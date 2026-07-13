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The Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

Rondo, Dünya Kupası yarı final özel sayısı: Fransa’yı kimse durdurabilir mi? Lionel Messi’nin Arjantin’i ile Jude Bellingham’ın İngiltere’si arasında kim kazanacak?

FEATURES
Analysis
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
J. Bellingham
T. Tuchel
L. Messi
K. Mbappe

Dünya Kupası’nın belirleyici haftasına girilirken, İspanya-Fransa ve İngiltere-Arjantin maçları, heyecan dolu yarı final programının başını çekiyor.

Evet, işte şimdi işler ciddileşiyor. Zayıf takımların hepsi elendi ve geriye FIFA’nın dünyanın en iyi dört takımı olarak belirlediği takımlar kaldı. FIFA sıralamasında 1-4 numaralı takımların yarı finalde olması biraz hayal kırıklığı yaratabilir – bu, sürpriz sonuçlar için pek de uygun bir senaryo değil – ama en iyi takımların oyununu izlemek istiyorsanız, işte karşınızda.

Ayrıca karşımızda iki büyüleyici eşleşme var. İlk olarak, İspanya ile Fransa karşı karşıya. Şu anda daha iyi bir yarı final senaryosu uydurmanız pek mümkün değil. Fransa, gol atmayı bir eğlence haline getirmiş, hücumda durdurulamaz bir güç. İspanya ise neredeyse hiç gol yemiyor. Bu maçın sonucunu tahmin etmeye çalışın bakalım!

Diğer maç da fena değil. İngiltere ile Arjantin arasındaki karşılaşma, adeta Dünya Kupası’nın en önemli maçı niteliğinde. Bu iki takım arasında çok uzun bir geçmiş ve büyük bir düşmanlık var. İki taraf da birbirinden pek hoşlanmıyor. Üstelik şu anda her iki takım da potansiyellerinin çok uzağında oynuyor. Bu da maçı ilginç kılacak. Peki bu iki maçı kim kazanacak? Ve turnuvanın galibi kim olacak? GOAL yazarları, bu iki büyüleyici maçı ayrıntılı olarak analiz ediyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Yarı finallerin galiplerini ve nedenlerini tahmin edin.

    Tom Hindle: Bir tanesi kolay, diğeri ise gerçekten zor bir maç. Fransa şu anda tam anlamıyla formda. İspanya en iyi performansını sergilese bile, şu anda Fransızlara karşı bahis oynamak imkansız. Maç tek taraflı geçmeyecek, ama Fransa yeterli skoru elde edecek. 2-1. Diğer maça gelince... vay canına! Bu iki takım maça girerken oldukça benzer bir formda. İkisi de özellikle iyi oynamadı ama takım ruhu mükemmeldi. Her ikisi de yıldızlarına bel bağladı ve muhtemelen yine öyle yapmak zorunda kalacak. İngiltere, 2-1, uzatmada.

    Alex Labidou: Fransa kaçınılmaz bir favori, bu yüzden Lamine Yamal’ın İspanya’sını yenecekler ve maç belki de hiç çekişmeli geçmeyecek. Skor 3-0 ya da 4-0 olabilir. İngiltere-Arjantin maçı, tartışmasız son yılların en çok beklenen Dünya Kupası karşılaşması. Kağıt üzerinde, İngiltere’nin kanat savunması turnuva boyunca berbat olduğu için Arjantin bu maçın favorisi olmalı. Yine de, Üç Aslanlar şu anda kader takımı havasında. Bu, Arsenal’i ya da NBA’yi takip ediyorsanız Knicks’i çevreleyen havaya benziyor.

    Muhtemelen bu sözlerim uğursuzluk getirecek ama İngiltere turu geçecek.

    Ryan Tolmich: Arjantin bu işten sürekli paçayı sıyıramaz, değil mi? Sıyırabilir mi?!? Bu filmi şimdiye kadar pek çok kez izledik ve her seferinde Messi ve arkadaşları bir yolunu bulup maçı kazanıyor. Sonuç olarak, bir kez daha bir yolunu bulacaklarına inanalım; çünkü sahip oldukları tecrübe, biraz gerginleşmiş bir İngiltere takımını geçmelerini sağlayacaktır.

    Diğer maçta ise Fransa çok iyi. Kimse onları yenemez. İyi eğlenceler, İspanya.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thomas Tuchel ile Jude Bellingham arasında olduğu iddia edilen anlaşmazlık hakkında ne düşünüyorsunuz?

    TH: Bu biraz tuhaf bir durum. İkisi de birbirlerini bir nevi rahatsız ediyor, ama bu durum her iki tarafın da en iyi yanlarını ortaya çıkarıyor. Tuchel, Bellingham’ın sinirlerini bozuyor, bu yüzden Bellingham da hırsla oynuyor. Bellingham, teknik direktörünün yorumlarına tepki gösteriyor, bu yüzden Tuchel ona pek değer vermiyor. Garip bir döngü bu, ama Bellingham turnuvanın en iyi oyuncusu olabilir ve Tuchel de maçları mükemmel bir şekilde yönetiyor.

    AL: Sporseverlerin her zaman kabul etmek istemediği bir gerçek var: Tıpkı herhangi bir iş yerinde olduğu gibi, herkesin birbirinden hoşlanması gerekmez. Asıl önemli soru, ilişkinin profesyonel ve verimli kalıp kalmadığıdır.

    Bu Rondo’daki yazarlardan birinin ayrıntılı olarak aktardığı gibi, Tuchel ile Bellingham arasında geçmişe dayanan bazı olaylar var. Ancak bu durum, İngiliz medyasının gerçekte var olandan daha büyük bir çatışma yaratmaya çalıştığı izlenimini de veriyor. Bellingham maçtan sonra duygusal bir durumdaydı ve hâlâ heyecanlıyken Tuchel’in yorumları hakkında soru soruldu. Aynı soru ona bir gün önce sorulsaydı, muhtemelen çok daha diplomatik bir cevap verirdi.

    Gerginlik sahada İngiltere’yi etkilemeye başlamadıkça, burada görülecek pek bir şey yok. Konuyu kapatalım.

    RT: Gerçek mi? Hiçbir şey. İngiliz medyası için mi? Bir sürü şey. Asıl soru, medya ortamının soyunma odasından uzak tutulup tutulmayacağı ve İngiltere’nin bunu başaracak kadar deneyimli liderlere sahip olup olmadığı. Yine de, Dünya Kupası yarı finaline giderken duymak isteyeceğiniz son şey, en iyi oyuncunuzun gerçek bir neden olmaksızın teknik direktörüyle kavga etmesidir.

  • embolo(C)Getty Images

    Breel Embolo’nun ikinci kırmızı kartı bir komedi miydi ve Arjantin’in “yardım” gördüğü yönündeki görüş doğru mu?

    TH: Yani, Embolo olayında doğru karar yanlış bir şekilde verildi. Oldukça berbat bir şekilde simülasyon yaptı ve Arjantin’in buna öfkelenmesi son derece haklıydı. Sorun şu ki, bu tür küçük anları tekrar tekrar tartışmak biraz can sıkıcı oluyor. Oyuncular dalar. Hakemler hatalar yapar. Normal şartlarda bu tür durumlarda “kalk” denir ve oyun devam eder. Şimdi ise hakem onu oyundan atmak zorunda kalıyor. Arjantin kararlar konusunda biraz şanslı mıydı? Kesinlikle. Mısır’ın geçersiz sayılan gollerinden biri oldukça bariz bir hataydı. Ama şunu kabul edelim: Kim Messi’ye karşı bir karar verebilir ki?

    AL: Doğru bir karardı, ancak bu kararı verme konusundaki heves, muhtemelen rakip taraftarları öfkelendiren şey. ABD’nin ilk maçında Miguel Almiron ve Paraguay örneği gibi bir emsal var, ancak genel olarak bu tür kararlar maçlarda nadiren verilir. Son üç eleme maçında, Arjantin’in bazı 50-50 kararlarından fayda sağladığı görülüyor. Ama adil olmak gerekirse, bu durumun ne kadarının bu aşamada şampiyon unvanını koruyan takım olmalarından kaynaklandığını da göz önünde bulundurmalıyız. Her spor dalında hakemler, 50-50 kararlarında genellikle şampiyon takıma lehte karar verme eğilimindedir. Bu da farklı değil.

    RT: Suç işlersen, cezasını çekersin. Aptalca mıydı? Evet. Maçların bu şekilde sonuçlanmasını ister misiniz? Kesinlikle hayır. Bu yaz hepimiz VAR’dan biraz bıktık mı? Evet, kesinlikle. Yine de dalış dalıştır ve hepimiz yıllardır simülasyon hareketlerinin cezalandırılması gerektiğini haykırıyoruz. Dalıştan sarı kart görmek istemiyorsanız, dalış yapmayın. Bu kadar basit.

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  • bellingham(C)Getty Images

    Şu ana kadar turnuvanın en iyi oyuncusu sizce kim?

    TH: Jude Bellingham. Daha önce böyle bir Dünya Kupası’nda bu kadar belirleyici bir rol oynayan bir oyuncu gördüğümüzden pek emin değilim.

    AL: Bu sorunun cevabı kolay: Lionel Messi. Ancak İngiltere şampiyon olursa, Bellingham sürpriz bir aday olabilir.

    RT: Şu anda mı? Jude Bellingham, ama final maçından sonra tekrar bakın. Norveç-İngiltere maçı, turnuvanın iki MVP’si olan Bellingham ve Erling Haaland arasında bir savaş gibiydi; ikisi de ülkelerini sırtlarında taşımak zorunda kaldılar. Yani, Messi ve Mbappé destek kadrosu tarafından yüceltilirken, Bellingham kendi başına bir destek kadrosu oldu. İşte o kadar iyi oynadı.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kim şampiyon olacak?

    TH: Fransa. Finalde İngiltere’yi yenecekler.

    AL: Daha önce ipucunu vermiştim ama bu yıl, uzun süren galibiyet hasretlerinin ve lanetlerin kırılacağı bir yıl ve görünüşe göre sıra İngiltere'de.

    RT: Fransa. En iyi ve en eksiksiz takım onlar ve yıllarca zorlu maçlar verdikten sonra nihayet rakiplerini ezip geçiyorlar. En yetenekli takım onlar ve izlemesi en keyifli takım da onlar, ancak “en dramatik” unvanını Arjantin üstleniyor. Fransa’nın dramaya ihtiyacı yok; rakiplerini ezip geçiyorlar. Eğer bu şampiyonluğu kazanırlarsa, bu yolda şansın parmağı olduğu konusunda kimse tek kelime bile etmeyecek.

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