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USMNT Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Rondo, ABD Milli Takımı Özel: Folarin Balogun, Dünya Kupası'nda başarıya ulaşmak için eksik parça olabilir mi? Amerikalılar sandığımızdan daha mı iyi?

FEATURES
Analysis
ABD
C. Pulisic
M. Tillman
F. Balogun

ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında son derece etkileyici bir performans sergiledi ve turnuvaya bu ezici galibiyetle başlamasının ardından beklentiler oldukça yüksek

ABD Erkek Milli Takımı, Cuma gecesi Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine en iyi şekilde başladı. O gece beğenilecek pek çok şey vardı. Christian Pulisic 45 dakika boyunca mükemmeldi. Folarin Balogun gerçek bir gol tehdidi gibi görünüyor. Malik Tillman, Antonee Robinson ve Sergino Dest keyifle top süren oyunculardı. Bir de Chris Richards'ın 83 pasın 83'ünü tamamladığına dair tuhaf bir istatistik var ki bu oldukça fazla görünüyor.

Sonuç olarak, Mauricio Pochettino'nun göreve başladığı ilk günlere kıyasla hoş bir değişiklik oldu. ABD agresif, etkili ve izlemesi de çok keyifliydi. Bunların hepsi olumlu gelişmeler.

Tabii ki, heyecan treni şimdi kalkıyor. Takımın burada bir şeyler başarabileceğine dair bir beklenti var. Böyle ezici galibiyetler her gün elde edilmez ve Paraguay hakkında ne derseniz deyin - kötüydüler - ABD buradan çok cesaret verici işaretler alabilir. Peki bu galibiyet somut olarak bir şeyi değiştiriyor mu? Artık daha ileriye gitmelerini mi bekliyoruz? Ve o geceki en iyi performans kiminindi? GOAL yazarları, tüm bunları... The Rondo'nun yeni sayısında ele alıyor.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ABD Erkek Milli Takımı'nın açılış maçına ilişkin değerlendirme?

    Tom Hindle: Bir saat boyunca mı? Kesinlikle muhteşemdi. Christian Pulisic, uzun zamandır ABD formasıyla oynadığı en iyi maçı çıkardı. Malik Tillman da oldukça ikna edici bir performans sergiledi. Sol kanatta muhteşem bir performans sergileyen Antonee Robinson’a da bir söz söylemek gerek. Kuşkusuz, maç ilerledikçe işler biraz karışık bir hal aldı. Mauricio Pochettino'nun hoşuna gitmeyecek kadar boşluklar açıldı ve daha iyi bir takım olsaydı muhtemelen ikinci yarıda bir veya iki gol daha atardı. Ancak o zamana kadar maç fiilen bitmişti ve Gio Reyna'nın golü maçı güzel bir şekilde tamamladı.

    Ryan Tolmich: Mükemmel bir maçtı. Tüm dünyanın izlediği bir gecede, ABD Milli Takımı muhteşem bir gösteri sergiledi. Sadece kazanmakla kalmadılar; şık bir şekilde kazandılar, ki bu da taraftarların kalbini ve zihnini kazanmanın yoludur. Sonuçta, bu turnuvanın en önemli yanı budur, bu yüzden ABD'nin en büyük sahnede seyircileri eğlendirmesi çok önemliydi.

    Alex Labidou: İlk 45 dakika, USMNT'nin bir Dünya Kupası'ndaki en iyi hücum performansıydı. Nokta. Pochettino, milli takımdaki ilk basın toplantısında pek çok söz vermişti ve bu, tüm bunların ilk kez meyve verdiği andı. ABD, görünüşe göre 90 dakika içinde, dünya için kaçırılmaması gereken bir TV programı haline geldi. Lütfen daha fazlasını görelim.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ABD'nin performansının hangi yönü sizi en çok etkiledi?

    TH: Topun olmadığı anlardaki oyun. Bu takımın topu elinde tuttuğunda pek çok silahı olduğunu biliyoruz ve gerçekten etkileyici hücum dizileri vardı. Ancak bu kadro henüz 90 dakika boyunca birlikte oynamadı; bu da iddialı kontr-pres sistemini uygulamayı biraz zorlaştırıyor. O halde, bunu başarmış olmaları iyi oldu.

    RT: Her şeyin genel akışı. Bu, ABD Milli Takımı'nın ilk Dünya Kupası galibiyeti değil, ancak hem skor tabelasında hem de top hakimiyetinde bir takımı açık ara domine ettikleri ilk galibiyet. Bunu yaparken de süreç içinde kesinlikle sıra dışı şeyler denediler. ABD'nin bu sahnede o seviyede oynayabilecek oyunculara sahip olması? Bu farklı bir durum.

    AL: Orta saha hakkında da bir şeyler söylemek gerekir. Paraguay'ın teknik direktörü bunu "mükemmel altıgenler" olarak nitelendirdi ve Antonee Robinson'ın zaman zaman ekstra bir orta saha oyuncusu olarak oyuna katıldığını, bunun da Almanya'daki ve Bayern'in altın günlerindeki Philip Lahm'a benzediğini belirtti. Bu sadece bir maç olsa da, bunlar geçmişte Amerikalılar tarafından pek sık görülmeyen taktiksel incelikler ve aslında Pochettino'ya bu kadar yüksek maaş ödemenin sebebi de budur.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Balogun'un ilk Dünya Kupası maçının ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, birkaç yıl önce onun takıma katılması ne kadar hayati bir öneme sahipti?

    TH: Şey, o bir Amerikan vatandaşı kadar Amerikan sayılmaz tabii, ama eldeki ile yetinmek zorundayız. ABD’nin elindeki diğer forvet seçeneklerinden her zaman bir adım öndeydi ve bu maç da bunu kanıtladı. Boş alanlar açıldığında parlıyor ve sol ayağıyla attığı gol tam bir şaheserdi. ABD Milli Takımı’na orta sahada hayati bir varlık katıyor.

    RT: Bunun kanıtını bu maçta gördünüz. Balogun, en üst düzey bir forvet ve kulüpler muhtemelen çok geçmeden onun için büyük paralar ödeyecek. Becerileri, bu takıma yepyeni bir boyut katıyor; oyuncu kadrosundaki hiç kimse onunla boy ölçüşemez. Bu, Ricardo Pepi veya Haji Wright'ı küçümsemek anlamına gelmez. Şu anda Balogun, Dünya Kupası için ihtiyaç duyulan, formunun zirvesinde olan fantastik bir oyuncu.

    AL: AL: Bir tahminde bulunacak olursam: Balogun bu muhteşem formunu sürdürürse, onu kadrosuna kattığı için heyecan duyanlar sadece USMNT ve Monaco olmayacak. İnsanlar, sezon bitmeden önce Monaco'da zaten muhteşem bir performans sergilediğini unutuyor, ama şimdi o formunu bu sahneye taşıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor, ancak bu performans devam ederse yaz sonuna kadar o seviyede bir kulüpte oynamaması büyük bir sürpriz olur.

    USMNT'ye gelince, başka bir dönemde 2020'lerin en iyi Amerikalı forveti olarak gösterilebilecek olan Ricardo Pepi şu anda yedek kulübesinde oturuyor. ABD daha önce forvet pozisyonunda hiç bu kadar derin bir kadroya sahip olmamıştı. Bu da Balogun'un takıma ne kadar büyük bir katkı sağladığını gösteriyor.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ABD Milli Takımı'nda başka kimler öne çıktı?

    TH: Mailk Tillman'ın topun olmadığı anlardaki performansı mükemmeldi. Ancak asıl göze çarpan isim Antonee Robinson'dı. Bu adam hiç durup dinlenmiyor mu? Fulham'ın sol bek oyuncusu bütün akşam sahada bir o yana bir bu yana koştu, hücumda büyük katkı sağladı ve gerektiğinde ustaca geri dönüşler yaptı. Böyle gecelerde, o sahadaki en iyi sol beklerden biri oluyor.

    RT: Son vuruşları onu biraz hayal kırıklığına uğrattı, ama burada Tillman'ı övmek zorundayız. Daha merkezi bir orta saha rolünde oynayan Tillman, maçın her aşamasında kesinlikle harikaydı. Eğer bu rolü ustaca oynayabilirse, ABD Milli Takımı'nın potansiyeli önemli ölçüde artar, bu yüzden hem Almanya hem de Paraguay karşısında iyi oynaması, iyimser olmak için çok fazla neden sunuyor.

    AL: Gio Reyna'dan bahsedebilir miyiz? 2022 Dünya Kupası boyunca, yeteneğini bu şekilde sergilemeyi hayal etti, ancak bu hayali tartışmalarla gölgelendi. Cuma günü, beklemeye değer olduğunu kanıtladı. Kısa bir süre sahada kaldı, ancak ne kadar korkutucu olabileceğini gösterdi ve kadroda yer almasının haklı olduğunu kanıtladı. Tebrikler!


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bu durum, bu takımın ne kadar ileri gidebileceğine dair görüşünüzü değiştiriyor mu?

    TH: Hayır, pek sayılmaz. Bu gerçekten umut verici bir açılış maçıydı, ama ayaklarımızı yere sağlam basalım. Bu tür rakipleri yenebileceğinizi mi kanıtladınız? Harika. Bu, Avrupa’nın en iyi takımlarının hâlâ bir seviye üstte olduğu gerçeğini değiştirmez.

    RT: Evet ve hayır. Bu takımın önemli anlarda işini yapabileceğini öğrendik, ki bu Dünya Kupası ortamında çok önemli. Sonuçta, bu takımın bu maçı kazanması bekleniyordu, ancak bu kadar çok gol farkıyla değil. Bu turnuvanın nihai hedefi, Paraguay gibi takımları yenmek değil; elit takımları yenmektir. Bu takımın bunu nasıl başaracağına dair hala soru işaretleri var ve ne yazık ki, bunu kanıtlamak için daha sonraya kadar pek bir şansları yok.

    AL: Motorun devrini duyuyor musunuz? Bu, gazetecinin de bu akıma katıldığının sesi. Dünya Kupaları, sizi her hafta inanç dolu bir roller coaster yolculuğuna çıkarmalıdır ve şu anda Amerikalılar, taraftarların amblemin üzerinde ilk yıldızı hayal etmelerini sağlayacak yolda görünüyor.

    Tamam, burada elbette biraz mizah var. Ancak yirmi yıldır yazar veya editör olarak bu takımı takip eden biri olarak, bu Amerikan takımı hiç bu kadar kendinden emin görünmemişti. Bu tek başına onları bir gecede Dünya Kupası şampiyonluğu adayları yapmaz, ancak bir adım daha atmaları için onlara güven vermelidir - belki de iki adım.

  • Jonathan David CanadaGetty Images

    Kanada ve Meksika'daki ABD'nin rakiplerinin performanslarını nasıl buldun?

    TH: Aslında biraz karışık bir durum. Kanada, Bosna’ya karşı maçı domine etti ama kilit noktalarda biraz yetersiz kaldı. Takımın turnuvada ilerleme umudu varsa Jonathan David’in daha iyi performans göstermesigerekecek. 1-1’lik skor o gün için gayet makul bir sonuçtu. Meksika harika değildi ama Güney Afrika daha da kötüydü. Bazen tek ihtiyacınız olan da budur.

    RT: İkisi de iyi. Meksika, Güney Afrika karşısında durumdan tam olarak yararlanamadığı için hayal kırıklığına uğrayacaktır, ancak yine de üç puan aldı. Kanada ise sadece bir puan alabildiği için hayal kırıklığına uğrayacaktır, ancak bu iyi bir Bosna-Hersek takımına karşıydı. Sonuçta, her iki takım da ilerleyebilecek bir konuma geldi ve bu, Dünya Kupası'na başlamak için tamamen kabul edilebilir bir durum.

    AL: Kanada, Alphonso Davies ve Moise Bombito'nun sakatlıkları nedeniyle iki büyük yoksunlukla başa çıkmak zorunda ve bu durum, takımın oyun stilini açıkça değiştiriyor. Ancak yine de Dünya Kupası ev sahibi olarak oynadıkları ilk maçta onlardan biraz daha fazla hassasiyet beklerdiniz.

    Evet, Bosna-Hersek insanların beklediğinden daha iyi bir takım, ancak bu Kanada'nın kendi evinde oynadığı ilk erkekler Dünya Kupası maçıydı. Meksika'da gördüklerimize kıyasla, hem takımdan hem de zaman zaman kendi iyilikleri için fazla endişeli görünen taraftarlarından biraz daha fazlasını beklemek adil olurdu.

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