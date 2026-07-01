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USMNT RondoGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Rondo, ABD Milli Takımı özel bölümü: Amerikalılar Bosna-Hersek’i yenebilecek mi? Takımın X faktörü kim? Ve bir galibiyet, onları tarihin en iyi ABD milli takımı yapar mı?

C. Pulisic
Dünya Kupası
M. Pochettino
ABD
FEATURES
Analysis
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek
F. Balogun

ABD Erkek Milli Futbol Takımı, futbolun gerçekten önem kazanmaya başladığı bir noktada bulunuyor ve zorlu Bosna-Hersek takımı karşısında en iyi performanslarını sergilemek zorunda kalacaklar.

Artık işler ciddileşiyor. ABD Erkek Milli Futbol Takımı, 19 Haziran’da Avustralya’yı ezip geçerek grubunu kazandığından beri pek endişelenecek bir şey yaşamadı. O günden beri odak noktası kadro yönetimi, tüm oyuncuları formda tutmak ve, açıkçası, kamuoyuna verilen mesajı kontrol etmek oldu. Türkiye ile oynanan tuhaf bir önemsiz maç da vardı, ama bunun dışında ABD takımı rahat bir seyir izledi.

Artık böyle bir durum yok. Artık saklanacak hiçbir yer kalmadı. ABD, grup aşamalarında daha önce iyi performans göstermişti. Eleme maçları ise onların zayıf noktası olmuştu.

Rakip Bosna-Hersek ve durum biraz da olsa umut verici görünüyor. Oldukça kolay bir rakip ve yenilmez olduklarını göstermiş olsalar da, hücum kaliteleri sorgulanabilir. Yine de eleme maçlarında her şey olabilir ve ABD'nin son 16'ya yükselebilmesi için en iyi performansını sergilemesi gerekecek.

Heyecan verici bir mücadele olacak ve GOAL yazarları bunu... The Rondo’nun yeni sayısında ayrıntılı olarak ele alıyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek karşısında başarılı olmak için ne yapmalıdır?

    Tom Hindle: Erken gol atmalılar. ABD Milli Takımı maça hızlı başlar ve oynamak istedikleri oyunu oynarsa, burada sorun yaşamazlar.

    Alex Labidou: Bu, bir Hallmark filmi ya da 2014 yapımı berbat "Draft Day" filmi gibi gelebilir – Bo Callahan, efsanevi bir kötü quarterback ismi. Ancak gerçek şu ki, Mauricio Pochettino’nun takımı, o anki beklentilerin kendilerini etkilemesine izin vermemelidir. Örneğin, ABD’nin 2010’da kendilerini yenen Gana takımından daha iyi olduğu iddia edilebilir, ancak baş antrenörün

    Bob Bradley’in de hatırlattığı gibi, eleme turlarına ulaştığınızda bazen kontrolünüz dışındaki faktörler devreye girer. Bunların bir kısmı şans, bir kısmı da baskıdır ve ABD, ilk iki maçta kendileri için en iyi sonucu veren taktiğe sadık kalmalı: ilk darbeyi vurmak. Bosna ilk golü atarsa ya da maçı temkinli bir hale getirirse, bu durum Amerikalıların aleyhine işleyebilir.

    Ryan Tolmich: Paraguay maçında yaptıklarını aynen yapsınlar! Şaka bir yana, çözüm orada yatıyor. Başarılı olmak için bu takımın agresif bir pres kurması gerekiyor, ancak aynı zamanda kontrataklara da karşı tedbirli olması şart. Bu kontrataklar elbette olacak ve maçın kaderi, ABD Milli Takımı’nın bunlarla ne kadar iyi başa çıkabileceğine bağlı olabilir. Eğer pres işe yararsa ve tehlikeli anları kontrol altına alabilirlerse, sorun yaşamazlar.

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    ABD’nin en büyük zayıflıkları nelerdir?

    TH: Savunma! Henüz tam anlamıyla sınanmadı (burada da sınanacağından pek emin değilim). Ancak tam kadro halindeki bu birim henüz ciddi bir baskı altında kalmadı. Bu burada olacak mı? Muhtemelen uzun süreler boyunca olmayacak. Yine de kesinlikle zor anlar yaşayacaklar. Bakalım.

    AL: ABD’nin savunmada güçlü oyuncuları var, ancak takım olarak hataya meyilli olduklarını gösterdiler. Bu aşamada böyle bir şey olmamalı. Kağıt üzerinde Bosna-Hersek, ev sahibi kadar iyi değil, ancak eski Manchester City yıldızı Edin Dzeko’nun da yer aldığı forvet gibi kilit pozisyonlarda deneyim sunuyor. Defans hattında tek bir hatalı pas ya da iletişim kopukluğu bu takım için yıkıcı olabilir.

    RT: Muhtemelen orta saha derinliği. Tyler Adams’a bir şey olursa ne olur? Cevap “hiç iyi bir şey olmaz”. ABD Milli Takımı, bu grubun formda ve sahada kalmasına güveniyor. Orada yaşanacak herhangi bir sorun, devasa bir soruna dönüşür.

  • ERMEDIN DEMIROVIC STUTTGARTGetty Images

    Neden endişelenmeleri gerekir? Göz önünde bulundurulması gereken kişi kimdir?

    TH: Ermedin Demirovic, Edin Dzeko ile birlikte oluşturdukları ikili forvet hattında oldukça etkili bir oyuncu. Geçen yıl kötü bir performans sergileyen Stuttgart formasıyla Bundesliga’da çift haneli gol sayısına ulaştı ve kulüp düzeyinde her alanda katkı sağladı. Kesinlikle hafife alınmamalı.

    AL: Dzeko’dan bahsetmişken, neden eski New England Revolution oyuncusu ve büyük umut vaat eden Esmir Bajraktarević’ten de bahsetmeyelim ki? O, ABD Milli Takımı’nda da forma giyebilirdi. Şu anda PSV’de forma giyen Bajraktarević, Avrupa’nın en umut vaat eden genç oyuncularından biri olarak görülüyor. Üstelik kanıtlaması gereken bir şeyi var.

    RT: ABD Milli Takımı, Tim Ream’in hızı konusunda bazı endişeler taşıyor olsa da, Bosnalı efsane Edin Dzeko bu konuda bir tehdit oluşturmayacaktır. Ancak kanat oyuncuları Esmir Bajraktarević ve Kerim Alajbegovic bunu yapabilir. Bu ikili serbest kaldığı anlarda ABD Milli Takımı nasıl başa çıkacak? İşte asıl soru bu.


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    Bir nakavt galibiyeti, bu takımı tüm zamanların en iyi ABD Erkek Milli Futbol Takımı yapar mı?

    TH: Oyuncu bazında mı? Elbette. Ve eğer anlamlı bir galibiyetle bunu kanıtlarlarsa, o zaman kesinlikle haklı olurlar. Ama yine de hafızamız kısa. 2002 kadrosu da fena değildi. 2010’ların başındaki takıma sorarsanız, muhtemelen kendilerinin en iyisi olduğunu söylerler.

    AL: Hayır, çünkü 2002 kadrosunun yendiği takımlar efsaneydi – Luis Figo’nun Portekiz’i ve güçlü bir Meksika takımı. ABD henüz elit bir takımla karşılaşmadı. Şimdi, eğer 16 turunda Belçika’ya karşı işlerini halledebilirlerse, bu tartışmayı yeniden ele alabiliriz.

    RT: Tam olarak değil. 2002 takımının başarısına ulaşmak için yine de güçlü bir rakibi yenmeleri gerekiyor; o takım Portekiz ve Meksika’yı da yenmişti. O takım ayrıca elenmeden önce Almanya’ya da zor anlar yaşatmıştı. Bu takımın o kadroya yetişmesi için iki galibiyete ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    ABD Erkek Milli Takımı için X faktörü kimdir?

    TH: Sergino Dest. Pulisic en iyi oyuncu; Balogun ise golcü, ancak Dest iyi pozisyonlara girip pas verebilirse, durdurulması çok zor olabilecek bir başka hücum unsuru daha kazanmış olurlar.

    AL: Bu çok bariz bir cevap olacak ama Christian Pulisic. Grup aşamasını takımın bütününün gücüyle geçebilirsin, ancak eleme turlarında ilerlemeni sağlayan şey yıldız oyunculardır. Ve Pulisic, Balogun’un son dönemdeki çabalarına rağmen, hâlâ Amerika’nın en iyi oyuncusu. Eğer en iyi formunda olursa, ABD bu maçı oldukça rahat bir şekilde kazanmalıdır.

    RT: Folarin Balogun. O, takımın maç kazandıran oyuncusu ve şu ana kadar iki maçı kazandırdı. Bu, durumu basitleştirmiş bir bakış açısı olabilir, ancak golcülerin maçları kazandığını pek çok kez gördük – peki Balogun gol atabilir mi?

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    TH: 2-1 ABD Milli Takımı. Pulisic bir gol attı, Balogun diğerini kaydetti.

    AL: 3-1 ABD. Ricardo Pepi nihayet ilk Dünya Kupası golünü atıyor.

    RT: Maç çekişmeli geçecek ama USMNT'nin çok daha fazla gol gücü var. Balogun, Pulisic ve Weston McKennie'nin golleriyle 3-1 diyelim.


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