Rondo, ABD Milli Takımı özel bölümü: Amerikalılar Bosna-Hersek’i yenebilecek mi? Takımın X faktörü kim? Ve bir galibiyet, onları tarihin en iyi ABD milli takımı yapar mı?

Artık işler ciddileşiyor. ABD Erkek Milli Futbol Takımı, 19 Haziran’da Avustralya’yı ezip geçerek grubunu kazandığından beri pek endişelenecek bir şey yaşamadı. O günden beri odak noktası kadro yönetimi, tüm oyuncuları formda tutmak ve, açıkçası, kamuoyuna verilen mesajı kontrol etmek oldu. Türkiye ile oynanan tuhaf bir önemsiz maç da vardı, ama bunun dışında ABD takımı rahat bir seyir izledi.

Artık böyle bir durum yok. Artık saklanacak hiçbir yer kalmadı. ABD, grup aşamalarında daha önce iyi performans göstermişti. Eleme maçları ise onların zayıf noktası olmuştu.

Rakip Bosna-Hersek ve durum biraz da olsa umut verici görünüyor. Oldukça kolay bir rakip ve yenilmez olduklarını göstermiş olsalar da, hücum kaliteleri sorgulanabilir. Yine de eleme maçlarında her şey olabilir ve ABD'nin son 16'ya yükselebilmesi için en iyi performansını sergilemesi gerekecek.

Heyecan verici bir mücadele olacak ve GOAL yazarları bunu... The Rondo’nun yeni sayısında ayrıntılı olarak ele alıyor.