluğu, bir Coupe de France ve bir Trophée des Champions. Adil olsun ya da olmasın, PSG'nin sahip olduğu avantajlara sahip bir kulüpte bu yerel kupalar genel olarak asgari beklenti olarak görülüyor. Bu, kariyeri boyunca yaptığı mükemmel işleri küçültmemeli, ancak USSF ve taraftarları artık manevi zafer aşamasını geride bıraktı.
2027 Gold Cup'ı kazanmalı. Bunu başaramazsa, ancak 2028 Copa América'da ileriye giden bir seri, sabrın sürmesini haklı çıkarır. Aksi takdirde, ciddi soruların sorulması son derece doğal olur.
RT: Bu büyük ölçüde daha geniş tabloyla ilgili. Pochettino'nun yeni görevi, oyuncu havuzunu yenilerken Amerikan futbolunun yetenek geliştirme sisteminin daha az başarılı bazı yönlerini de iyileştirmek. Elbette bu tek kişinin yapacağı bir iş değil, ancak artık Pochettino'nun görevinin bir parçası. Bu döngü, bir önceki gibi kısa mesafeli bir koşu değil, bir maraton; bu da teknik direktöre ve ekibine acele etmeden ilerleme, yolda küçük kazanımlar elde etme ve 2030'a giden yolda daha sürdürülebilir bir şey inşa etme imkânı tanıyor.