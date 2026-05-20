Ve işte Arsenal nihayet kutlama yapma fırsatı buldu. Emirates Stadyumu, son üç yılın büyük bir bölümünde gergin bir atmosfer barındırıyordu; Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunun peşinde koşarken, sahadaki mücadeleden çok zihinsel engelleri aşmaya çalışıyordu. Bu süreç tam bir çileydi ve Gunners bunu her yıl neredeyse farkında olmadan kanıtladı.

Ama artık bu engel ortadan kalktı. Man City'nin Salı günü iyi organize olmuş Bournemouth'u yenememesi üzerine, Arsenal 22 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Çok güzel bir süreç olmadı, ama bu muhtemelen hak edilen bir zaferdi. Uzun bir süre boyunca ligin en iyi takımıydılar. Olaylara nasıl bakarsanız bakın, top gerçekten burada değildi.

Yine de mirasa bakmaya değer. Son zamanlarda şampiyon olan takımların çoğu, hücum kalitesine dayalı ve mükemmel bir savunma ile destekleniyordu. Bu takım ise tam tersi. Amerika'da sık sık savunmanın şampiyonluk kazandırdığı söylenir ve bu yıl Arsenal için de durum böyle oldu. Şüphesiz, bunu hak ettiler. Sadece farklı bir şekilde geldi.

Peki, bu şampiyon takımın mirası nedir? Bu, Mikel Arteta için ne kadar haklı çıkma anlamına geliyor? Ve Arsenal şimdi nereye gidecek? GOAL yazarları, The Rondo'nun bir başka sayısında bunu analiz ediyor.