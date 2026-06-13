Rondo, ABD Milli Takımı Özel: Folarin Balogun, Dünya Kupası'nda başarıya ulaşmak için eksik parça olabilir mi? Amerikalılar sandığımızdan daha mı iyi?

ABD Erkek Milli Takımı, Cuma gecesi Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine en iyi şekilde başladı. O gece beğenilecek pek çok şey vardı. Christian Pulisic 45 dakika boyunca mükemmeldi. Folarin Balogun gerçek bir gol tehdidi gibi görünüyor. Malik Tillman, Antonee Robinson ve Sergino Dest keyifle top süren oyunculardı. Bir de Chris Richards'ın 83 pasın 83'ünü tamamladığına dair tuhaf bir istatistik var ki bu oldukça fazla görünüyor.

Sonuç olarak, Mauricio Pochettino'nun göreve başladığı ilk günlere kıyasla hoş bir değişiklik oldu. ABD agresif, etkili ve izlemesi de çok keyifliydi. Bunların hepsi olumlu gelişmeler.

Tabii ki, heyecan treni şimdi kalkıyor. Takımın burada bir şeyler başarabileceğine dair bir beklenti var. Böyle ezici galibiyetler her gün elde edilmez ve Paraguay hakkında ne derseniz deyin - kötüydüler - ABD buradan çok cesaret verici işaretler alabilir. Peki bu galibiyet somut olarak bir şeyi değiştiriyor mu? Artık daha ileriye gitmelerini mi bekliyoruz? Ve o geceki en iyi performans kiminindi? GOAL yazarları, tüm bunları... The Rondo'nun yeni sayısında ele alıyor.