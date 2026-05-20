Thomas Hindle

Rondo, Arsenal özel bölümü: Topçular Premier Lig şampiyonluğunu hak ediyor mu? Bu durum Mikel Arteta için ne anlama geliyor? Peki, onlar "Yenilmezler"den daha mı iyi?

Uzun süren bir bekleyişin ardından Arsenal, 22 yıl sonra nihayet ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandı; bu, uzun bir yolun olağanüstü bir sonu oldu.

Ve işte Arsenal nihayet kutlama yapma fırsatı buldu. Emirates Stadyumu, son üç yılın büyük bir bölümünde gergin bir atmosfer barındırıyordu; Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunun peşinde koşarken, sahadaki mücadeleden çok zihinsel engelleri aşmaya çalışıyordu. Bu süreç tam bir çileydi ve Gunners bunu her yıl neredeyse farkında olmadan kanıtladı.

Ama artık bu engel ortadan kalktı. Man City'nin Salı günü iyi organize olmuş Bournemouth'u yenememesi üzerine, Arsenal 22 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Çok güzel bir süreç olmadı, ama bu muhtemelen hak edilen bir zaferdi. Uzun bir süre boyunca ligin en iyi takımıydılar. Olaylara nasıl bakarsanız bakın, top gerçekten burada değildi.

Yine de mirasa bakmaya değer. Son zamanlarda şampiyon olan takımların çoğu, hücum kalitesine dayalı ve mükemmel bir savunma ile destekleniyordu. Bu takım ise tam tersi. Amerika'da sık sık savunmanın şampiyonluk kazandırdığı söylenir ve bu yıl Arsenal için de durum böyle oldu. Şüphesiz, bunu hak ettiler. Sadece farklı bir şekilde geldi.

Peki, bu şampiyon takımın mirası nedir? Bu, Mikel Arteta için ne kadar haklı çıkma anlamına geliyor? Ve Arsenal şimdi nereye gidecek? GOAL yazarları, The Rondo'nun bir başka sayısında bunu analiz ediyor.

    Arsenal haklı bir galibiyet mi aldı?

    Tom Hindle: Öyle denebilir. Sonuçta işin aslı ortaya çıktı ve Arsenal galibiyet formülünü buldu. Futbol tarzı nedeniyle her zaman eleştirenler olacaktır, ancak Gunners savunma açısından gerçekten iyi olabileceklerini, bir gol atıp ardından üstünlüğü koruyabileceklerini anladılar. Tüm bunları bolca hücum yeteneğine sahip bir kadroyla başarmış olmaları biraz tuhaf mıydı? Elbette. Ama, şey, skor tabelasına bakın?

    Alex Labidou: Güzel bir oyun değildi, Ian Wright veya Thierry Henry dönemindeki Gunnersgibi değildi, ama Mikel Arteta ve ekibi işi halletti. 2004'teki "Invincibles"ın eski videolarından başka başarı bilmeyen koca bir nesil Arsenal taraftarı var. O zamandan beri futbolun ne kadar değiştiğini, o sürede dünyanın ne kadar değiştiğini bir düşünün. Bu, uzun süredir acı çeken Arsenal taraftarları için hak edilmiş bir zaferdi.

    Ryan Tolmich: Hak ettiler mi? Kesinlikle. Açıkça en iyi ve en istikrarlı takımdılar, ancak şunu da söylemek gerekir ki, hiçbir şekilde tüm zamanların en büyük şampiyonu değiller. Ligde rakiplerini ezip geçmekten ziyade, büyük ölçüde ligi en uzun süre ayakta kalarak geçebildiklerini gösterdiler ki bu da bir beceridir. Bunu başardıkları için onlara saygı duyulmalı, özellikle de üzerlerindeki muazzam baskıya rağmen, başarısız olacağına dair söylentileri bir kez ve sonsuza kadar susturdukları için.

    Bu durum Mikel Arteta için ne anlama geliyor? Bu, onun haklılığının bir nebze de olsa kanıtlanması mı?

    TH: Arteta için bu muazzam bir başarı. Unutmamak gerekir ki, Arsenal onu ilk kez işe aldığında neredeyse hiçbir yerde değildi ve kendisinin de A takımda teknik direktörlük deneyimi yoktu (Pep’in yanında çıraklık yapmış olması fena sayılmaz olsa da). Kazanmanın yollarını bulma, takımı yeniden şekillendirme ve taktiksel ayarlamalar yapma becerisi için muhtemelen yeterince takdir görmüyor. Birkaç yıl önce "seksi futbol" denemesi yaptı ve yıl sonunda Man City'ye yenildi. Bu seferki bir yıpratma savaşıydı ve işe yaradı. Evet, TikTok, zeytin ağacı, ampul, LinkedIn dostu gibi şeyler tuhaf ve rahatsız edici. Ama sözde bu şeyler bir araya gelince işe yarıyor. Ona şapka çıkarıyorum.

    AL: "Sürece güven" ifadesi, Joel Embiid ve Ben Simmons'ın Sixers'ta parladığı günlerde sıkça kullanılırdı, ancak Arteta'nın Arsenal'de başardıkları için daha uygun olabilir. İspanyol teknik adam, menajerlik mentoru Pep Guardiola'dan ziyade, David Moyes veya Jose Mourinho'nun Chelsea'deki başarılarını anımsatıyor, ancak kazanıyorsanız stilin önemi yok. Arsenal, önceki dönemlerinde güzel futbol oynadı ama çoğu zaman eli boş döndü.

    Erken dönemdeki başarısızlıklara rağmen sabırlı davranıp birçok teknik direktör ve yönetim kadrosuna sadık kalan Josh ve Stan Kroenke'ye de büyük bir övgü hak ediyor. Sonuç olarak, son on yılda neredeyse tüm franchise'larının en az bir şampiyonluk kazandığını gördüler. Sırada Rapids mı var? Zaman gösterecek, ancak buna karşı bahis oynamak istemezsiniz.

    RT: Kesinlikle haklı çıktı. Özellikle bu sezon baharda işler ters gitmeye başladığında, başarısı konusunda üzerindeki baskı artıyordu. O, gemiyi dengeledi, uzun zamandır beklenen bir şampiyonluk kazandı ve takımın gözünü kulübün en çok arzuladığı bir şampiyonluğa, Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. PSG maçının sonucu ne olursa olsun, o başardı.

    Onların oyun tarzını eleştirmek adil mi? Yoksa kazanmak için böyle mi oynamak gerekiyor?

    TH: Şey, futbol bir eğlence ürünüdür; dolayısıyla objektif olarak, bir izleyici olarak bir maçı izlerken biraz hayal kırıklığına uğramanın bunda bir sakınca yok. Bu gayet normal. Buradaki sorun, bunun bir tür kültür şoku gibi hissettirmesi. Artık dünya, estetik açıdan hoş bir futbol bekliyor. Guardiola ve Klopp bu şekilde kazandı. PSG bu şekilde kazandı. Daha eskiye gidersek, Barça da bu şekilde kazandı. Dünyanın en iyi oyuncularının yaptıkları işte son derece iyi olmalarını görmek istiyoruz. Bunun tam tersini görmek pek hoş değil. Ama Arsenal'in gerçekten bir şey kazanması gerekiyordu ve bu iş de halledildi. Komik olan ise, taraftarlarının onları izlemekten muhtemelen pekkeyif almamış olmalarıydı.

    AL: Bir şekilde oynamak istemekle o şekilde etkili olmak iki farklı şeydir ve Arteta, kendisinin kim olduğuna sadık kalıp bu şekilde kazanması nedeniyle övgüyü hak ediyor. İspanya'dan geldiği ve Arsene Wenger ile Guardiola'yı akıl hocası olarak gördüğü için, insanlar genellikle onun oyuncu olarak en büyük başarılarının Everton'da sert bir orta saha oyuncusu olarak elde edilmiş olabileceğini unutuyor. Burada pek çok benzerlik var.

    RT: İngiliz futbol piramidini oluşturan diğer 100 küsur kulübün taraftarları için bu tamamen adil. Ama bu belirli kulübün taraftarları için kimin umurunda? Hiçbir Arsenal taraftarı bu sezona bakıp "Ah, şampiyon olduk ama..." demeyecek. Sadece o şampiyonluğu kazanmanın getirdiği duyguları hatırlayacaklar. NBA'in efsane oyuncusu Brian Scalabrine, bir şampiyonluk kazandıktan sonra, şu anda yedek oyuncu olarak görüldüğünü, 20 yıl sonra ilk onbirde yer alacağını ve 50 yıl sonra torunlarına bir yıldız olduğunu anlatacağını söylemişti. Bu mantık, kupalar için de geçerlidir.

    Bu takım, 2004'ün yenilmez takımıyla karşılaştırıldığında nasıl bir tablo çiziyor?

    TH: Alakası bile yok. "Invincibles" muhtemelen Premier Lig tarihinin en iyi 3 takımı arasında, hatta belki de bir numara. Bu takım onlardan çok geride (çoğu takım gibi).

    AL: Ooo, bu zor bir soru. 2004'ün "Yenilmezler"i tarihi bir takımdı ve izlemesi çok daha eğlenceliydi, ama dürüst olmak gerekirse, mevcut Premier Lig'in gücünü göz önünde bulundurursak, bu 2026 takımı daha iyi olabilir. Wenger'i ve o dönemki başarılarını küçümsemek istemem, ama o zamanlar o, İngiltere'de köklü bir kulübe emanet edilen ilk yabancı teknik direktörlerden biriydi. Fikirleri taze ve benzersizdi. Ve Premier Lig o zamanlar henüz dünyanın en iyi ligi değildi. Şimdi öyle. Ve İngiltere her yıl en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri en üst seviyeye çekiyor. Bu 2026 takımı, kulüp tarihinin en iyisi olabilir.

    RT: Thierry Henry ile karşılaştırmamla aynı şekilde. Premier Lig şampiyonlarının belirgin seviyeleri vardır ve "Yenilmezler" açıkça en üst seviyededir. Bu, bu Arsenal takımının iyi olmadığı anlamına gelmez; "Yenilmezler" takımının o kadar, o kadar iyi olduğu anlamına gelir ki, yirmi yıl sonra bile hala onlardan bahsediliyor. Bu Arsenal takımı, Arsenal taraftarı olmayanlar tarafından da bu kadar sevgiyle hatırlanacak mı? Muhtemelen hayır. Evet, bu kulüp için önemli bir andı, ancak Invincibles'ın yaptığı gibi Kuzey Londra'nın ötesine geçen bir an değildi.

    Bu durum, Şampiyonlar Ligi finali açısından Arsenal'i ne duruma getiriyor?

    TH: Artık biraz inanç oluştuğunu, belki de biraz özgürlük kazandığını düşünebilirsiniz. Arteta çok hırslı bir adam ve standartların birdenbire düşeceğini hayal edemezsiniz. Yine de PSG hâlâ daha iyi bir takım.

    AL: Şampiyonlar Ligi bir bonus gibi görünüyor, ancak Arsenal, Premier Lig'deki rutin deneyimine dayanarak aslında bu turnuvayı kazanmaya hazır olabilir. PSG, son iki yılda taraftarlarına futbol dersi verdi, ANCAK yıllardır ligde gerçek bir rekabet yaşamadı. Arsenal'in tüm kilit oyuncuları sağlıklı - nazar değmesin - ve birkaç hafta içinde sürprizlerin uzmanı olabilir.

    RT: Eskisi gibi: parmaklarını çaprazlayıp en iyisini umuyorlar. PSG haklı olarak favori ve Manş Denizi'nin diğer tarafında Manchester City'nin kura çekmesi bu gerçeği hiç değiştirmiyor. Evet, Arsenal iyi oynayabilir ve PSG'yi terletebilecek şeyler yapabilir, ancak işi bitirmek için üst düzey bir maç oynamaları, PSG'nin biraz düşüş yaşaması ve biraz da şansın yanlarında olması gerekecek.

    Sizce Arsenal bu ivmeyi sürdürüp üst üste iki kez şampiyon olabilir mi?

    TH: Kesinlikle – en büyük nedeni de onlara kim rakip olabilir ki? City, yeni bir teknik direktörün yönetiminde çözüm arayışında olacak. Liverpool doğru yönde ilerlemiyor. Chelsea'nin eksiklikleri var ve Man United'ın kalitesi biraz yetersiz (gerçi Manchester'da kesinlikle umut var). Gelecek yılın bu zamanlarında aynı hikayeyi yazıyor olsak hiç şaşırmam.

    AL: Hayır. Kimin kazanacağını söylemek için henüz çok erken olsa da - özellikle Dünya Kupası'nın ardından - ilk bahisler Manchester'ın kırmızı yarısına yatırılmalı. İnsanlar Michael Carrick'in Man United'ına henüz tam olarak güvenmeye hazır değil, ancak formlarına bakılırsa, tartışmasız İngiltere'nin en iyi üç kulübünden biri oldular. Bu durum Ole Gunnar Solskjær'in tekrarı olabilir, ancak bu sefer atmosfer farklı. Akıllı transferler yapıp kadrodaki gereksiz oyuncuları gönderirlerse, 2024-25 sezonunda Liverpool'un izinden gidebilirler.

    RT: Zor olacak. Zirvede çok fazla denge var. Manchester City, Pep olmasa bile iyi olacak. Chelsea ve Manchester United giderek iyileşiyor gibi görünüyor. Liverpool gelecek sezon kesinlikle bu kadar kötü olmayacak ve Aston Villa, Newcastle ve Bournemouth gibi kulüpler, bu elit grubun dışındaki kulüplerin de kısa sürede rakip olarak zorlu hale gelebileceğini gösterdi. Arsenal favori olacak mı? Muhtemelen, ancak onlara ya da diğer takımlara bahis yapacaksanız, güvenli seçim her zaman diğer takımlardır.

