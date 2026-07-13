Rondo, Dünya Kupası yarı final özel sayısı: Fransa’yı kimse durdurabilir mi? Lionel Messi’nin Arjantin’i ile Jude Bellingham’ın İngiltere’si arasında kim kazanacak?

Evet, işte şimdi işler ciddileşiyor. Zayıf takımların hepsi elendi ve geriye FIFA’nın dünyanın en iyi dört takımı olarak belirlediği takımlar kaldı. FIFA sıralamasında 1-4 numaralı takımların yarı finalde olması biraz hayal kırıklığı yaratabilir – bu, sürpriz sonuçlar için pek de uygun bir senaryo değil – ama en iyi takımların oyununu izlemek istiyorsanız, işte karşınızda.

Ayrıca karşımızda iki büyüleyici eşleşme var. İlk olarak, İspanya ile Fransa karşı karşıya. Şu anda daha iyi bir yarı final senaryosu uydurmanız pek mümkün değil. Fransa, gol atmayı bir eğlence haline getirmiş, hücumda durdurulamaz bir güç. İspanya ise neredeyse hiç gol yemiyor. Bu maçın sonucunu tahmin etmeye çalışın bakalım!

Diğer maç da fena değil. İngiltere ile Arjantin arasındaki karşılaşma, adeta Dünya Kupası’nın en önemli maçı niteliğinde. Bu iki takım arasında çok uzun bir geçmiş ve büyük bir düşmanlık var. İki taraf da birbirinden pek hoşlanmıyor. Üstelik şu anda her iki takım da potansiyellerinin çok uzağında oynuyor. Bu da maçı ilginç kılacak. Peki bu iki maçı kim kazanacak? Ve turnuvanın galibi kim olacak? GOAL yazarları, bu iki büyüleyici maçı ayrıntılı olarak analiz ediyor...