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Poch Rondo GOAL
Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

Rondo, Mauricio Pochettino özel bölümü: Teknik direktörün USMNT'ye dönüşü bir «çıkar evliliği» miydi, yoksa «çok bariz bir karar» mıydı ve 2030'a kadar görevde kalacak mı?

FEATURES
Analysis
M. Pochettino
ABD
Dünya Kupası

ABD Futbol Federasyonu, USMNT teknik direktörünü dört yıllık bir sözleşmeyle yeniden göreve getirdi; bu anlaşma onun takımı potansiyel olarak üç büyük turnuvada yönetmesini sağlayacak. Peki bu doğru karar mı?

Gerard Pique'nin 2016'da Neymar'la çektiği bir selfieyle paylaştığı sözler "Se queda" olmuştu; o dönem Barcelona'da oynayan yıldızın PSG'ye gitmesinden çok kısa süre önce. O anın, Barca'nın yıldızını takımda tuttuğu bir an olması gerekiyordu.

ABD Erkek Milli Takımı ise Mauricio Pochettino'nun aynısını yapmaması için ancak dua edebilir. Bu yöndeki çabanın ilk adımını artık resmen attılar; teknik direktörle 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme imzaladılar. Pochettino, teoride, bir kez daha denemek için burada. ABD, teknik direktörüne yeniden kavuştu.

Ve bu anlaşma kulağa makul geliyor. Pochettino'nun önünde açık başka bir kulüp görevi yok. ABD'nin daha başarılı bir teknik adamı göreve getirmesi zor. Poch en iyi seçenek gibi görünüyor. Ama burada eksik olan ne? Bu kesin olarak doğru tercih miydi? Ve kulüplerde sürekli yeni görevler açılırken, Pochettino'nun kalacağına güvenilebilir mi? GOAL yazarları, bunun analizini bir başka... The Rondo bölümünde yapıyor.

  • Mauricio Pochettino Getty

    ABD Futbol Federasyonu'nun Poch'u geri getirmesi akıllıca mıydı?

    Tom Hindle: Hayır. Pochettino burada paralı asker gibi duruyor. Küresel futbol etrafındaki eğilimlerle uyumlu şekilde, başarılarını kanıtlamış yabancı bir ismi getirmek aslında çok da fazla şey sunmuyor. Bu teknik direktörlerin, turnuva futbolundaki ince farkları, yani örneğin çeyrek final ile yarı final arasındaki farkları çözmesi beklenir. ABD'nin sorunları, Brezilya'ya karşı oynanacak varsayımsal bir Copa America çeyrek finalindeki ilk 11'den çok daha derin. Onların bir inşa ediciye ihtiyacı vardı, anların teknik direktörüne değil.

    Alex Labidou: Sonuçta evet, ancak bu pek de ideal bir yeniden buluşma değil. Açık konuşalım: bu, iki taraf için de çıkar evliliği.

    Pochettino açısından bakıldığında, Manchester United, Tottenham ya da o seviyede başka bir kulüp kapısını çalmadığı sürece, neden ABD Erkek Milli Takımı görevinin getirdiği etki gücünden, daha hafif fikstürden ve dev maaştan vazgeçsin? Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüpten çağrı bekleyebileceği rahat bir düzende kalabiliyorken, gerçekten Fulham için ayrıldığını ya da Newcastle konusunda risk aldığını görebiliyor musunuz?

    ABD Futbol Federasyonu için de mantık aynı derecede açık. B.J. Callaghan, Nashville'de güçlü bir dosya oluşturdu, ancak Pochettino'nun küresel güvenilirliğine ya da ticari cazibesine sahip değil. Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad'da zaten güçlü bir Avrupa görevine sahip ve bunu sürdürürse kıtada daha da ileri gitmemesi için bir neden yok. Michael Bradley ise New York Red Bulls ile bazı iyi dönemler yaşasa da hâlâ daha fazla deneyime ve gelişime ihtiyaç duyuyor. Pochettino, şu anda eldeki en iyi cevap.

    Ryan Tolmich: Kesinlikle. Son döngüde kültür ve oyun tarzı açısından net bir ilerleme kaydedildi ve bu ilerleme, biraz devamlılıkla sırada ne olabileceğini federasyon yönetimine düşündürmüş olmalı. Ayrıca, 2026 döngüsündeki kısa hazırlık süresi göz önüne alındığında Pochettino'nun çoğu kişiye kıyasla İkinci Döngü Sendromu'na karşı daha dayanıklı olacağına inanmak için de neden var. Bu yüzden, Pochettino'nun kendisi geri dönmek istediği sürece bu her zaman çok açık bir tercihti.

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Sözleşmesini tamamlar mı?

    TH: Bu gerçekten çok zor bir soru. Pochettino, görev süresi boyunca ayrılmak için birden fazla fırsatı olduğunu ama federasyona bağlılığı nedeniyle bunları geri çevirdiğini söylerken bunu büyük şekilde vurguladı. Dünya Kupası öncesindeki süreçte bu doğru olabilir. Peki ama bir yıl içinde Manchester United işi ortaya çıktığında da geçerli olur mu? Ya da dokuz ay içinde Tottenham? Bir kulüp çağırırsa, kuvvetli ihtimal bağlarını koparması yönünde. 2029'a kadar Bradley.

    AL: Hayır. Dört yıllık bir sözleşmesi olsa bile, bunu sonuna kadar tamamlayacağına bahse girmem.

    Uluslararası teknik direktörlük konusunda ciddi bir fikir değişikliği yaşamazsa ya da elit kulüp piyasası ona hiç açılmazsa, 2028 Copa América doğal ayrılık noktası gibi görünüyor. Orada başarılı olursa, itibarı güçlenmiş şekilde ayrılabilir. Başarılı olamazsa, ABD Futbol Federasyonu zaten yeni bir başlangıç isteyebilir. Callaghan ya da Bradley'nin denkleme gireceği an da bu olabilir.

    RT: Büyük soru da bu, değil mi? Pochettino gibi bir teknik direktör, yeni görevler açıldığında her zaman haberlerin içinde olacaktır ve bu da durmayacak, özellikle de bu döngünün ilk döneminde. Dünya Kupası yaklaştıkça bunu sonuna kadar götürme ihtimali artar ama varsayımsal olarak önerilen Copa America'dan sonra büyük bir teklif gelirse ayrıldığını görmek de büyük bir sürpriz olmaz.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Bu döngüde kendisinden beklenen asgari şey nedir?

    TH: Evet, artık baskı var.

    Beklentileri artırmak mı istiyorsunuz? Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyin, sonra da bunu yeniden yapmaya çalışın. Kronolojik sırayla ondan Gold Cup'ı kazanması, Copa America'da yarı finale çıkması ve en azından 2030 Dünya Kupası'nda bir eleme turu maçını daha kazanması beklenecek. Bir de bunu, kadronun çekirdeği muhtemelen en iyi dönemini geride bırakırken yapması gerekecek. Pochettino hem kazanmak hem de yeni bir jenerasyonu takıma kazandırmak zorunda kalacak. İkisini birden yapmayı denemekte başarılar.

    AL: Bir şey kazansın ya da Copa América'da güçlü bir seri yapsın.

    USMNT'nin güçlü grup aşaması performansı ve 2002'den bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk eleme turu galibiyeti, ABD Futbol Federasyonu'na Pochettino'nun bir şeyler inşa edebileceği ihtimalini açıkça kabul ettirdi. Ancak konuşulan yıllık maaşı 6 milyon doların üzerinde olduğu için artık somut sonuçlara ihtiyacı var.

    Teknik direktörlük kariyeri, kazandığı kupalardan çok daha etkileyici: PSG ile bir Ligue 1 şampiyonluğu, bir Coupe de France ve bir Trophée des Champions. Adil olsun ya da olmasın, PSG'nin sahip olduğu avantajlara sahip bir kulüpte bu yerel kupalar genel olarak asgari beklenti olarak görülüyor. Bu, kariyeri boyunca yaptığı mükemmel işleri küçültmemeli, ancak USSF ve taraftarları artık manevi zafer aşamasını geride bıraktı.

    2027 Gold Cup'ı kazanmalı. Bunu başaramazsa, ancak 2028 Copa América'da ileriye giden bir seri, sabrın sürmesini haklı çıkarır. Aksi takdirde, ciddi soruların sorulması son derece doğal olur.

    RT: Bu büyük ölçüde daha geniş tabloyla ilgili. Pochettino'nun yeni görevi, oyuncu havuzunu yenilerken Amerikan futbolunun yetenek geliştirme sisteminin daha az başarılı bazı yönlerini de iyileştirmek. Elbette bu tek kişinin yapacağı bir iş değil, ancak artık Pochettino'nun görevinin bir parçası. Bu döngü, bir önceki gibi kısa mesafeli bir koşu değil, bir maraton; bu da teknik direktöre ve ekibine acele etmeden ilerleme, yolda küçük kazanımlar elde etme ve 2030'a giden yolda daha sürdürülebilir bir şey inşa etme imkânı tanıyor.


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  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    Onun dönüşünden en çok hangi oyuncu fayda sağlar?

    TH: Malik Tillman. Kulüp seviyesinde onun için kötü bir yıldı, ancak Pochettino yine de Bayer Leverkusen oyuncusuna Dünya Kupası'nda bir rol bulmayı başardı. Gold Cup'ta da etkileyiciydi. Dahası da gelecek.

    AL: Pochettino'nun gelişinden Alex Freeman'dan daha fazla fayda sağlayan hiçbir oyuncu olmadı.

    Pochettino, Freeman'a ilk A takım davetini Mayıs 2025'te verdi ve o günden bu yana yükselişi baş döndürücü oldu: çıkış yaptığı bir Gold Cup, Villarreal'e transfer ve Dünya Kupası'nda önemli bir rol. Geniş alanda ya da stoperde oynayabildiğini gösteren bir savunmacıdan çok daha büyük şeyler bekleyin. Pochettino, Freeman'ın dünya çapında bir savunmacı olabileceğini zaten söyledi ve taraftarlar Arjantinli teknik adamın yönetiminde yükselişinin sürmesini görebilir.

    RT: Gençler. Pochettino pazartesi günü medyaya konuştu ve en büyük odağının yeni yetenekleri takıma kazandırmak olacağını söyledi; bu yeteneklerin Pochettino'dan daha iyi kimden öğrenmesi beklenebilir ki? ABD Milli Takımı'nın kapısını çalan çok sayıda umut vadeden genç var. Pochettino bu gençlerin gelişimini nasıl en üst düzeye çıkaracak? Bu, gelecek için büyük bir soru ve Amerikan futbolunda bir sonraki dönemi gerçekten tanımlayacak soru da bu olacak.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Kim endişelenmeli?

    TH: Hiç kimse mi? Pochettino, yerlerin kapılmaya açık olduğunu net şekilde ortaya koydu ve sürpriz isimleri kadroya katma eğilimi düşünüldüğünde herkesin bir şansı olmalı. Muhtemelen işi gerçekten en zor olacak tek kişi Yunus Musah olacak; özellikle de kulüp durumundaki belirsizlik sürerken ve 2025 Gold Cup'ı pas geçme yönündeki tartışmalı kararı da ortadayken.

    AL: Bariz cevap Diego Luna, ancak Tim Weah bu döngüde fırsatlarının sınırlı kaldığını görebilir.

    Weah, Dünya Kupası öncesindeki süreçte önemli bir rotasyon oyuncusuydu, ancak turnuvada çok fazla etki yaratmakta zorlandı. Çok yönlülüğü uzun süredir bir güç olarak görülüyordu, ancak Freeman'ın yükselişi ve daha fazla genç yeteneğin gelmesi bunu bir zayıflığa dönüştürebilir: Weah birkaç pozisyonda katkı verebilir, ama bunların hiçbirinde mutlaka ilk tercih olmayabilir.

    Pochettino, oyuncularla yollarını hızlıca ayırmaya istekli olduğunu gösterdi; bu yüzden Weah'nın yeri artık garanti değil.

    Luna'ya gelince, Pochettino'nun dönüşü ona çok net bir meydan okuma sunuyor. RSL yıldızının Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını motivasyon kaynağına çevirmesi, yurt dışına taşınması ve kendini kanıtlama turuna çıkması şaşırtıcı olmaz. Pochettino'nun dönüşü, Luna'ya özellikle haksız çıkarması gereken çok belirli bir isim veriyor.

    RT: Eski kuşak. Pochettino hakkında söylenebilecek bir şey varsa, o da zor kararları verebildiğidir. Ego ya da statü konusunda çoğu kişiden daha az kaygı duyuyor; bu da bazı büyük isimlerin artık yerlerini korumak için savaşmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Medyaya konuşan Pochettino, bunu bir devamlılık olarak değil, yeni bir başlangıç olarak gördüğünü söyledi. Bu da 2026'daki performanslarının kendilerini 2030'a taşıyacağını düşünen herkese verilmiş bir mesaj.


  • Pep Guardiola Manchester CityGetty

    ABD'nin değerlendirmesi gereken başka bir aday var mıydı?

    TH: B.J. Callaghan şu anda USMNT'nin teknik direktörü olmalıydı. Öyle olmaması, uzun vadede onlara pahalıya mal olabilir.

    AL: Pep Guardiola müsait olmadığı sürece ki, İtalya'yı geri çevirdikten sonra açıkça değildi, şu an için en iyi seçenek Pochettino. Bu, Matarazzo, Callaghan ya da Bradley'nin gelecekte güçlü adaylar olmadığı anlamına gelmiyor, ancak ABD'nin Dünya Kupası'nda doğru yaptığı şeylerin üzerine inşa etmesi gerekiyor. Pochettino da bunu yapmaları için onlara en iyi şansı veriyor.

    RT: Açıkçası evet, ancak büyüme sancılarıyla uğraşmak için zaman harcamadan doğrudan göreve dönecek Pochettino'dan daha nitelikli bir isme yönelebileceklerini hayal etmek zor. Kültürü kendi istediği gibi şekillendirmek için 18 ay harcadı; bu da artık dört yılı o temelin üzerine inşa ederek geçirebileceği anlamına geliyor. Başka herhangi bir teknik direktörün bu uyum sürecinden geçmesi gerekecekti ve gerçek şu ki Pochettino'dan daha iyi çok az teknik direktör var. Bu yüzden her şey fazlasıyla mantıklıydı.